Comment le Pakistan utilise l’expulsion des réfugiés afghans comme arme contre les talibans | Nouvelles du monde

Plus de 1 70 000 ressortissants afghans ont quitté le Pakistan depuis que le gouvernement d’Anwar-ul-Haq Kakar a lancé un ultimatum à tous les ressortissants étrangers non enregistrés pour qu’ils quittent le pays d’ici le 1er novembre, après quoi des mesures seront prises à leur encontre conformément à la loi.

Des réfugiés afghans avec leurs affaires arrivent lundi à bord d’un camion en provenance du Pakistan, dans un centre d’enregistrement près de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan, dans le district de Spin Boldak, dans la province de Kandahar. (AFP)

Qu’y a-t-il derrière cette répression pakistanaise contre les Afghans ?

La déportation des Afghans est essentiellement une arme politique utilisée par Islamabad contre Kaboul, actuellement dirigée par les talibans. Il s’agit des mêmes talibans que l’establishment pakistanais avait soutenus pour occuper l’Afghanistan et l’utiliser pour sa propre profondeur stratégique contre l’Inde.

pourquoi le font-ils? Premièrement, l’establishment pakistanais a de sérieux problèmes avec le gouvernement taliban actuel, qui ne reconnaît pas la ligne Durand comme frontière internationale parce qu’elle divise la communauté pachtoune. La ligne Durand a été construite en 1893 par un responsable britannique nommé Sir Mortimer Durand. Deuxièmement, le Pakistan pensait qu’une fois que les talibans prendraient le contrôle de Kaboul, ils veilleraient à ce que le groupe terroriste Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), qui opère contre le L’armée pakistanaise serait mise en laisse. Mais ce n’est pas arrivé. Le gouvernement taliban affirme que le TTP est l’un des 46 groupes terroristes qui opèrent au Pakistan et qu’il s’agit donc d’un problème interne. L’establishment pakistanais a décidé que la communauté des réfugiés afghans au Baloutchistan, au Khyber-Pakhtunkhwa, au Sind et dans certaines parties du Pendjab, au Pakistan, sont soudainement devenus des refuges pour les terroristes et ont été responsables d’attentats terroristes dans le pays. Aujourd’hui, les réfugiés afghans sont qualifiés de terroristes et le Pakistan veut les expulser du pays. Quant au TTP, il opère pleinement au Pakistan. Il partage simplement la même ethnie pachtoune que les talibans. Ils opèrent de l’autre côté de la frontière de Torkham. L’État profond pakistanais a joué contre divers groupes pour ses propres objectifs, qu’il s’agisse du TTP, du Lashkar-e-Toiba et la liste est longue. Face aux répercussions de la situation, le Pakistan a décidé de riposter. En conséquence, les actions contre le TTP et les réfugiés afghans sont menées pour les tenir à distance.A LIRE AUSSI : Les Afghans reviennent sous le régime taliban après avoir été expulsés du Pakistan

Pourquoi le Pakistan agit-il maintenant contre les réfugiés afghans ?

Le timing de tout l’épisode est à noter. Les États-Unis sont liés à Israël à Gaza. La Russie est liée à l’Ukraine dans la guerre en Ukraine. Le monde regarde vers Gaza et non vers les 1,7 millions de réfugiés pachtounes qui sont contraints de franchir la frontière vers un pays où la température atteint -20 degrés Celsius. Les maisons de ces réfugiés ont été détruites et ils ont été contraints de fuir. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ancien commissaire de l’ONU pour les réfugiés, a récemment félicité le Pakistan pour son aide aux réfugiés afghans. Il est silencieux. Les États de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) n’ont pas un mot à dire sur les Pachtounes. La Chine prend toutes sortes de mesures contre les Ouïghours au Xinjiang, mais ne prononce pas un mot.

L’Afghanistan a été jeté sous le bus par les États-Unis en 2021. Aujourd’hui, c’est le Pakistan qui le fait. Il s’agissait des mêmes réfugiés utilisés par le Pakistan pour garantir l’insurrection en Afghanistan. Les Européens les appelaient les « Grands Moudjahids ». C’est une chose ridicule qui se passe en Afghanistan et au Pakistan.

