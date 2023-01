Comment le parieur des Bucs Jake Camarda a réussi un coup de pied de brouillage dans la victoire décisive de la division

Greg Auman Journaliste NFC Sud

L’incroyable bousculade du parieur des Buccaneers Jake Camarda pour éviter le désastre lors d’un claquement bas dans la dernière minute du match de dimanche a aidé Tampa Bay à remporter non seulement une victoire mais un titre de division, mais il admettra qu’il n’a pas eu le temps de réfléchir beaucoup à cet instant.

“En gros, ce qui me passait par la tête était:” Trouvez un moyen d’accéder à un terrain découvert “”, a déclaré la recrue de Géorgie aux journalistes lundi. “Il se passait beaucoup de choses. Je ne peux pas dire que je réfléchissais beaucoup. C’était en quelque sorte basé sur l’instinct.”

Les Bucs menaient 30-24 avec 42 secondes à faire dimanche, bottant sur les 44 de la Caroline, mais sachant qu’un touché pourrait les battre. Le snap de Zach Triner était bas et a rebondi avant d’arriver à Camarda, qui s’est précipité pour ramasser le ballon perdu. S’il était simplement tombé dessus – pour éviter que la Caroline ne le récupère et ne marque – ou s’il venait d’être taclé pour un revirement sur les downs, les Panthers auraient pris le relais sur le territoire des Bucs, beaucoup plus proche d’un touché potentiel gagnant. .

Mais Camarda a habilement grimpé à sa gauche, échappant au demi de coin TJ Carrie et au secondeur Joel Iyiegbuniwe, se retournant vers le terrain alors qu’il s’approchait de la ligne de touche et trouvant de la place pour lancer le ballon sur le terrain, où il a rebondi et a été abattu par son coéquipier Zyon McCollum au 3 verges. la ligne. Les Bucs ont été signalés pour une pénalité pour avoir un homme illégal sur le terrain avant le coup de pied, mais cela a évité un jeu négatif, et sur le nouveau coup de pied, Camarda a frappé un botté de dégagement qui a été abattu à la ligne des 8 mètres de la Caroline.

“Je n’ai jamais vu un parieur faire un jeu aussi athlétique”, a déclaré l’entraîneur Todd Bowles après la victoire. “Je ne l’ai vraiment pas fait. Il a fait un sacré boulot pour ça.”

Les Bucs ont suffisamment pensé à Camarda pour le repêcher au quatrième tour en avril, et il a été exceptionnel, se classant quatrième de la NFL avec une moyenne de 48,7 verges sur 74 bottés de dégagement. Il est également à égalité pour le plus de touchbacks sur les bottés de dégagement, donc sa moyenne nette n’est pas aussi forte, mais il a montré son sang-froid lors d’un jeu clé dimanche pour aider les Bucs à conclure une victoire extrêmement importante.

Ayant besoin de 10 mètres pour un premier essai, Camarda a déclaré qu’il savait qu’il n’avait pas de chance de courir pour un premier essai et qu’il n’avait jamais pensé à un lancer de désespoir, alors il s’est concentré sur la recherche d’une voie pour sortir d’un coup de pied, pas de tâche facile courir à gauche et donnant un coup de pied avec son pied droit.

Camarda – 6 pieds 1 pouce et 193 livres – a plus d’athlétisme que la plupart des parieurs, avec une formation de joueur de champ central au baseball, et bien que les spécialistes n’aient pas besoin d’être chronométrés au NFL Combine, il a couru l’année dernière et a été chronométré de manière impressionnante à 4,56 secondes. Interrogé sur la dernière fois qu’il a dû échapper à un adversaire sur un jeu, il a pointé du doigt un faux panier à Georgia lorsque il a décollé en tant que titulaire pour un premier essai contre Baylor au Sugar Bowl, également le 1er janvier, trois ans plus tôt jour pour jour.

Les équipes de la NFL s’entraînent et se préparent pour toutes sortes de scénarios dans un match, mais Bowles a déclaré lundi que les Bucs n’avaient jamais pratiqué un mauvais cliché et comment le gérer, donc ce que Camarda a fait dimanche était simplement de l’instinct et de l’athlétisme.

“C’était tout instinct de sa part”, a déclaré Bowles. “Vous ne vous entraînez pas à bâcler un botté de dégagement. Cela arrive, mais vous ne vous entraînez pas à bâcler un botté de dégagement, en particulier en courant vers la ligne de touche et en donnant un coup de pied comme il l’a fait. C’est très instinctif de sa part de faire ça et un sacré jeu. “

Camarda a également eu un tacle d’équipes spéciales lors de la victoire de dimanche et a six de ces plaqués cette saison, le plus pour un parieur de la NFL en 10 ans. Il a tenu à dire que Triner est “un vivaneau incroyable” qui a fait “un travail incroyable” cette saison, donc il ne s’attendait à rien d’autre qu’à un cliché régulier sur le jeu.

La vidéo du jeu de Camarda est devenue virale dimanche, faisant de lui un héros méconnu dans la victoire des Bucs, mais il a déclaré que l’équipe avait gagné pour de nombreuses raisons, en particulier les trois passes de touché de Tom Brady à Mike Evans.

“C’est un jeu d’équipe, un effort d’équipe”, a-t-il déclaré. “Regardez ce que Tom et Mike ont fait. Nous n’allons pas gagner ce match sans ces gars. J’ai l’impression que certaines personnes ont dit des choses, mais nous ne gagnons pas ce match sans les efforts de tout le monde sur ce terrain. Je ne veux pas prendre ce genre de crédit.”

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman.