Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, était réticent à interdire le compte du président Donald Trump et n’a agi qu’après que son équipe ait déclaré que les tweets de Trump étaient des appels à la violence parmi ses partisans sur Parler, selon un nouveau rapport.

De plus, des employés anxieux de Twitter ont comparé la situation au travail d’IBM pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, le suppliant d’interdire Trump.

Dorsey travaillait à distance sur une île privée de Polynésie française le 6 janvier lorsque les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole américain et que ses principaux lieutenants ont poussé à suspendre le compte du président, selon un compte rendu dans le New York Times.

Twitter a été la première entreprise de médias sociaux à agir contre Trump après l’émeute du Capitole, verrouillant son compte pendant 12 heures avant d’émettre finalement l’interdiction permanente. Facebook, sa filiale Instagram et Snapchat ont rapidement emboîté le pas avec des interdictions indéfinies.

Comment IBM a-t-il aidé les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale? Le gouvernement américain et l’Allemagne nazie ont tous deux utilisé la technologie des cartes perforées IBM pour certaines parties de leurs opérations de camp d’internement et de la tenue de registres. La filiale allemande d’IBM a été accusée d’avoir contribué à la création de dossiers dans les camps de concentration nazis. IBM affirme que ses opérations allemandes, ainsi que celles d’autres sociétés étrangères, ont été effectivement saisies par les nazis pendant la guerre.

Selon le Times, Dorsey a signé l’interdiction permanente après que deux des tweets de Trump du 8 janvier aient été considérés comme inspirant des réponses radicales parmi ses partisans.

Dans l’un des tweets, Trump a déclaré qu’il n’assisterait pas à l’inauguration présidentielle le 20 janvier. Dans un autre, il a qualifié ses partisans de « grands patriotes américains » et a déclaré qu’ils « auraient une voix géante » à l’avenir.

Les tweets n’étaient pas des appels explicites à la violence, mais l’équipe de sécurité de Twitter a surveillé la réponse sur le site de réseau social alternatif Parler, qui est populaire parmi la droite, et a déclaré à Dorsey que les partisans de Trump s’étaient emparés des derniers tweets de Trump.

Un employé de Twitter a vu un fan de Trump sur Parler exhorter les milices à empêcher le président élu Joe Biden d’entrer à la Maison Blanche et à combattre quiconque tentait de les arrêter, selon le Times.

L’équipe de sécurité de Twitter a fait allusion aux deux tweets de Trump dans un article de blog public sur l’interdiction, affirmant qu’ils « étaient très susceptibles d’encourager et d’inspirer les gens à reproduire les actes criminels qui ont eu lieu au Capitole américain le 6 janvier 2021 ».

De nombreux employés de Twitter réclamaient depuis longtemps que Trump soit banni de la plate-forme, mais Dorsey était réticent à faire une telle démarche.

Dorsey défendait depuis longtemps la politique de l’entreprise consistant à protéger les comptes des dirigeants mondiaux, arguant que leurs déclarations publiques étaient dignes d’intérêt même lorsque leurs tweets enfreignaient les politiques de l’entreprise.

Avant le 6 janvier, Twitter n’avait supprimé les tweets d’un leader mondial qu’à deux reprises, lorsque les dirigeants du Brésil et du Venezuela ont promu de faux remèdes contre le coronavirus.

Suite aux événements du 6 janvier, des employés furieux de Twitter ont commencé à faire circuler une pétition interne appelant à nouveau à l’interdiction de Trump.

Plusieurs ont invoqué la collaboration d’IBM avec les nazis, affirmant que l’histoire jugerait Twitter de la même manière, ont déclaré les employés actuels et anciens au Times.

Dorsey a acquiescé, mais ses sentiments mitigés sur la question étaient apparents dans une longue déclaration publique qu’il a publiée le 13 janvier, affirmant que Twitter avait pris la « bonne décision », mais l’ajout de l’interdiction créait un dangereux précédent.

«Le fait de devoir entreprendre ces actions fragmente la conversation publique. Ils nous divisent. Ils limitent le potentiel de clarification, de rédemption et d’apprentissage. Et crée un précédent qui me semble dangereux: le pouvoir qu’un individu ou une entreprise a sur une partie de la conversation publique mondiale », a écrit Dorsey.

Suite à son interdiction de Trump, Twitter a élargi sa répression le week-end dernier, interdisant 70000 comptes qui, selon lui, étaient liés à la théorie du complot QAnon, qui propose que Trump combat une cabale mondiale perverse de pédophiles adorateurs de Satan.

Twitter a déclaré dans un communiqué qu’il avait lancé des interdictions plus larges pour « protéger la conversation sur notre service contre les tentatives d’incitation à la violence, d’organiser des attaques et de partager des informations délibérément trompeuses sur le résultat des élections ».

Jeudi, Dorsey a organisé une réunion d’entreprise virtuelle sur les interdictions, dont une vidéo a été rapidement divulguée par un employé au groupe d’activistes conservateurs Project Veritas.

Son message aux employés semblait être que l’interdiction de Trump n’était que le début d’une nouvelle approche radicale de la modération.

Jack Dorsey, photographié en octobre témoignant devant le Congrès, a tenu une mairie virtuelle cette semaine

Il a déclaré au personnel dans le clip: « Vous devriez toujours vous sentir libre de vous exprimer dans le format de manifestation qui vous convient.

« Nous avons l’intention de faire le rétro complet comme je l’ai dit dans ma note, cela va prendre du temps.

« Et puis l’autre chose, juste pour terminer un peu: nous nous concentrons sur un seul compte pour le moment.

«Mais cela va être beaucoup plus important qu’un seul compte.

Et ça va durer bien plus longtemps que ce jour-là, cette semaine.

«Et les prochaines semaines et aller au-delà de l’inauguration. Nous devons nous attendre à cela, nous devons être prêts pour cela.