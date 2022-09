Comment le parcours de guérison d’une femme de la Colombie-Britannique est transmis à ses enfants – Kelowna Capital News

Le traumatisme des expériences des pensionnats est intergénérationnel – transmis d’une génération à l’autre sous différentes formes. Ce n’est pas toujours physique.

Pour Janet Hanuse, l’une des façons les plus néfastes de se présenter était le silence d’une communauté. “Ce qui était normal, c’était de cacher les secrets de l’autre.”

Hanuse a grandi à Port Hardy, descendant des nations Gwa’sala-‘Nakwaxda’xw et Wuikinuxv. Ses deux parents sont allés au pensionnat – sa mère pendant trois semaines et son père pendant 11 ans. Tous deux ont laissé des cicatrices – visibles et invisibles.

“Mon père n’a jamais parlé de ce qui s’est passé”, se souvient Hanuse alors qu’elle était assise sur un banc au bord de la mer par une journée chaude et ensoleillée. Doublés de mèches argentées, ses épais cheveux noirs encadraient son visage. “Il a dit, ‘il suffisait que je sois passé par là. Cela ne sert à rien de vous faire subir cela aussi.

Lorsque Hanuse lui racontait plus tard des histoires qu’elle lui avait lues de survivants des pensionnats, son père hochait simplement la tête et disait : « c’est vrai, tout cela ».

Hanuse a déclaré que ses deux parents étaient de bonnes personnes. Son père était un homme très intelligent et sensible. “Je n’ai jamais douté de l’amour de mes parents.”

Mais, ils portaient la douleur. Sa mère était violente envers Hanuse et ses quatre frères et sœurs. Son père était violent envers sa mère et tous deux luttaient contre l’alcoolisme.

Avant l’âge de sept ans, Hanuse a déclaré que sa mère n’était que gentille. Elle se souvenait d’avoir appris à faire et à frire du pain avec elle. Après cela, les choses ont changé, devenant violentes et turbulentes.

« J’ai réalisé plus tard que ma mère était allée au pensionnat à l’âge de sept ans, c’est à ce moment-là que la violence a commencé pour elle.

Ce que Hanuse n’a découvert que bien des années plus tard, c’est que malgré la violence familiale, ses parents faisaient de leur mieux pour protéger leur famille.

« Je ne le savais pas, mais ils nous protégeaient. Ma mère nous protégeait des choses qui étaient bien pires dans notre communauté », a déclaré Hanuse. “Si quelqu’un d’autre était une menace pour nous, elle deviendrait 10 pieds de haut et à l’épreuve des balles … Sa protection a cultivé un combat en moi.”

La violence des traumatismes intergénérationnels était si répandue à Port Hardy que c’était une norme non reconnue et omniprésente.

“Je n’ai jamais su. Parfois, j’étais assis, je riais, je jouais avec des camarades de classe. Ensuite, ils ne revenaient pas après la récréation… Je ne savais pas ce qui leur arrivait.

C’est à l’âge adulte qu’elle a parlé avec ses anciens camarades de classe et a appris la vérité sur ce que vivait la communauté.

“C’était horrible – déchirant. Ce n’était pas un soulagement de savoir que je n’étais pas seul.

Hanuse a entendu parler des pensionnats et a été frappée par la passion d’en savoir plus. Elle a étudié les pensionnats, les traumatismes, la psychologie et la santé mentale dans ses études postsecondaires.

Elle a également recherché le mentorat d’autres femmes qui pourraient lui enseigner la compassion, la patience, la force et le courage.

Ceci, a déclaré Hanuse, était une poursuite de la résilience.

C’est en apprenant la vérité que Hanuse a pu commencer son propre voyage de guérison, dont une partie consistait à mieux comprendre et pardonner à ses propres parents.

Quand Hanuse avait 25 ans, elle était enceinte de son quatrième et plus jeune enfant.

« À ce moment-là, j’ai eu une régression totale. Je me sentais jeune et petite et j’avais besoin de ma mère – ce que je n’avais jamais ressenti auparavant.

Avant cela, Hanuse n’avait pas réalisé tout ce que sa mère avait vécu – du pensionnat à la violence de la communauté. Elle avait ressenti du ressentiment et ne voulait pas avoir besoin de sa mère.

Mais ensuite, elle l’a appelée, et ils ont parlé ouvertement de leur besoin l’un de l’autre et de leurs douleurs passées. Au cours de cet appel, la mère de Hanuse lui a présenté ses excuses pour la façon dont elle avait été en tant que parent. Ce n’était pas la première fois qu’elle s’excusait, mais c’était la première fois qu’Hanuse pouvait lui pardonner.

“Elle a pleuré”, se souvient Hanuse entre ses propres larmes. “Elle a finalement ressenti ce pardon.”

Mais le parcours de guérison n’est pas linéaire ; il a des hauts et des bas et des rebondissements.

Lorsque Hanuse a dû quitter Port Hardy pour poursuivre ses études, elle a laissé ses enfants avec leurs grands-parents paternels et est revenue pour découvrir qu’ils avaient souffert de violence mentale pendant son absence, lavant Hanuse avec sa propre vague de culpabilité parentale.

Les enfants de Hanuse grandissaient et luttaient contre leur propre santé mentale, notamment l’anxiété et l’abus d’alcool. Hanuse elle-même avait une brève dépendance à l’alcool et avait traversé deux relations amoureuses turbulentes.

C’est lorsque la plus jeune enfant de Hanuse, Elleanna Hunt – qui utilise les pronoms ils / eux – a donné un ultimatum que Hanuse a pris une décision qui a changé sa vie.

« Je lui ai dit, ‘tu dois nous sortir d’ici. Nous devons partir. Je dois aller à Victoria, et si tu ne viens pas avec moi, j’y arriverai moi-même », a déclaré Hunt, le menton haut, assis à côté de leur mère.

Après avoir déménagé à Victoria, il a fallu six mois avant que leur garde ne tombe.

“Nous ne savions même pas que notre garde avait été levée”, a déclaré Hanuse. « Lorsque nos gardes sont descendus… nous avons été frappés avec une tonne de briques avec tout ce traumatisme. Nous ne savions pas que nous ne le traitions pas avant.

Depuis lors, il y a eu un énorme effort au sein de la famille pour parler de ces sentiments et pour en apprendre davantage sur la santé mentale et la guérison ensemble.

Cela signifie apprendre, faire des erreurs et grandir ensemble.

“Nous avions l’habitude d’utiliser beaucoup de blâme”, a déclaré Hunt. « ‘Tu m’as fait ressentir ça quand tu as fait ça’… On fait moins ça maintenant. Nous nous excusons, nous donnons de l’espace et en parlons plus tard.

Hanuse a déclaré qu’en tant que parent, elle s’efforçait de voir ses anciens schémas et de les nommer – dépendance, codépendance, habilitation et surcompensation. Plus important encore, elle veut pratiquer l’ouverture avec ses enfants et avec elle-même.

“C’est ma mission de botter les fesses et de briser le cycle”, a-t-elle déclaré. « Il s’agit de reconnaître quelle a été ma contribution à cela. J’ai besoin de le comprendre pour pouvoir le changer et le casser.

Pour tous ceux qui commencent leur propre voyage de guérison, Hanuse a dit que vous avez besoin d’une chose : du courage.

“Cela a commencé par avoir le courage de parler, de l’affronter et de dire non, cela ne se produit plus”, a-t-elle déclaré. “En tant que parent, c’est avoir le courage d’insuffler de l’espoir et de s’engager à apprendre – sur vous-même et vos enfants et votre propre survie, et de vous pardonner. Soyez gentil et compatissant envers vous-même.

“Sachez que vos parents ont fait de leur mieux avec leurs outils et leurs enseignements, et maintenant vous faites de votre mieux avec ce que vous avez.”

