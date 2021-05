Comment le «pain de viande errant» a eu ses dents dures comme le roc

Le chiton gumboot n’est pas une créature glamour. Le grand mollusque grumeleux rampe le long des eaux de la côte du Pacifique, tirant son corps brun rougeâtre le long du rivage. Il est parfois connu, non sans raison, comme « le pain de viande errant ». Mais le corps modeste du chiton cache une panoplie de dents minuscules mais redoutables. Ces dents, que la créature utilise pour gratter les algues des roches, sont parmi les matériaux les plus durs connus pour exister dans un organisme vivant.

Après une analyse plus approfondie, ils ont été stupéfaits de découvrir que les particules minérales étaient de la santabarbaraite, un minéral qui n’avait jamais été observé chez les créatures vivantes auparavant. « Ce fut toute une série de surprises, puis elles n’ont cessé d’arriver », a déclaré Derk Joester, auteur principal et scientifique des matériaux à la Northwestern University.

Le stylet, ont-ils découvert, contenait de minuscules particules d’une sorte de minéral à base de fer en suspension dans une matrice plus molle. (La matrice est faite de chitine, le composé qui constitue les exosquelettes des insectes et des crustacés.)

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont analysé les dents de chiton à l’aide de diverses techniques d’imagerie avancées, y compris plusieurs types de spectroscopie, qui permettent aux scientifiques d’en apprendre davantage sur les propriétés chimiques et physiques d’un matériau en observant comment il interagit avec la lumière et d’autres types de rayonnement électromagnétique.

La Santabarbaraite est un minéral dur mais elle contient moins de fer et plus d’eau que la magnétite, ce qui la rend moins dense. Le minéral pourrait permettre au chiton de construire des dents solides et légères tout en réduisant sa dépendance au fer. « Le fer est physiologiquement un matériau rare », a déclaré le Dr Joester.

Les chercheurs ont également découvert que les particules de santabarbaraite n’étaient pas uniformément réparties dans tout le stylet. Au lieu de cela, ils étaient concentrés en haut, le plus près de la surface de la dent, et sont devenus plus clairsemés en bas, là où le stylet se connectait à la radula molle. Ce modèle de distribution a créé un dégradé, rendant le stylet plus rigide et plus dur en haut et plus souple en bas.

« L’organisme a un énorme contrôle spatial sur l’endroit où va le minéral », a déclaré le Dr Joester. « Et c’est vraiment, je suppose, ce qui nous a fait réfléchir à la façon dont cela pourrait être utilisé pour créer des matériaux. Si l’organisme peut modeler cela, pouvons-nous faire de même ? »

Les chercheurs ont décidé d’essayer de créer une nouvelle « encre » d’imprimante 3D inspirée de la dent de chiton. Ils ont commencé avec un composé similaire à la chitine, puis ont ajouté deux liquides : un contenant du fer et un contenant du phosphate. Le mélange des ingrédients ensemble a donné une pâte épaisse qui était parsemée de minuscules particules d’un minéral similaire à la santabarbaraite. « Et puis il est prêt à être imprimé – vous pouvez simplement le transférer dans votre imprimante 3D », a déclaré le Dr Stegbauer.

L’encre durcissait en séchant, mais ses propriétés physiques finales dépendaient de la quantité de fer et de phosphate ajoutée au mélange. Plus on en ajoutait, plus il se formait de nanoparticules et plus le matériau final devenait rigide et dur. En peaufinant la recette de cette manière, les chercheurs ont pu créer des objets aussi flexibles et caoutchouteux qu’un calmar ou aussi rigides et durs que des os.

« Il devrait être possible de mélanger l’encre à un rapport que vous pouvez modifier immédiatement avant l’impression », a déclaré le Dr Joester. « Et cela vous permettrait de changer la composition, la quantité de nanoparticules, et donc la résistance du matériau à la volée. Cela signifie que vous pouvez imprimer des matériaux dont la résistance change de manière très spectaculaire sur des distances relativement courtes. »

La technique pourrait être utile dans le domaine en plein essor de la robotique douce, permettant aux ingénieurs de créer des machines dures et rigides à certains endroits et souples et flexibles à d’autres, a déclaré le Dr Joester : « Je pense que ce serait incroyable si vous pouviez tout imprimer. de ces gradients dans la structure.