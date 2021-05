Comment le pape a été abattu QUATRE FOIS par un homme armé devant le Vatican

DES CENTAINES de pèlerins passionnés entassés dans les rues de la Cité du Vatican par un après-midi ensoleillé de mai pour saluer le Pape Jean-Paul II – puis quatre coups de feu ont retenti.

En un clin d’œil, le pontife souriant pâlit et s’effondra après avoir été touché par quatre balles, sa vie étant en jeu.

Le moment où Mehmet Ali Ağca a pris pour cible le pape de l’intérieur de la foule Crédit: Alamy

Le pape Jean-Paul II s’est effondré après avoir été touché par quatre balles Crédits: Getty – Contributeur

Le pontife a rencontré son tueur potentiel deux ans après la tentative d’assassinat Crédit: AFP

Les acclamations de la foule se sont transformées en cris alors que la Popemobile à toit ouvert filait, flanquée de sécurité, précipitant Pontife à l’hôpital.

Jean-Paul II a perdu près des trois quarts de son sang et a subi cinq heures d’opérations – mais a miraculeusement survécu.

Mais dans une tournure encore plus étonnante, il a pardonné à son agresseur et s’est lié d’amitié avec l’assassin, un terroriste turc nommé Mehmet Ali Ağca.

La tentative d’assassinat qui a choqué le monde s’est produite il y a exactement 40 ans aujourd’hui.

Ağca mène maintenant une vie tranquille en s’occupant de chats errants chez lui à Istanbul et a appelé John Paul son «frère».

Mais remonter quatre décennies jusqu’au 13 mai 1981 donne une image très différente de lui.

Alors que le pape entrait sur la place Saint-Pierre, Ağca a appuyé sur la détente, tirant plusieurs fois – frappant le pape deux fois dans l’estomac, une fois dans sa main gauche et une fois dans son bras droit.

La panique a éclaté lorsque des coups de feu ont retenti dans la ville sainte peu après 17h15.

Des cris de terreur et des cris se faisaient entendre dans les rues, avec deux passants innocents également frappés par la grêle du feu.

Le coup était un complot soigneusement orchestré par Ağca, qui avait décrit deux ans plus tôt le Pape comme « le chef masqué des croisades » et menaçait de le tuer si un voyage prévu en Turquie avait lieu – ce qu’il a fait.

Ağca s’est échappé de prison après avoir été emprisonné pour le meurtre du journaliste Abdi İpekçi en 1979, et en août 1980 a commencé à sillonner la région méditerranéenne – changeant son passeport et s’identifiant encore et encore.

L’assassin, qui avait 23 ans au moment de son attaque contre le pape, a ensuite rencontré trois complices à Rome, après avoir pris le train pour la capitale en provenance de Milan le 10 mai 1981 – selon son témoignage.

Ils se sont assis sur la place Saint-Pierre à écrire des cartes postales le 13 mai, mais lorsque le pape Jean-Paul II est arrivé – debout à l’arrière d’une voiture en plein air – Ağca a sorti un pistolet semi-automatique Browning Hi-Power de 9 mm et a visé le pontife. .

Flanqué de gardes de sécurité, le pape a immédiatement perdu la couleur de son visage et s’est effondré dans les bras de ses collaborateurs, tandis que le son des cloches et des acclamations s’est transformé en cris de milliers de spectateurs horrifiés.

Le pontife – gravement blessé et souffrant de graves pertes de sang – a perdu connaissance alors que le conducteur courait pour le conduire à l’hôpital polyclinique de l’Université Agostino Gemelli.

Le pape saluait les pèlerins de la Cité du Vatican lorsqu’il a été touché par quatre balles

Le pape a été touché par quatre balles

Le pontife, alors âgé de 60 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital Crédits: Getty

L’ancien terroriste a déclaré qu’il était « heureux » que le pape ne soit pas mort de ses mains Crédits: Getty

Le pape a subi cinq heures de chirurgie et a miraculeusement survécu à la fusillade Crédit: AFP

Les flics ont couru derrière la Popemobile alors que son équipe le mettait à l’abri de la vue avec des vestes.

Alors âgé de 60 ans, il a subi cinq heures de chirurgie après que près des trois quarts de son sang se soient écoulés de son corps à la suite de ses blessures.

Malgré cela, le pape a miraculeusement survécu.

Ağca a tenté de fuir les lieux et a jeté son arme – pour laquelle il avait payé l’équivalent de 10000 £ à un homme dans les rues de Vienne – sous un camion.

Mais il a été attrapé par une religieuse, un chef de la sécurité et d’autres passants qui l’ont détenu jusqu’à son arrestation.

L’un de ses complices, Oral Çelik, avait perdu son sang-froid et s’était enfui sans déclencher sa bombe ni ouvrir le feu – échouant leur plan initial de s’échapper vers l’ambassade de Bulgarie au milieu du chaos.

Ağca a été condamné à la prison à vie pour avoir tenté de tuer le pape Crédits: Getty

Ağca a été condamné à la prison à vie en juin pour la tentative d’assassinat.

Mais alors que la plupart seraient heureux de voir leur tueur potentiel enfermé, le pape a pris une position différente et a plutôt continué à forger une amitié improbable avec le condamné.

Peu de temps après la fusillade, le Pape a dit aux gens de « prier pour mon frère (Ağca), à qui j’ai sincèrement pardonné ».

Puis, deux ans après que la tentative d’assassinat ait envoyé des ondes de choc à travers le monde, le pontife a rendu visite à Ağca dans la prison de Rebibbia à Rome.

Le couple a été photographié en train de parler pendant environ 22 minutes, Ağca aurait embrassé la bague du pape à la fin de leur dialogue.

Après, Jean-Paul II a déclaré: « Ce dont nous avons parlé devra rester un secret entre lui et moi.

« Je lui ai parlé en frère que j’ai pardonné et qui a toute ma confiance. »

Ses collaborateurs se sont précipités pour l’aider après la fusillade Crédit: AFP

Le pape a rendu visite à Ağca alors qu’il était en prison Crédit: EPA

Crédit: AFP

Près de 20 ans après avoir été emprisonné, Ağca a été gracié par le président italien de l’époque en juin 2000, à la demande du pape, et expulsé vers la Turquie.

Une fois de retour dans son pays natal, Ağca a été remis directement derrière les barreaux pour purger le reste de la peine qu’il avait fui deux décennies auparavant.

Le Pape est resté en contact avec Ağca et sa famille, et lorsqu’il est tombé malade en 2005, Ağca lui a envoyé une lettre de voeux.

Le pape Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, Ağca déclarant plus tard qu’il «avait l’impression que son frère ou son meilleur ami était mort» dans une interview avec le Mirror.

Près de trois décennies après que l’ancien terroriste ait tenté de tuer le pape, Ağca a été libéré de prison.

Avant sa libération le 18 janvier 2010, Ağca s’était converti au catholicisme romain.

Ağca a été libéré de prison en 2010 Crédit: AP: Associated Press

En 2014, malgré son interdiction d’Italie, il a effectué une visite clandestine au Vatican pour déposer des roses blanches sur la tombe de Jean-Paul II.

Au cours des années qui se sont écoulées en cette sombre journée de 1981, de nombreuses théories sur les raisons pour lesquelles Ağca a comploté pour tuer le pape ont tourbillonné.

Pourtant, le motif reste un mystère, avec des allégations et des accusations lancées contre le gouvernement bulgare, la mafia turque, la CIA et d’autres.

Quatre décennies plus tard, Ağca a renoncé à son passé violent et s’est dit « soulagé » que le pape ne soit pas mort de ses mains.

L’année dernière, l’ancien tueur – aujourd’hui âgé de 63 ans – vivait dans la banlieue d’Istanbul, nourrissant des chats et des chiens errants près de chez lui.

« Je suis un homme bien maintenant. J’essaie de vivre ma vie correctement », a-t-il déclaré au Mirror.

Ağca a passé près de trois décennies en prison après avoir tenté de tuer le pape Crédits: Getty

Ağca a tenté d’assassiner le pape le 13 mai 1981 Crédits: Getty

«Quand je lui ai tiré dessus, j’avais 23 ans. J’étais jeune et j’étais ignorant.

«Je me souviens à quel point je me sentais rationnel. J’ai tiré le pistolet et puis il s’est coincé.

« C’était le destin. Et c’était le destin qu’il a survécu. Je suis très heureux qu’il ne soit pas mort. »

Son mobile n’a jamais été pleinement expliqué, mais Ağca a depuis affirmé que l’Union soviétique était à l’origine de la tentative d’assassinat, affirmant « qu’ils le voulaient mort ».

Il a également déclaré qu’il avait une petite amie anglaise dans les mois précédant la tentative d’assassinat.

Ağca savait qu’il essaierait de tuer le pape avec elle.

«Je savais déjà que j’allais tirer sur le pape mais je ne l’ai pas dit à ma petite amie anglaise. Cela n’aurait pas été juste pour elle », a déclaré Ağca.

«Son nom était Edith. Elle était très, très belle et j’ai passé un très bon moment avec elle.

«Elle avait six ou sept ans de plus que moi. Mais elle ne savait certainement pas que son petit ami avait déjà l’intention de tuer le pape. «