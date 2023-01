Comment le palais répondra-t-il au prince Harry ?

“Cher, oh mon cher”, a déclaré le roi en saluant Liz Truss lors de l’une de ses dernières audiences au palais de Buckingham avant la fin de son temps malheureux en tant que Premier ministre du Royaume-Uni. Il a peut-être bien répondu avec des sentiments similaires – ou peut-être avec un langage plus fort – compte tenu de tout ce que son plus jeune fils a eu à dire en six heures de Netflix, trois grandes interviews télévisées et un livre de 407 pages.

Le prince Harry a clairement indiqué qu’il sentait que sa famille devait des excuses à Meghan et à lui et a répété à plusieurs reprises que “la balle est dans leur camp” tout en faisant référence à la nécessité d’une “responsabilité” s’il doit y avoir une réconciliation dans la famille. Dans le même temps, Harry a exprimé le désir de retrouver sa famille, en particulier son père et son frère, mais il semblerait que la famille royale ait peu de raisons de se sentir en confiance pour communiquer avec lui, notamment par le biais de lettres et de SMS, ce qui pourrait se terminer. rendu public.

Après tant de préparatifs pour la sortie du livre “Spare” au cours des derniers mois, tous les yeux et toutes les oreilles sont désormais tournés vers les palais de Buckingham et de Kensington pour toute réaction officielle ou non officielle du roi ou du prince de Galles, le frère de Harry . Alors que les bureaux de communication officiels soutenant la famille royale ont gardé un silence studieux, les proches de la famille royale et diverses sources ont fait savoir qu’il y avait une grande douleur, tristesse et méfiance de la part du roi et de son héritier.

La confiance, si elle existait avant Netflix et la publication de “Spare”, a complètement disparu, même si Harry a déclaré que les futures conversations seraient basées sur la confiance et la confidentialité. Étant donné que le prince Harry a un contrat de quatre livres, il y aura des inquiétudes quant à ce qui pourrait être publié ou dit dans de futures interviews.

Les palais ont toujours maintenu une politique de ne pas faire de commentaires officiels sur les questions au sein de la famille, sauf en cas d’absolue nécessité. En 2020, la nature incendiaire d’une allégation de racisme était une exception nécessaire, bien que cette accusation ait été démentie par Harry sur ITV.

Bien qu’il s’agisse d’un nouveau règne avec un roi différent et que les communications en provenance du palais aient pris une tournure plus effusive et émotive que la défunte reine n’aurait pu l’autoriser, il est difficile de voir comment la famille royale peut répondre aux allégations faites . Le côté de l’histoire de Harry est une perspective qu’ils ne partagent clairement pas, et leurs souvenirs sont très susceptibles de varier considérablement de la vue à Montecito, en Californie.

IL NE PEUT Y AVOIR PAS DE RETOUR SANS DES EXCUSES

Le roi sera particulièrement contrarié par les propos qualifiant la reine consort de “dangereuse en raison des liens qu’elle tissait au sein de la presse britannique”, qui conduiraient à “des corps abandonnés dans la rue”. Il n’y aura peut-être pas de retour sans excuses – de la part de Harry. Le prince William sera particulièrement contrarié par la rivalité toxique entre frères et soeurs qu’il entretient avec son frère et leurs disputes privées qui ont été diffusées, notamment avec la duchesse de Cambridge.

Bien que William puisse être en colère contre cette atteinte à la vie privée, il est peut-être temps pour la famille de se demander comment ces malentendus et ces différends se sont développés, et si la concurrence dans le désir d’une couverture médiatique positive a conduit à un excès de zèle de la part du personnel.

Les médias britanniques ont soumis diverses affirmations et histoires dans la «série documentaire» et l’autobiographie à une vérification approfondie des faits. Le Palais se contentera, pour l’essentiel, de laisser aux médias le soin de pointer les incohérences, les commentaires hypocrites, ainsi que l’inexactitude factuelle pure et simple. La propre colère de Harry face aux invasions de sa vie privée et aux histoires ayant été “divulguées” ou “plantées” dans les médias par des membres de sa famille et leur personnel avec leurs agendas ne l’a pas empêché de le faire aux membres les plus proches de sa famille.

De nombreux détails dans le livre sont remis en question là où la séquence des événements, les paramètres ou le contexte sont loin de la marque.

Le Palais a traditionnellement considéré que répondre à certaines histoires, et pas à d’autres, suggérait que celles auxquelles on ne répondait pas pouvaient être vraies. Ainsi, en ne répondant à aucun, il agit de manière cohérente et essaie de rester au-dessus du tumulte des scandales fabriqués et des conflits interpersonnels. L’étendue de la divulgation des conversations, des textes et des discussions, des histoires en coulisses, ainsi que des informations qui semblent être d’un intérêt plus lubrique vont bien au-delà de ce qui pourrait être considéré comme privé. Cela laisse le Palais dans une position où il ne souhaiterait tout simplement pas s’impliquer dans la ligne de feu.

Toute déclaration entraînera probablement une réponse des Sussex, y compris ceux des médias qui semblent parler pour eux, et cela maintiendra l’histoire dans les médias plus longtemps. Il y a tout intérêt à mettre fin aux dégâts dès que possible, étant donné les événements imminents de l’année alors que les Royals reprennent leurs fonctions publiques après les vacances de Noël et du nouvel an. Et le couronnement se profile.

Il y a de nombreux aspects majeurs du couronnement, qui ne sont pas encore publics. Il s’agit notamment de l’étendue de la participation du public, d’autres événements qui auront lieu pendant le week-end du couronnement, si les serments seront révisés pour refléter une époque plus contemporaine et comment la cérémonie sera raccourcie par rapport à 1953. L’un des grands problèmes sera également être la liste des invités. Alors qu’en 1953 plus de 8 000 étaient présents, cette fois-ci ils ne seront que 2 000 autant qu’aux funérailles de la défunte reine.

Ce week-end, le palais a fait savoir que quatre ducs royaux vivants (y compris Harry et Andrew) ne rendront pas hommage pendant la cérémonie comme ils l’auraient fait dans le passé. En mai, cela sera interprété uniquement par le prince William, en tant que prince de Galles et duc de Cornouailles et de Cambridge. Ce n’est sûrement pas un hasard si cette information a trouvé son chemin dans les médias alors que les extraits divulgués de “Spare” ont ajouté de l’huile sur le feu. Attendez-vous à plus de détails sur le couronnement dans les jours et les semaines à venir pour changer la discussion.

POURRAIT-IL Y AVOIR UNE RÉCEPTION GLACÉE AU COURONNEMENT ?

Alors que Harry a dit que la balle était dans le camp de sa famille – pour la plupart des observateurs, il semble clair que la balle sera dans le tribunal de Sussex quant à la façon de répondre à une invitation au couronnement où ils n’auront aucun rôle formel, et où il pourrait être une réception glaciale de la famille royale sans parler de la foule. L’opinion publique du duc et de la duchesse de Sussex n’a cessé de baisser au Royaume-Uni au cours des derniers mois à cause des “docuseries” de Netflix et de ce livre beaucoup plus provocateur.

Le roi et le prince William et leurs épouses ont beaucoup à faire alors que le nouveau règne prend forme et que le prince William s’établit comme prince de Galles, à la suite de son père. Il y a des visites et des voyages à l’étranger à travers un Royaume-Uni très désuni, des questions du Commonwealth et des symboles du nouveau règne à considérer. En conséquence, une approche « Rester calme et continuer » est susceptible d’être le mot d’ordre plutôt qu’une guerre des mots et des souvenirs, du moins tant que les mots blessants sont frais.

Les frictions au sein de la famille ont maintenant été mises à nu pour que tout le monde puisse les voir, et il y a probablement un sentiment qu’on en a assez dit, et le roi et son héritier voudront passer à autre chose pour se concentrer sur leurs responsabilités essentielles en ces temps de grande inquiétude publique. sur le coût de la vie, la situation en Ukraine et les catastrophes environnementales. Pour la famille royale, les actions sont invariablement plus éloquentes que les mots. La dernière chose que le roi ou le prince de Galles souhaite, c’est de s’impliquer dans un feuilleton qui se déroule comme s’il s’agissait d’une émission de télé-réalité.

Alors que Harry s’est moqué de l’approche britannique consistant à «ne jamais s’excuser, ne jamais expliquer», c’est la façon dont la famille avance pour traverser cette tempête, du moins en public. Un résultat plus probable sera le pardon et la rédemption sur une longue période, ce qui guérira certaines blessures. C’est cette approche, ancrée dans le christianisme, que le roi, en tant que personne de foi et en tant que père de Harry, peut suivre pour trouver son chemin à travers cette rupture publique et dramatique dans une famille qui cherche à être unie et à représenter le meilleur en public. vie.