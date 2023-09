Comment le partage d’informations entre les départements hôteliers via la technologie change l’avenir de l’hôtellerie – Par Warren Dehan

Les hôtels brisent les murs entre les départements et améliorent leurs connaissances et leur connaissance de la situation du marché – grâce à la technologie PMS.

Les hôteliers ont pris l’habitude de rechercher l’excellence au sein de chaque département, chaque groupe se soutenant en interne par la cohérence et la diligence. Toutefois, les opérations d’aujourd’hui nécessitent une plus grande collaboration que par le passé. Les travailleurs individuels ont aujourd’hui des responsabilités bien plus grandes et sont soumis à une surveillance accrue de la part des gestionnaires et des invités. Les employés de l’hôtellerie sont censés superviser plusieurs aspects de l’hôtellerie simultanément, et les rôles couvrant plusieurs départements sont de plus en plus courants. Dans cet environnement, le partage d’informations a eu un effet transformateur sur les entreprises.

Alors que les hôtels s’appuient sur la technologie pour rationaliser leurs opérations, nombre d’entre eux continuent de se heurter à d’importants obstacles dans la mise en œuvre de leur vision stratégique. Ces silos, qui protégeaient autrefois les départements hôteliers de la confusion et de l’inefficacité, limitent désormais le potentiel de croissance et de réussite des opérateurs sur le marché actuel. Pour tirer parti des avantages et des connaissances de la technologie moderne, les opérateurs doivent être en mesure de partager des informations entre les services via un système unifié. Système de gestion immobilière.

En modifiant la manière dont les hôtels partagent les informations, les opérateurs peuvent repenser leurs processus de fond en comble et créer de nouvelles efficacités dans la gestion d’un ou d’un portefeuille de propriétés. Plus important encore, le processus de partage d’informations peut être effectué automatiquement et de manière globale, fournissant aux opérateurs des informations plus détaillées tout en leur faisant gagner du temps en tenant compte des besoins uniques de chaque service de chaque hôtel. Cela permet aux hôtels d’accéder à une vue à 360 degrés des clients dès le moment où ils réservent leur séjour et aide les opérateurs à dépasser le potentiel de croissance d’hier grâce à des informations exploitables.

Comment nous partageons

Lorsque les hôteliers réfléchissent à la manière dont les données circulent dans une propriété, ils doivent d’abord réfléchir à la manière dont les informations sont transférées entre les départements sans technologie. Les opérateurs devraient se demander : «Comment pouvons-nous transmettre de nouvelles informations au service commercial afin qu’il puisse prendre des mesures immédiates sur les nouvelles affaires du groupe ? Comment les femmes de ménage et les préposés à l’entretien partagent-ils leurs connaissances sur la disponibilité des chambres avec la réception ? Comment nos clients souhaitent-ils nous contacter pour nous fournir des informations, poser des questions ou réserver un spa, un golf ou d’autres expériences immobilières ? »

Dans le monde d’aujourd’hui, partager ces informations sur une ou plusieurs propriétés nécessiterait un travail considérable. Lorsque nous envisageons de partager des informations via des canaux numériques, les choses deviennent beaucoup plus faciles, à condition que les systèmes appropriés soient en place. Dans de nombreuses situations, les opérateurs se retrouvent face à des obstacles évidents : ils ne peuvent plus mener virtuellement des activités inter-bureaux et doivent donner la priorité à d’autres formes de communication écrite ou verbale. Il s’agit d’une relique de la stratégie opérationnelle cloisonnée sur laquelle les hôtels s’appuient depuis des années.

Chaque service a besoin d’une vue claire sur les clients de l’hôtel sans quitter leur espace de travail. Dans le secteur hôtelier en évolution rapide d’aujourd’hui, où la compétitivité vise à fidéliser vos clients à vos propriétés, les opérateurs ne peuvent plus compter sur une chaîne de communication aussi brisée pour partager des détails essentiels. Ils doivent avoir un accès instantané et en temps réel aux sentiments des clients pendant leur séjour et leur expérience de jeu pour prendre les mesures appropriées ou immédiates.

Les hôtels doivent organiser leur pile technologique pour permettre le partage instantané des données entre le service des chambres, les ventes et la restauration, la restauration, la gestion des revenus, le spa et les activités, les membres et les propriétaires, etc. Lorsqu’elles utilisent une solution de base de données d’images unique, les propriétés de luxe ou à usage mixte peuvent accéder à des données centralisées et riches de gestion des membres et des propriétaires de copropriété, ainsi qu’à d’autres fonctionnalités directement sur le site. SPM sans perturbations significatives de leur stratégie opérationnelle quotidienne. Les hôtels doivent s’adapter pour comprendre d’où vient le pouvoir de leurs services et comment tirer parti de la collaboration pour stimuler les réalisations individuelles.

L’étape suivante

Les hôteliers recherchent une technologie capable de réduire les frictions entre les clients et les opérations, ce qui commence par une centralisation et une meilleure communication. Les clients utilisent fréquemment la technologie pour réserver des séjours à l’hôtel simultanément sur différents appareils choisis. À partir de là, les clients peuvent utiliser la technologie mobile pour mettre à jour les détails de leur visite, s’enregistrer dans la chambre d’hôtel, laisser des avis sur un coup de tête, et bien plus encore. Les hôteliers ont besoin d’une flexibilité et d’une liberté similaires pour gérer les opérations hôtelières, communiquer avec les clients, partager des informations sur les défis ou les problèmes avec les membres de l’équipe et proposer de nouvelles opportunités de voyages expérientiels à mesure qu’elles se présentent.

Lorsque les hôteliers ont accès à ce niveau de contrôle, les avantages sont étendus. L’amélioration du flux d’informations entre les départements conduit à une base opérationnelle plus solide et à une expérience de travail plus agréable. Une meilleure connaissance des clients permet aux hôtels d’accéder à de nouvelles opportunités de sources de revenus en comprenant le « comment » et le « pourquoi » des réservations des clients. Plus important encore, les hôtels peuvent proposer de nouveaux services, incitations et commodités basés sur les données réelles d’activité et de séjour.

La technologie et les informations qu’elle fournit sont utilisées pour accroître la collaboration entre les départements hôteliers, une tendance qui est là pour rester. Les hôtels ne reviendront pas à des opérations inefficaces ou à une connaissance de la situation non optimisée. Les opérateurs deviennent plus pointus, innovants, ciblés et informés plus rapidement. Ces innovations ont un impact sur l’industrie grâce à des améliorations dans Technologie PMSqui continue de fédérer les départements et d’affiner largement les capacités technologiques des hôtels.

A propos de l’auteur

Warren Dehan est le président de Maestro, la solution PMS cloud et sur site préférée pour les hôtels indépendants, les complexes hôteliers de luxe, les centres de conférence, les locations de vacances et les groupes multi-propriétés. Maestro a été le premier à commercialiser une solution Windows PMS et de vente et de restauration entièrement intégrée et poursuit cette tendance avec des solutions Web et mobiles de pointe englobant tous les aspects de l’opération. Une réputation d’excellence en matière de service, associée à une indépendance en matière de plate-forme et de déploiement, fait de Maestro un investissement qui continuera de croître et de s’adapter à mesure que des technologies innovantes émergent.