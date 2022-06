Comment le panel du 6 janvier de la Chambre a redéfini l’audience du Congrès

Il y a plusieurs semaines, le comité a reporté sa troisième audience prévue pour une raison bien différente de celles qui ont généralement troublé les élus et les assistants traditionnels de Capitol Hill : leurs écrivains et producteurs avaient besoin de plus de temps pour affiner leurs scripts et couper de meilleurs clips vidéo, ont déclaré les personnes impliquées dans la décision.

Lorsque cette audience a finalement eu lieu jeudi, les membres – avec les réseaux câblés qui la diffusent tous en direct – ont tissé ensemble des vidéos de dépositions, des extraits audio d’interviews et d’autres documents pour documenter en détail comment M. Trump a tenté de faire pression sur le ministère de la Justice pour qu’il l’aide dans ses stratagèmes. .

“Pour la première fois depuis que Trump est devenu président, le message est clair et une histoire claire est racontée”, a déclaré Michael Weisman, producteur et dirigeant de longue date du réseau et de la télévision par câble qui a supervisé la couverture en direct d’événements sportifs, d’actualités et de divertissement. . “Dans le passé, c’était boueux, ils parlaient les uns sur les autres, il y avait de la musique devant la caméra et les démocrates avaient du mal à raconter leur histoire. Ceci est différent.”

En fin de compte, le succès ou l’échec du comité dépendra principalement de la puissance du vaste dossier factuel qu’il a rassemblé sur les efforts incessants de M. Trump pour inverser sa défaite électorale en 2020 et perturber le transfert pacifique du pouvoir. Mais il a également été confronté au défi de présenter ses preuves d’une manière qui puisse percer auprès du public dans un environnement hautement polarisé dans lequel les républicains obtiennent souvent leurs nouvelles de sources pro-Trump.