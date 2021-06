Comment le OnePlus Nord N200 est-il à moins de 250 $ avec ces spécifications ?

OnePlus nous donne plus de détails sur le Nord N200 5G cette semaine, une suite au N100. Nous n’avons toujours pas de date de sortie, mais en attendant, nous avons quelques spécifications et un prix. C’est le plus important, hein ?

Ce Nord N200 devrait être considéré si vous avez un budget limité, car il est maintenant connu pour être équipé d’un écran LCD 1080p de 6,49 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil est également livré avec la 5G, évidemment, le tout pour un prix inférieur à 250 $. C’est assez remarquable. Les autres spécifications incluent trois caméras orientées vers l’arrière, ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales à barre oblique sur le bouton d’alimentation.

Au rythme actuel, ce téléphone sera, espérons-le, lancé cet été. C’est du moins le plan. OnePlus a officialisé l’appareil le mois dernier, mais ne nous a donné aucune précision. Jusqu’à présent, cette chose se présente plutôt bien.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que OnePlus diffusera plus d’informations.

