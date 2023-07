Comment le PDG de Rent the Runway a fait passer son entreprise de Harvard à 120 millions de dollars

La co-fondatrice et PDG de Rent the Runway, Jennifer Hyman, a eu l’idée de créer son entreprise de location de vêtements, à juste titre, dans un placard.

C’était en 2008 et Hyman – alors étudiant au MBA de l’Université de Harvard – était en congé de Thanksgiving. Sa sœur a révélé qu’elle avait une dette de carte de crédit après avoir acheté une robe de 2 000 $ chez Bergdorf Goodman, a raconté Hyman lors d’une récente Événement de la Stanford Graduate School of Business.

Sa sœur a acheté une robe qu’elle ne pouvait pas se permettre pour une raison simple, a-t-elle dit à Hyman : elle avait déjà été photographiée dans tous ses autres vêtements, les rendant obsolètes pour de nouveaux événements.

« Chaque fois que vous entrez dans un magasin et que vous achetez quelque chose, sachant que vous allez le porter une, deux, trois fois, puis le pousser au fond de votre placard, vous le louez », a déclaré Hyman lors de l’événement de Stanford. . « Nous sommes déjà prêts à louer des vêtements [from fast fashion]. [That] m’a donné l’assurance que le marché existe déjà. »

Un an plus tard, Hyman et sa camarade de classe Jennifer Fleiss ont lancé Rent the Runway. L’entreprise a été récompensée au cours des années suivantes, contribuant à stimuler le développement de l’industrie de la location de vêtements d’aujourd’hui. Il a maintenant une capitalisation boursière d’environ 120 millions de dollars.

Quelques jours après l’introduction en bourse de la société en octobre 2021, la participation de 5,1 % de Hyman valait environ 38 millions de dollars, Forbes a estimé. Le coût par action de Rent the Runway a considérablement diminué depuis lors – actuellement inférieur à 2 dollars, en baisse par rapport à son prix d’offre publique initial de 21 dollars.

Pourtant, la société a annoncé un nombre record de 145 200 abonnés actifs en un rapport sur les revenus de juin. Il dépasse ses concurrents plus jeunes en termes de revenus : 296,4 millions de dollars provenant de Février 2022 à janvier 2023 et proche de la rentabilité, contre un peu moins de 130 millions de dollars pour Nuuly d’URBN sur la même période.

Rien de tout cela ne serait possible si Hyman n’avait pas appris à convaincre les gens que ses idées avaient de la valeur, a-t-elle déclaré lors de l’événement de Stanford. Cela reposait sur une stratégie clé, a-t-elle ajouté : son approche diplomatique de la collaboration.

Hyman a raconté une histoire des premiers jours de Rent the Runway, quand elle et Fleiss ont appelé la créatrice Diane von Furstenberg. Ils ont décroché une réunion, mais von Furstenberg s’est moqué de leur idée, a déclaré Hyman.

Plutôt que d’être sur la défensive, les co-fondateurs ont décidé d’écouter von Furstenberg, a déclaré Hyman. La plus grande critique du créateur à l’égard de son idée de « placard dans le cloud » était que l’industrie de la mode avait déjà du mal à commercialiser des vêtements auprès des jeunes et que les locations cannibaliseraient sa base de consommateurs, a rappelé Hyman.

Une fois que von Furstenberg a fini de parler, les co-fondateurs ont proposé leur contrepoint : Rent the Runway pourrait en fait aider les marques de mode, en attirant des clients qui n’auraient normalement pas les moyens d’acheter leurs vêtements.

C’était un argument efficace, et von Furstenberg a été frappé par l’ouverture et la capacité de dialogue des co-fondateurs, a déclaré Hyman.

Von Furstenberg s’est finalement associé à la marque et a présenté les co-fondateurs à d’autres marques de mode et publicistes, a ajouté Hyman.

« Chaque fois que vous faites de quelqu’un d’autre l’expert, cela crée immédiatement une relation », a déclaré Hyman. « Nous avions désespérément besoin, au début de l’entreprise, d’instaurer la confiance afin que quiconque nous fasse réellement confiance pour prendre ses devises et ses stocks, et ne pas cannibaliser ses entreprises. »

