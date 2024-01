Comment le papier bleu a révolutionné l’art du dessin

Jean-Baptiste Oudry, « Belphagore » (1734), pinceau et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche, sur papier bleu ; 12 1/4 x 10 1/4 pouces (image via le domaine public, toutes les images avec l’aimable autorisation de Getty Publishing)



Le papier bleu a un rôle de niche mais important à jouer dans l’histoire de l’art. Fabriqué à l’origine grâce à un processus de recyclage de chiffons bleus mis au rebut (cenci neri ou stracci tinti) en pâte à papier, le papier bleu fait son apparition sur la scène artistique comme nouveau matériau dans le nord de l’Italie à la fin du XIVe siècle. Le prochain catalogue Dessiner sur du bleu : dessins européens sur papier bleu, années 1400 à 1700 (Getty Publications, 2024) retrace l’introduction et l’adoption du papier bleu comme support de dessin dans toute l’Europe au cours de plusieurs siècles, présentant environ 100 œuvres unies par son utilisation.

Edité par Edina Adam et Michelle Sullivan – respectivement conservatrice adjointe et restauratrice associée de dessins au J. Paul Getty Museum – le livre a été créé pour accompagner une exposition ouverture à l’institution plus tard ce mois-ci, qui explorera la méthodologie de fabrication du papier bleu, sa diffusion dans le monde de l’art pendant la Renaissance et les techniques développées par divers artistes pour travailler avec ce matériau nouveau et passionnant. Autrefois utilisé à des fins utilitaires, comme pour emballer des colis, la première utilisation du papier bleu pour dessiner en Europe est attribuée au peintre bolognais Giovanni da Modena : «Cortège à cheval avec une princesse, deux hommes et des pages» (1410-1450). Non seulement l’œuvre était inhabituelle dans l’utilisation de papier bleu, mais les femmes – dans ce cas, une princesse non précisée – étaient rarement présentées comme sujets centraux d’entourages courtois comme celui-ci. Rendu avec de fines lignes noires et d’épaisses nuances blanches, le groupe comprend deux pages, d’autres serviteurs, plusieurs chevaux et un écuyer barbu en tête.





Jean-Baptiste Oudry, « Paysage avec un escalier et une balustrade » (vers 1744-1747), craies noires et blanches avec aquarelle blanche opaque, encadrement à la plume et à l’encre sur le bord sur papier bleu, 12 5/8 x 20 5/ 8 pouces



Le papier bleu – dont les nuances varient selon un spectre de teintes bleues et apparaît parfois comme des gris – a été adopté non seulement par un plus grand nombre d’artistes à travers l’Europe, mais également par d’autres fabricants. Les stracci tinti Cette méthode a été innovée dans la République néerlandaise entre 1650 et 1750, faisant du papier bleu hollandais un produit convoité pour les artistes, notamment la pastelliste vénitienne Rosalba Carriera (1673/75-1757), qui confiait fréquemment des œuvres sur papier bleu, dont trois de sa série de Muses (vers 1690-1757). Alors que certains artistes limitaient les couleurs appliquées aux crayons noirs, blancs et gris pour permettre au bleu de briller en tant que pigment principal, le traitement au pastel de Carriera utilise plutôt le papier bleu comme un simple lavis de couleur de fond, presque imperceptible sous les autres couleurs dessinées. dessus mais évident dans le verso voir.





Jean-Baptiste Oudry, « Les Animaux pestiférés » (1731), pinceau et encre noire, lavis gris et aquarelle blanche opaque sur papier bleu ; bordure appliquée à l’aquarelle bleue et à l’encre noire, 12 1/8 x 10 1/8 pouces



Une section centrale du livre se concentre exclusivement sur Jean-Baptiste Oudry, qui a adopté le papier bleu comme une sorte de signature artistique alors que ce médium prospérait dans la France du XVIIIe siècle. Oudry était un peintre de scènes historiques, notamment de portraits de chasse et d’animaux, et environ 70 % de son œuvre de dessin existante est exécutée sur du papier de couleur. Le chapitre, rédigé par l’historienne de l’art Camilla Pietrabissa, se concentre spécifiquement sur une série de 276 dessins réalisés par Oudry entre 1729 et 1734 pour une édition illustrée du livre du poète français Jean de La Fontaine. Fables (1668-1694), le tout sur papier bleu.

Dessiner sur du bleu est peut-être mieux destiné à l’historien de l’art le plus pur – celui qui peut se délecter profondément des détails de la conversation entre les artistes, les médias et les avancées qui semblent être purement industrielles ou mécaniques, mais qui ont des applications artistiques involontaires. Même pour le profane, il est attachant de se pencher sur un passé, aussi lointain soit-il, et d’apprendre que des artistes font ce qu’ils ont toujours fait : trouver quelque chose de nouveau, s’en emparer et explorer son potentiel sous tous les angles en tant que nouveau véhicule d’expression.





Vittore Carpaccio, « Étude de la Vierge » (vers 1505), pinceau avec lavis brun sur craie noire, rehauts d’aquarelle blanche opaque sur papier bleu (maintenant décoloré), 9 7/8 x 7 3/8 pouces



Jean-Baptiste Oudry, « L’Aigle et la Pie » (1733), pinceau et encre noire, lavis gris et aquarelle blanche opaque sur papier bleu ; bordure appliquée à l’aquarelle bleue et à l’encre noire, 12 1/16 x 10 1/16 pouces



