Comment le patron du syndicat militant Mike Lynch blesse les travailleurs honnêtes – ne les aide pas

C’était censé être le premier Noël en trois ans que les entreprises pouvaient espérer après avoir lutté contre la misère et l’incertitude de la pandémie de Covid.

Mais tous les espoirs de joie festive ont été anéantis par des militants qui complotent le chaos chaque jour entre aujourd’hui et la veille de Noël.

Des grèves militantes ont perturbé le premier Noël en trois ans sans la misère de la pandémie de Covid Crédit : LNP

Mick Lynch oublie les millions de travailleurs et de travailleuses dont les emplois sont menacés parce qu’ils ne peuvent pas se rendre au travail Crédit : PA

Cela signifie que les petites entreprises – la pierre angulaire du pays – voient leur survie même mise en danger.

Lorsque Mick Lynch, le chef du syndicat RMT, affirme que son action revendicative est au nom des « travailleurs et travailleuses » ordinaires, oublie-t-il les millions dont les emplois sont menacés parce qu’ils ne peuvent pas se rendre au travail ?

Qu’en est-il des 4,3 millions de travailleurs indépendants qui doivent compenser la perte de revenus pendant Covid et qui n’ont pas le luxe de prendre un jour de congé, sans parler de la grève ?

Cette perturbation incessante risque que la nation s’arrête parce que le personnel ne peut pas entrer pour faire son travail honnête.

Les petits magasins des grandes villes doivent se demander s’ils doivent même ouvrir leurs portes les jours de grève s’ils doivent payer le personnel, l’énergie et l’éclairage alors que personne ne peut entrer en train.

Les chiffres du commerce de détail ont déjà montré une baisse de la fréquentation les jours de grève, les acheteurs restant chez eux, accumulant de nouvelles douleurs dans la rue principale au moment le plus important de l’année.

Les propriétaires et le personnel des petits magasins ne sont-ils pas des hommes et des femmes qui travaillent ? Ou cette définition ne s’applique-t-elle qu’aux membres du syndicat qui paient le salaire de 84 000 £ par an de Lynch (plus les avantages) ?

Qu’en est-il des petites entreprises de vente par correspondance qui devraient s’entasser dans les commandes de Noël des clients mais qui sont confrontées à six jours de grève supplémentaires d’ici la veille de Noël par les membres du syndicat CWU dans le Royal Mail ? Ils doivent maintenant refuser des affaires parce qu’ils ne peuvent pas garantir les livraisons.

Les grèves postales ne pouvaient pas tomber à un pire moment, car toute incertitude quant à l’arrivée des cadeaux de Noël incitera les clients à faire leurs achats ailleurs.

La perturbation est si grande que même le service suivi du jour suivant de Royal Mail ne peut être livré que la semaine prochaine.

Pendant ce temps, les pubs, cafés et restaurants qui souffrent déjà de clients qui réduisent leurs repas au restaurant pendant la crise du coût de la vie font maintenant face à un autre coup dur sans faute de leur part.

Les restaurants signalent des vagues de fêtes de Noël annulées qui ne seront pas reportées.

Et les travailleurs de l’hôtellerie qui comptent sur le commerce festif pour des heures supplémentaires, un salaire et des pourboires seront moins bien lotis à un moment où ils doivent faire face à des factures qui montent en flèche.

L’industrie hôtelière estime que les grèves des trains coûteront 1,5 milliard de livres sterling cet hiver, ce qui représente une perte similaire à la perturbation de la variante Omicron l’année dernière.

Et c’est presque le double du soutien du gouvernement Eat Out To Help Out qui a été accordé pour les maintenir en vie. Au lieu de cela, ce cauchemar avant Noël pourrait les tuer.

Sur cette page, les victimes des grèves donnent leur avis.

NISHTHA

Nishtha doit maintenant utiliser des coursiers coûteux en raison des grèves de Royal Mail

Nishtha Goel dit qu’elle doit payer plus pour envoyer ses articles de bain, de corps et de maison aux clients en raison des grèves de Royal Mail.

Le propriétaire de 32 ans de la marque de bien-être unnaaty.com, qui vit à Westminster, dans le centre de Londres, déclare : « Je dois utiliser des coursiers coûteux.

“Je crains que cela n’affecte les commandes de Noël.”

CATHY

L’entreprise de Cathy s’appuie sur les services postaux pour livrer les clés des agents

Les GRÈVES du mois dernier ont coûté 1 000 £ à la société de Cathy Farr.

Elle est administratrice de la société, spécialisée dans le développement immobilier à Cardiff.

Cathy a déclaré: «Nous comptons sur les services postaux pour livrer les clés des agents.

“Si les grèves prévues vers Noël ont lieu, nous ne pourrons peut-être pas travailler du tout.”

TESSA

Tessa compte sur Royal Mail pour vendre des insectes vivants – que les petits transporteurs de colis refusent de livrer

Tessa Cobley compte sur Royal Mail pour envoyer des insectes vivants aux jardiniers par la poste.

D’autres transporteurs de petits colis refusent de livrer les insectes qu’elle vend à son Ladybird Plant Center près de Brighton.

Tessa, 44 ans, a déclaré: “Je dois retarder l’arrivée des stocks s’il y a une grève et que cela entraîne des retards.”

NATALIE

L’entreprise de Natalie a du mal à publier des commandes en raison des arrêts de Royal Mail

L’entreprise de Natalie Quail a du mal à publier des commandes en raison des arrêts de Royal Mail – et les grèves des trains l’affectent également.

Natalie, 32 ans, de Watford, qui dirige l’entreprise de blanchiment des dents SmileTime, a déclaré : « Je dois souvent travailler à distance. Le personnel prend des bus et reste coincé dans des heures de circulation.

ÉMILIENNE

Emiliana souligne que la pénurie de sages-femmes serait accentuée par d’éventuelles grèves

Les femmes enceintes craignent que les grèves n’affectent l’accouchement de leurs bébés.

Les sages-femmes votent pour l’action et pourraient se joindre aux infirmières sur les lignes de piquetage.

La PDG de Mindful Birth Group, Emiliana Hall, 37 ans, de Tring, Herts, a déclaré: “Il y a déjà une pénurie de sages-femmes, qui serait accentuée par toute grève.”

LAURA

La fille de Laura, Tara, souffre d’anxiété et compte sur le train pour parcourir 16 miles jusqu’à l’école

Tara, la fille de Laura Platt, compte sur le train pour parcourir 16 miles jusqu’à l’école.

Laura, 36 ans, affirme que les retards et les grèves causent un stress supplémentaire inutile lors du voyage quotidien de sa fille de 15 ans de Barnsley à Sheffield.

L’employé du conseil a révélé: «Elle souffre d’anxiété. Les grèves ont ajouté à cela.