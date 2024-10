Comment le paysage de l’enseignement supérieur de l’Utah peut évoluer pour répondre à un avenir avec moins d’étudiants

La population nationale d’étudiants en âge d’aller à l’université devrait commencer à décliner en 2025.

D’un autre côté, la population d’âge universitaire de l’Utah commencera probablement à diminuer plus tard, en 2032, et à décliner pendant plus d’une décennie avant de rebondir.

Cependant, un nouveau rapport Kem C. Gardner Policy Institute de l’Université de l’Utah a déclaré que si les approches actuelles de l’État restent inchangées, cette baisse démographique aura un impact sur les inscriptions et les revenus dans les huit collèges et universités publics de l’Utah, ainsi que dans huit collèges techniques.

« L’Utah peut maximiser les opportunités et minimiser les défis créés par le changement de population d’âge universitaire en planifiant et en agissant maintenant », a déclaré Andrea Brandley, analyste principale de l’éducation au Gardner Institute, dans un communiqué. « Les décideurs politiques de l’État et des institutions peuvent adopter de manière proactive des stratégies pour transformer, conserver et réaligner l’enseignement supérieur de l’Utah dans une position stratégique. »

Déclin de la population

Au cours des 17 dernières années, l’Utah a connu une croissance de sa population d’âge universitaire, mais la diminution imminente aura probablement un impact sur les tendances des inscriptions.

À l’heure actuelle, de nombreux établissements d’enseignement supérieur de l’Utah connaissent une croissance des inscriptions, passant de 219 219 étudiants en 2012 à 237 257 étudiants en 2023, selon le rapport.

De plus, les étudiants d’âge universitaire représentent un peu plus de la moitié des étudiants inscrits au système d’enseignement supérieur de l’Utah, les étudiants traditionnels représentant une plus grande part de la population étudiante dans les universités de recherche de l’État et une plus petite part dans les collèges techniques.

Mais des facteurs tels que la baisse des taux de participation aux études collégiales et la dynamique de la main-d’œuvre ont un impact sur les inscriptions, les collèges et les universités étant en concurrence avec la main-d’œuvre pour attirer les étudiants potentiels.

« Lorsque l’économie est forte, des taux de chômage plus faibles et des salaires plus élevés attirent les travailleurs et le coût d’opportunité de la scolarité augmente. En conséquence, les étudiants potentiels peuvent choisir de s’engager sur le marché du travail au lieu de poursuivre des études universitaires », indique le rapport.

Répondre aux changements démographiques

« À l’approche du déclin de la population en âge d’aller à l’université, l’Utah sera avantagé si le gouvernement et les responsables de l’éducation considèrent les implications fiscales et économiques d’un bassin en déclin d’étudiants traditionnels en âge d’aller à l’université », indique le rapport. « L’Utah peut positionner stratégiquement l’enseignement supérieur pour l’avenir en adoptant une série de stratégies pour transformer, conserver et réaligner. »

Le rapport parle de « transformer, conserver et réaligner ».

Les stratégies de transformation comprennent l’adoption d’une approche systémique axée sur la mission qui visera à « améliorer de manière agressive la rétention et l’achèvement des études, à augmenter les taux d’inscription des diplômés du secondaire et des étudiants plus âgés et à attirer les meilleurs et les plus brillants chercheurs, professeurs et étudiants d’institutions nationales en difficulté pour devancer les autres. dans un contexte de contraction nationale. »

En lien avec le déclin imminent ou non de la population d’âge universitaire, l’Utah fait certainement des progrès pour inciter davantage d’étudiants à fréquenter l’enseignement supérieur.

Plus tôt ce mois-ci, le système d’enseignement supérieur de l’Utah lancé « Admit Utah », un programme permettant à chaque lycéen de l’État de garantir son admission dans au moins un des 16 établissements d’enseignement supérieur publics, quelle que soit sa moyenne cumulative.

Moins d’étudiants signifie également moins de revenus pour l’enseignement supérieur. Le rapport indique que les dirigeants politiques et éducatifs de l’Utah peuvent résoudre ce problème en employant des stratégies de conservation qui incluent la création de réserves budgétaires pour gérer la croissance limitée ou en baisse des inscriptions.

Cela pourrait consister à limiter les nouvelles embauches alors que les inscriptions stagnent et à maximiser l’utilisation des installations existantes plutôt que d’en construire de nouvelles.

Enfin, le rapport souligne les stratégies de réalignement dans les cas où les stratégies de conservation et de transformation échouent.

Ces stratégies incluent la réorganisation des structures de coûts pour s’aligner sur toute baisse des inscriptions en réduisant les effectifs, voire en fermant les programmes en difficulté, en réduisant l’empreinte des installations lorsque cela est possible et en réduisant le personnel par attrition naturelle ou par d’autres moyens, selon le rapport.

« Alors que les décideurs politiques de l’État et de l’enseignement supérieur se tournent vers l’avenir de l’Utah, les changements démographiques imminents offrent l’opportunité de réévaluer les approches existantes en matière de prestation de services pour garantir qu’elles évoluent pour répondre aux besoins critiques de l’Utah », a déclaré Phil Dean, économiste en chef du Gardner Institute, dans un communiqué. « Un système d’enseignement supérieur robuste et aligné sur le marché, qui innove et prépare notre future main-d’œuvre, reste un moteur essentiel de la prospérité économique future de l’Utah.

Le rapport complet peut être consulté ici.