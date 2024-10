Comment le nouveau thriller Conclave lève le voile sur l’élection du pape

Fonctionnalités de mise au point

Basé sur un roman à succès de Robert Harris, le film récompensé aux Oscars imagine ce qui se passe dans les coulisses du processus secret – avec des intrigues, des diffamations et des fuites.

Alors que des factions rivales de cardinaux manœuvrent pour élire le prochain pape, le cardinal américain Bellini (Stanley Tucci) rejette la suggestion selon laquelle il utiliserait des documents volés pour diffamer un rival. Sa décision n’est pas entièrement motivée par des raisons morales. « Je serais le Richard Nixon des papes », dit-il dans une scène qui capture l’intrigue astucieuse, l’esprit et les personnages hauts en couleur du Conclave. Le film nous emmène dans les coulisses du processus secret et ritualisé qui se déroule au Vatican après la mort d’un pape, mais il se joue comme un thriller politique contemporain et vivifiant. Edward Berger, dont Tout est calme sur le front occidental (2022) a remporté l’Oscar du meilleur film international, réalise avec une grande précision et fidélité aux conclaves réels, capturant un conflit essentiel : cet ancien rituel atterrit désormais dans le 21e siècle inondé par les médias.

Ce lien entre l’ancien et le moderne a en fait inspiré le roman à succès du même nom de Robert Harris en 2016, qui sert de base au film. Harris raconte à la BBC que l’idée lui est venue en 2013 alors qu’il était en train de terminer sa trilogie de romans Cicéron se déroulant dans la Rome antique, il regardait les informations sur l’élection du pape François. Harris dit : « Juste avant le [new] Le Pape se dévoile sur le balcon, les fenêtres des deux côtés se remplissent des visages des cardinaux électeurs venus le regarder. J’ai regardé leurs visages, tous des hommes âgés, rusés, certains très bénins et saints, d’autres assez cyniques. Et je me suis dit : « Oh mon Dieu, je regarde le Sénat romain. » » Il a observé que « un Sénat au pouvoir entièrement masculin avait survécu, et que ces hommes âgés qui dirigeaient tout étaient un lien direct avec la République romaine ». Lorsqu’il a ensuite commencé à faire des recherches sur les conclaves, il a déclaré : « Je pensais simplement que c’était absolument fascinant, la politique à l’état brut. »

Dans sa performance digne des Oscars, Ralph Fiennes centre le film et ajoute un poids spirituel sincère dans le rôle du cardinal anglais impartial Lawrence, chargé de diriger le conclave même si sa confiance dans sa propre vocation vacille. L’histoire commence avec la mort du pape et les cinéastes ont mené des recherches approfondies pour reproduire les détails authentiques d’un conclave. Les cardinaux arrivent du monde entier et vivent dans des chambres austères dans un bâtiment aux allures de dortoir, la Casa Santa Marta. Une fois le conclave commencé, ils sont séquestrés, abandonnant leurs téléphones et autres appareils, coupés de l’accès à Internet ou de toute nouvelle du monde extérieur, et étant tenus au secret. Ils votent minutieusement dans la Chapelle Sixtine, en écrivant le nom d’un futur pape sur un bout de papier, qui est ensuite placé sur une assiette d’argent et déposé dans une urne. Le vote se poursuit jour après jour jusqu’à ce qu’un pape soit élu. Tout est vrai, sauf que la Casa Santa Marta et la Chapelle Sixtine du film ont été construites dans les studios Cinecitta de Rome.

Divisions politiques

Tous les ornements ornés, les détails précis et les chapeaux de cardinaux rouge vif ne gênent pas les luttes de pouvoir politiques, qui sont tout aussi réalistes. Berger a déclaré à la BBC que les ambitions naturellement humaines des cardinaux sont similaires à celles de n’importe quelle institution. « Le PDG est parti et les gens vont se battre, ils vont sortir leurs couteaux et obtenir ce poste, à Washington DC ou dans l’Église dans ce cas », dit-il. « Nous considérons cela comme un ancien rituel spirituel, et ces hommes comme une sorte de saint. Nous les mettons sur ce piédestal, et quand vous y regardez de plus près, ils vont avoir des téléphones portables, ils vont fumer, ils ont les mêmes problèmes, vices et secrets que nous. Le Pape finit dans un sac mortuaire en plastique comme nous tous. Et pour moi, c’était important de les amener dans la modernité.

Un cardinal qui veut devenir pape ferait exactement le contraire de se vanter. Ce genre d’ambition exposée est un facteur décisif – Dan Wakin

Harris dit qu’il « voulait refléter les véritables divisions au sein de l’Église, qui existent tout comme elles existent au sein de la politique laïque ». Comme en politique aujourd’hui, les rivaux fictifs se divisent en camps nettement libéraux et conservateurs. Bellini, l’un des pionniers, est le porte-drapeau libéral, ouvert d’esprit sur des questions telles que le rôle des femmes dans l’Église. L’autre favori est le cardinal italien Tedesco (Sergio Castellitto), un conservateur qui aspire à revenir à une messe latine. Parmi les autres prétendants figurent l’énigmatique Canadien Tremblay (John Lithgow), Adeyemi (Lucian Msamati), qui espère devenir le premier pape africain. , et le peu connu Benitez (Carlos Diehz), nommé secrètement cardinal de Kaboul (un poste qui, en fait, n’existe pas). Berger crée le suspense alors que les intrigues, les fuites d’informations et les diffamations se poursuivent, avec un style tendu qui rappelle des thrillers politiques tels que Tous les hommes du président.

En dehors du calme de la Chapelle Sixtine, Bellini dit qu’il ne veut pas de ce poste, même si ses partisans se disputent les votes pour lui afin de bloquer Tedesco. Ce tournant de l’intrigue n’est même pas un peu tiré par les cheveux. Dan Wakin, qui a rendu compte pour le New York Times des conclaves qui ont élu le pape Benoît XVI en 2005 et l’actuel pape François en 2013, a déclaré à la BBC : « Un cardinal qui veut devenir pape ferait exactement le contraire de se vanter. . Ce genre d’ambition exposée est un facteur décisif. »

Dans une interview de la longueur d’un livre publiée en avril, Pape François lui-même a révélé qu’en 2005, il avait été, sans le savoir, soutenu comme candidat pour tenter de bloquer l’élection du cardinal conservateur Joseph Ratzinger, devenu pape Benoît. Et même lorsque les cardinaux sont séquestrés, les médias jettent une ombre. Dans le film, lorsque le passé d’un cardinal est exposé au sein du conclave par un rival, Lawrence lui dit sans ambages : « Vous ne serez jamais pape ». Faisant allusion à la vie réelle bien connue de l’Église scandales concernant les abus sexuels commis par des prêtres, il déclare : « Rien ne terrifie plus notre curie que l’idée de nouveaux scandales sexuels ».

Une histoire de controverses

Au XVe siècle, Alexandre VIun Borgia, aurait soudoyé son accès au pouvoir. Au XVIe siècle, un conclave durait 72 jours, et lorsqu’un favori mourait, la rumeur courait qu’il avait été empoisonné. À l’époque, les banquiers de Rome pariaient sur le vainqueur, créant ainsi un lien direct entre l’histoire et l’atmosphère de cirque du monde médiatique d’aujourd’hui. En 2013, le BBC La couverture médiatique a déclaré: « La place Saint-Pierre est devenue une sorte de Colisée. À chaque point de vue se trouvent les tentes de télévision qui attendent le début des matchs. » Le Tuteur a lancé une fonctionnalité Choisissez votre propre pape.

Aujourd’hui, certaines manœuvres se déroulent en public. Avant le début du vote en 2013, les cardinaux américains ont été contraints de cesser de donner des points de presse, sous la pression d’autres cardinaux, alors que l’on savait que les cardinaux italiens continuaient de divulguer des informations au presse. Mais dans le film, une grande partie de la répression électorale se déroule encore dans les coulisses, avant et après le début officiel du conclave.

Wakin dit que pendant cette période, « les cardinaux mangent souvent ensemble et peuvent laisser des indices sur qui, selon eux, serait le meilleur candidat », une réalité qui est un élément central du film – bien que les cardinaux fictifs fassent bien plus que des allusions.

Bien que Berger reconnaisse que Conclave est souvent motivé par la politique, il souligne qu’il existe « une sorte de deuxième couche profonde qui est le véritable sujet du film », à savoir l’agitation intérieure de Lawrence. « Il a une crise de foi. Il dit : ‘En tant que cardinal, j’ai des difficultés avec la prière.’ C’est comme si je disais : « J’ai du mal à faire confiance aux images capturées par mon appareil photo ». C’est une crise existentielle. » Berger dit que le problème devrait concerner les téléspectateurs en général. « Il se trouve que c’est la religion, mais cela pourrait tout aussi bien être la confiance intérieure. C’est vraiment ce qui m’a parlé et pourquoi j’ai voulu faire ce film », dit-il.

Une autre facette discrète mais cruciale du Conclave est le rôle d’Isabella Rossellini en tant que sœur Agnès, responsable des religieuses amenées pour cuisiner, nettoyer et servir généralement les cardinaux. Ils sont censés être discrètement en arrière-plan, mais comme le dit Agnès dans une scène qui change l’intrigue, « Dieu nous a donné des yeux et des oreilles ». Berger dit : « J’ai toujours dit à Isabella, quand tu es dans la scène, nous avons vraiment besoin de te voir, de voir ce que tu penses et d’être avec toi. Donc elle avait toujours le gros plan, elle ne faisait pas seulement partie de la scène. » Il ajoute : « La structure patriarcale se fissure à cause de ce thème. »