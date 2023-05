Comment le parti thaïlandais Move Forward a renversé le statu quo dans une victoire sismique

Le parti thaïlandais Move Forward s’est retrouvé en pole position aux élections nationales.

Il l’a fait en incitant les jeunes générations à soutenir le parti.

Un analyste dit que le succès était basé sur des recherches approfondies effectuées par le parti.

Le parti thaïlandais Move Forward n’était jamais censé gagner. Mais dimanche soir, l’opposition parvenue a surfé sur une vague de soutien spectaculaire pour prendre la tête des sondages nationaux et bouleverser des décennies de politique thaïlandaise.

Nouvelle force de la politique thaïlandaise, le MFP a canalisé l’énergie des manifestations pro-démocratie dirigées par des jeunes en 2020 dans une campagne électorale opposant une jeune génération aspirant au changement à une vieille garde conservatrice de généraux septuagénaires et de milliardaires clandestins.

Abandonné par l’establishment comme soutenu par des jeunes uniquement en ligne, le parti a capitalisé sur sa base jeune, mais est ensuite allé au-delà avec un large éventail de positions politiques détaillées qui s’attaquaient à l’économie, aux inégalités et à l’environnement.

Napisa Waitoolkiat, analyste politique à l’Université de Naresuan, a déclaré que le succès du MFP reposait sur une profondeur de recherche et un niveau de détail politique sans précédent dans la politique thaïlandaise.

« Jamais auparavant, à ma connaissance, le parti d’opposition n’avait fait ce genre de préparation », a-t-elle déclaré à l’AFP.

« Je pense que c’est vraiment un message politique unique au public, et le public l’adore. »

Le résultat est potentiellement un changement sismique, Napisa le comparant aux États-Unis élisant l’ancien président Barack Obama en 2008.

« Je pense que cette élection est une gifle à l’ancienne génération, à l’ancien état d’esprit, aux vieilles croyances et à l’ancienne politique », a déclaré à l’AFP le chef de la contestation étudiante Panussaya Sitthijirawattanakul.

« Le statu quo a été démoli et a montré que le peuple est prêt à ‘avancer' », a déclaré la militante, plus connue en Thaïlande sous son surnom de Rung.

La jeune femme de 24 ans est représentative d’une génération qui dit encore obstinément la vérité au pouvoir, malgré une batterie d’accusations royales de diffamation qui pourraient la voir emprisonnée pendant des années.

Et elle a dit que si l’establishment conspirait pour bloquer un gouvernement MFP – soit par un complot parlementaire, soit par des ordonnances judiciaires – les manifestants n’hésiteraient pas à se manifester.

« Nous sommes prêts à reprendre la rue », a-t-elle déclaré.

Controverse royale

La campagne électorale a mis en évidence le contraste saisissant entre Pita Limjaroenrat, le leader énergique du MFP, âgé de 42 ans, et les candidats grisonnants contre lui.

Aux côtés du Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, 69 ans, et de son adjoint, le général Prawit Wongsuwan, 77 ans, la jeunesse et la beauté de Pita ont joué en faveur du parti.

Même le favori de l’opposition Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, n’a pas pu rivaliser, malgré sa campagne audacieuse, les sondages lui échappant la semaine dernière.

Le père d’un enfant, Pita, a captivé les supporters lors des rassemblements préélectoraux avec une atmosphère vertigineuse combinant des concerts de K-pop et des conférences TED à haut indice d’octane.

Le MFP n’a pas hésité à aborder la question qui relie la politique thaïlandaise comme un fil jaune vif : la monarchie.

Il a maintenu sa rhétorique sur la modification des lois royales strictes sur la diffamation, qui protègent le roi Maha Vajiralongkorn et sa famille des critiques.

Affronter les élites

La position du MFP sur la lèse-majesté a été sa politique la plus controversée, mais les promesses répétées du parti d’un changement global plus large peuvent également ébouriffer le puissant réseau d’intérêts commerciaux, militaires et royalistes du royaume.

Dans une interview accordée à l’AFP en avril, Pita a exposé ses « trois D » : démilitarisation, décentralisation et démonopolisation.

Le MFP a promis de mettre fin à la conscription militaire, la remplaçant par l’enrôlement volontaire, et a reconnu le besoin de plus d’autonomie pour les régions rurales comme Chiang Mai, qui se sont longtemps senties abandonnées par Bangkok.

Le parti s’est également engagé à lutter contre les monopoles thaïlandais, qui voient une poignée de familles méga-riches contrôler une grande partie de l’économie du royaume.

S’attaquer à l’établissement semble être un pari, mais Pita était confiant même en avril, clair que la Thaïlande était prête pour quelque chose de nouveau.

« Le sentiment de l’époque a tellement changé pour chaque institution de ce pays », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr qu’ils voteront pour l’avenir, et non pour le bon vieux temps. »

Napisa a rejeté les suggestions que le MFP n’était pas prêt à diriger, affirmant qu’il s’était fait les dents au fil des années dans l’opposition.

« Cela leur a permis d’apprendre et d’acquérir de l’expérience sur la politique parlementaire », a-t-elle déclaré.

Mais sans aucun doute, il y a des barrages routiers devant le parti.

Alors que le Pheu Thai s’est mis d’accord lundi sur une coalition, les deux partis doivent réunir une majorité pour voir leur candidat au poste de Premier ministre, encore non annoncé, passer devant le Sénat composé d’armées.