Comment le Parti républicain a muselé la coalition qui combattait la propagande étrangère sur Twitter, Facebook et au-delà

Une alliance autrefois solide d’agences fédérales, d’entreprises technologiques, de responsables électoraux et de chercheurs qui ont travaillé ensemble pour contrecarrer la propagande étrangère et la désinformation s’est fragmentée après des années d’attaques républicaines soutenues.

L’offensive du GOP a débuté lors des élections de 2020 sous la forme de critiques publiques et s’est depuis transformée en poursuites judiciaires, en enquêtes gouvernementales et en campagnes de relations publiques qui ont réussi à mettre fin à presque toute coordination entre le gouvernement et les plateformes de médias sociaux.

Le revers le plus récent est survenu lorsque le FBI a suspendu pour une durée indéterminée la plupart des briefings destinés aux sociétés de médias sociaux sur les campagnes d’influence russes, iraniennes et chinoises. Des employés de deux entreprises technologiques américaines qui recevaient régulièrement des briefings du groupe de travail sur l’influence étrangère du FBI ont déclaré à NBC News que cela faisait des mois que le bureau n’avait pas contacté.

Dans un témoignage la semaine dernière devant le Comité sénatorial de la sécurité intérieure, le directeur du FBI, Christopher Wray, a signalé un recul significatif des communications avec les entreprises technologiques et a lié cette décision aux décisions d’un juge fédéral conservateur et d’une cour d’appel qui ont déclaré que certaines agences et fonctionnaires gouvernementaux devraient être interdits d’accès. communiquer et rencontrer des sociétés de médias sociaux pour modérer le contenu. L’affaire est désormais suspendue dans l’attente d’un examen par la Cour suprême.

“Nous interagissons avec des sociétés de médias sociaux”, a déclaré Wray. « Mais toutes ces interactions ont fondamentalement changé à la suite des décisions de justice. »

Wray n’a pas donné plus de détails, mais des sources proches du dossier ont déclaré à NBC News que toutes les interactions du FBI avec les plateformes technologiques doivent désormais être pré-approuvées et supervisées par des avocats du ministère de la Justice.

Le FBI a déclaré au comité judiciaire de la Chambre que, depuis les décisions de justice, le bureau avait découvert des campagnes d’influence étrangère sur les plateformes de médias sociaux, mais que dans certains cas, il n’en avait pas informé les entreprises parce qu’elles étaient paralysées par la nouvelle surveillance juridique, selon un rapport du Congrès. officiel.

« C’est la pire issue possible en termes d’injonction », a déclaré un responsable américain proche du dossier. « La relation symbiotique entre le gouvernement et les sociétés de médias sociaux est définitivement rompue. »

Le FBI a refusé de commenter.

Plus d’une douzaine d’employés actuels et anciens du gouvernement et du secteur technologique impliqués dans la lutte contre les campagnes de manipulation en ligne et les mensonges électoraux depuis 2020 ont fait écho à ces préoccupations. La plupart ont accepté de s’exprimer à condition de ne pas être nommés, tous citant le climat actuel de harcèlement contre les personnes qui travaillent dans le domaine électoral et de l’intégrité de l’information.

Un thème commun parmi les personnes interrogées : l’effet dissuasif qu’ont eu les attaques républicaines sur le partage d’informations sur d’éventuelles ingérences, ce qui pourrait faciliter la manipulation de l’opinion publique américaine par des adversaires étrangers et rendre plus difficile aux électeurs de 2024 de faire la distinction entre le vrai et le faux.

Au-delà des briefings du FBI, d’autres efforts de coordination ont échoué sous la pression des conservateurs. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), qui supervise la cybersécurité des élections fédérales et est devenue une cible privilégiée des républicains, a interrompu ses activités dans la Silicon Valley, et le ministère de la Sécurité intérieure a fermé un conseil chargé de coordonner ses programmes de lutte contre la désinformation. .

“Certains de ces efforts visent en réalité à isoler les gens et à leur donner l’impression qu’ils ne peuvent pas communiquer avec la CISA, comme s’ils ne pouvaient pas communiquer avec leurs pairs dans d’autres États”, a déclaré une personne qui travaille dans l’administration électorale de l’État.

“Les gens ont l’impression que les choses sont vraiment très tendues et que le bon sens ne prévaut plus aujourd’hui”, a ajouté cette source.

Certains politiques tirent la sonnette d’alarme. Le sénateur Mitt Romney, républicain de l’Utah, a déclaré que les efforts visant à mettre fin à la manipulation étrangère de la politique américaine relevaient largement de la compétence du gouvernement.

« Je comprends que nous ne voulons pas interdire les discours protégés par la Constitution, mais qu’est-ce qu’un discours protégé par la Constitution ? il a dit. « Il est certain que les agents étrangers ne bénéficient pas d’une liberté d’expression protégée par la Constitution, car ils ne sont pas soumis à notre Constitution. Je suppose que les robots n’ont pas de parole protégée par la Constitution. Les citoyens américains le font.

Microsoft a récemment dit il s’attend à ce que la Russie, l’Iran et la Chine se lancent dans des opérations d’influence sophistiquées avant les élections de 2024.

Le sénateur Mark Warner, démocrate de Virginie, chef de la commission sénatoriale du renseignement qui avait vivement insisté en faveur d’une coordination de la sécurité électorale après 2016, a déclaré à NBC News qu’il était « gravement préoccupé » par les revers du système de défense contre les médias sociaux et les élections. manipulation.

“Nous assistons à un scénario potentiel dans lequel toutes les améliorations majeures dans l’identification, le partage des menaces et la révélation publique des activités d’influence étrangère malveillante ciblant les élections américaines ont été systématiquement sapées”, a déclaré Warner.

Avant 2016, il y avait peu de volonté politique aux États-Unis pour que le gouvernement ou les entreprises technologiques partagent des renseignements entre elles ou protègent les électeurs des campagnes d’influence étrangère. Cette année-là, la Russie a lancé une campagne d’ingérence à multiples facettes, notamment l’Agence de recherche Internet liée au Kremlin, qui a touché des dizaines de millions d’utilisateurs de Facebook et de Twitter. Des pirates informatiques travaillant pour les services secrets russes ont volé et divulgué des courriels concernant la campagne présidentielle d’Hillary Clinton, a sondé une entreprise de machines électorales et volé des informations sur les électeurs de l’État de l’Illinois.

Dans la foulée, le secrétaire sortant du ministère de la Sécurité intérieure du président Barack Obama a déclaré que les élections constituaient une infrastructure critique, une décision qui a attiré critique immédiate de la part des responsables électoraux conservateurs. Le Congrès a voté pour que le Département de la Sécurité intérieure transfère ses efforts de protection des cybersécurités et des infrastructures vers la CISA.

Pendant ce temps, le FBI a créé le Groupe de travail sur l’influence étrangère, destiné à agir comme intermédiaire pour transmettre des informations entre la communauté du renseignement américain et les entreprises technologiques. La National Security Agency a refusé de commenter cette histoire, mais son directeur dit en 2022 que l’agence avait transmis au groupe de travail des renseignements sur les propagandistes étrangers pour les partager avec les plateformes technologiques.

La CISA a commencé à organiser ses propres réunions avec des entreprises technologiques, les informant des nuances de l’administration électorale et aidant à mettre en place un système de « standard » pour signaler en ligne les faussetés électorales. Le nouveau système permettait par exemple à un responsable électoral local de communiquer à Facebook qu’un groupe local dirigeait les gens vers le mauvais lieu de vote, en violation des politiques de l’entreprise.

Recommandé

Ces partenariats entre le gouvernement, les entreprises et les chercheurs juridiques et universitaires ont été loués après 2020 comme un élément crucial pour garantir la sécurité des élections.

Après l’élection, victoire des démocrates et de Joe Biden, le président Donald Trump et de nombreux autres conservateurs ont refusé d’accepter la défaite et s’en sont pris à leurs ennemis politiques. Ils ont ciblé un certain nombre d’opérations d’intégrité électorale, notamment les chaînes qui partageaient des informations sur la désinformation, les accusant souvent de censurer les voix conservatrices.

Beaucoup d’entre eux se sont concentrés sur la décision de Twitter et de Facebook de limiter temporairement la portée d’un article du New York Post concernant le fils de Biden, Hunter. Publié quelques semaines avant les élections, sur les plateformes technologiques, il avait des échos lorsque la Russie avait divulgué les courriels d’Hillary Clinton en 2016. Alors que le PDG de Facebook, Mark Zuckerburg, a déclaré que les déclarations du FBI sur certaines menaces correspondaient au modèle de l’histoire de Hunter Biden, les deux ont déclaré plus tard que l’agence n’a pas spécifiquement dit que les courriels de Biden étaient une campagne de renseignement étranger. Les experts en criminalistique numérique ont vérifié qu’au moins certains de ces e-mails étaient authentiques, mais l’origine des fichiers reste encore très inconnue.

Depuis lors, les Républicains ont fait reculer de nombreux efforts en faveur de l’intégrité électorale.

L’année dernière, les bureaux des procureurs généraux du Missouri et de la Louisiane ont intenté une action en justice conjointe contre l’administration Biden, alléguant que les efforts de sensibilisation du gouvernement fédéral auprès des entreprises technologiques au sujet du contenu de leur plateforme – y compris des conseils des forces de l’ordre sur l’intégrité électorale et le Covid-19 – constituaient de l’intimidation et un violation des protections de la liberté d’expression du premier amendement.

L’affaire suit toujours son chemin devant les tribunaux. Le mois dernier, la Cour suprême a bloqué la décision d’un tribunal inférieur en faveur des États conservateurs pendant qu’elle entendait un appel.

D’autres efforts ont été stoppés avant de pouvoir démarrer. En mars 2022, le ministère de la Sécurité intérieure a créé un conseil pour l’aider à coordonner sa propre réponse aux mensonges viraux, provoquant le tollé des conservateurs qui affirmaient que le gouvernement surveillait le discours. Nina Jankowicz, une chercheuse qui étudie la désinformation et la technologie, a été nommée à la tête du conseil d’administration et est rapidement devenue la cible de une campagne de harcèlement débilitante. La Sécurité intérieure a fermé le conseil cinq mois plus tard.

Jankowicz a déclaré que la décision a probablement envoyé un message aux travailleurs fédéraux selon lesquels ils pourraient faire face à des représailles s’ils s’exprimaient d’une manière qui contrariait les critiques virulentes.

“Si vous êtes celui qui tire la sonnette d’alarme sur une ingérence étrangère ou sur quelque chose qui prive les gens de leurs droits et qui le fait savoir aux plateformes, mais que cela pourrait vous coûter votre travail ou votre sécurité, vous y réfléchissez à deux fois avant de le faire”, a déclaré Jankowicz. .

La chef de la CISA de Biden, Jen Easterly, une responsable du renseignement décorée qui n’avait aucune expérience préalable dans un rôle gouvernemental public, a commencé son mandat avec l’optimisme que son agence jouait un rôle majeur dans la lutte contre la désinformation.

“On pourrait dire que nous travaillons dans le domaine des infrastructures critiques, et que l’infrastructure la plus critique est notre infrastructure cognitive. Il est donc extrêmement important, à mon avis, de renforcer cette résilience face à la désinformation et à la désinformation”, a-t-elle déclaré. lors d’une conversation organisée par le magazine Wired au cours de sa première année de travail.

Mais Easterly, qui se qualifie souvent de non partisane, a rapidement retiré l’agence des rôles les plus activement combattus…