Comment le nouveau taux I Bond se compare-t-il aux CD et aux comptes d’épargne

Le 1er mai, le département du Trésor a annoncé le nouveau taux des obligations I : 4,30 %. Bien que ce taux soit légèrement inférieur au taux record de 9,62 % des obligations d’épargne de série I enregistré en 2022, il est actuellement à égalité avec certains des meilleurs comptes d’épargne et CD.

À l’heure actuelle, les meilleurs comptes d’épargne et certificats de dépôt offrent entre 4,00 % et 5,00 % d’APY. Et depuis la dernière hausse des taux de la Réserve fédérale, les taux d’épargne pourraient encore s’améliorer. Si vous recherchez le meilleur endroit pour faire fructifier votre argent, les obligations I, les comptes d’épargne et les certificats de dépôt sont tous des options à faible risque et génératrices d’intérêts qui méritent d’être envisagées, mais chacun a ses propres avantages et risques à prendre en compte.

Voici où en sont les taux d’épargne et de CD cette semaine et comment les obligations I se comparent aux taux d’épargne actuels.

Les taux des comptes d’épargne sont restés les mêmes après la hausse des taux de la Fed

Tous les taux d’épargne que nous suivons sur Crumpe sont restés les mêmes cette semaine, sauf un. TAB Bank a augmenté son taux d’épargne de 4,40% à 4,76%, portant la moyenne des banques que nous suivons à 4,43%. Bien que les banques restent stables cette semaine, il est possible que votre taux d’épargne s’améliore un peu dans les semaines à venir suite à la dernière hausse des taux de la Fed.

Les meilleurs taux d’épargne de Crumpe cette semaine Banque Epargne APY UFB directe 4,81 % TAB Banque 4,76 % Banque Basque 4,75 % ICT 4,75 % Économies sur le pain 4,76 %

Tarifs au 8 mai 2023.

Les taux de CD à court terme ont augmenté, tandis que les durées plus longues sont restées les mêmes

La plus grande différence que nous avons remarquée dans les taux de CD que nous suivons sur CNET est que le taux moyen pour un CD de six mois a augmenté de 0,07 % APY. Synchrony a contribué au grand bond en augmentant l’APY sur son CD de six mois de 4,25 % à 5,00 %. Rising Bank a également augmenté son CD à six mois jusqu’à 5%.

Mais les taux moyens de CD sur 18 mois des pistes CNET ont chuté de manière significative, tandis que les durées de CD plus longues sont restées les mêmes, avec peu de mouvement.

Comparaison des taux moyens de CD de Crumpe 6 mois 1 an 3 années 5 ans Suivi FDIC 1,03 % 1,54 % 1,34 % 1,37 % Suivi CNET 4,35 % 4,81 % 4,22 % 4,03 %

Tarifs au 8 mai 2023.

Est-ce le moment d’acheter un I bond ou un CD ?

Le département du Trésor a récemment annoncé son dernier taux obligataire I pour les six prochains mois – 4,30 % APY. Bien que ce taux soit bien inférieur au record de 9,62% APY de l’année dernière, il reste à égalité avec de nombreuses options d’épargne. Alors, est-il judicieux d’investir dans une obligation I dès maintenant ?

« Si la Réserve fédérale s’attend à ce que l’inflation soit sous contrôle au cours des six prochains mois, comme l’indique sa récente annonce » attendre et voir « , alors les CD et les obligations à plus long terme pourraient être un bon achat », a déclaré Forrest Baumhover, planificateur financier certifié. et fondateur de Apprends-moi les finances personnelles.

Les obligations et les CD ont beaucoup en commun – des taux compétitifs et garantis et des pénalités de retrait si vous retirez de l’argent avant un certain point. Mais les liens I fonctionnent un peu différemment des CD.

Premièrement, les obligations I ont deux taux : un taux fixe qui reste le même pendant toute la durée de vie de l’obligation et un taux variable qui augmente et diminue en réaction à l’inflation. Le taux fixe d’une obligation I est généralement très bas — en fait, jusqu’à récemment, il était de zéro, a déclaré Scott Keller, analyste financier agréé et directeur de la gestion des investissements chez Conseiller en gestion de patrimoine Truepoint. Cependant, à l’heure actuelle, le taux fixe est de 0,9 % APY, ce qui est relativement élevé pour les obligations I. Contrairement aux CD – qui bloquent un terme pour une période de temps définie – le taux variable d’une obligation I change tous les six mois en fonction de l’inflation. Ainsi, comme l’inflation devrait continuer de baisser, le taux obligataire I variable de novembre pourrait être encore plus bas.

Le choix entre les deux dépend de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel, a déclaré Michael Hammelburger, PDG et conseiller financier travaillant pour Le groupe Bottom Line. Voici ce qu’il faut considérer :

Votre rendement estimé

À l’heure actuelle, certains CD à plus court terme ont des taux APY plus élevés que les obligations I. Par exemple, le taux moyen de CD sur cinq ans est de 4,03 % – et une fois que vous l’aurez verrouillé, vous saurez combien vous gagnerez au cours des cinq prochaines années. Mais le taux de 4,30 % des obligations I ne dure que pendant les six premiers mois de l’obligation, ce qui rend le rendement global d’une obligation I moins prévisible que celui d’un CD.

« Le rendement réalisé pour les investisseurs qui achètent des obligations I aujourd’hui dépendra fortement de l’inflation au fil du temps. Avec les CD, le taux est généralement fixe et connu à l’avance », a déclaré Keller.

Si l’inflation augmente de manière significative pendant que vous gagnez des intérêts sur une obligation I, vous pourriez obtenir un meilleur rendement qu’avec un CD. Mais s’il diminue, votre rendement pourrait être moindre. Alors que, si vous verrouillez un CD de cinq ans maintenant, vous gagnerez un rendement de 4,03 % tout au long de la durée du CD, indépendamment de ce qui se passera ensuite dans l’économie.

Le risque de baisse de l’inflation

Vous ne devriez pas supposer que les banques ajusteront leurs taux de CD et d’épargne simplement parce que la Fed les a relevés, même si la plupart le feront.

Au lieu de cela, si vous ouvrez un CD, vous aurez deux choix, a déclaré Keller. Étant donné que les taux de CD à court terme sont actuellement plus élevés que ceux à plus long terme, vous devez choisir entre des termes plus courts avec des taux plus élevés ou verrouiller des termes plus longs avec des taux légèrement inférieurs.

D’un autre côté, si vous voulez une protection contre l’inflation, les obligations I peuvent être une meilleure option, a suggéré Hammelburger. « Le taux d’intérêt est une combinaison d’un taux fixe et d’un taux d’inflation ; par conséquent, si l’inflation est élevée, le rendement d’une obligation I peut être supérieur au rendement d’un CD. »

Mais avec la baisse de l’inflation, votre taux d’obligations I n’est peut-être pas aussi bon qu’il y a deux ans. Vous serez toujours bloqué à 4,30% APY pendant six mois si vous obtenez une obligation I maintenant, mais votre taux variable pourrait ne pas être aussi lucratif dans les mois à venir.

« Je conseillerais aux gens de choisir d’utiliser des CD en raison de durées plus longues telles que trois à cinq ans, qui rapportent maintenant environ 5% par an et dans certains cas même un peu plus », a déclaré Hammelburger. « A ce rythme, ils accomplissent la tâche difficile de rester en avance sur l’inflation. » Votre pouvoir d’achat sera encore plus protégé par ces CD si les taux d’inflation généraux continuent de baisser, a-t-il ajouté.

Considérations fiscales

Mais il y a quelques avantages I Bond qui méritent d’être notés lorsque vous comparez vos options, a déclaré Hammelburger. Cela inclut les considérations fiscales.

Les CD sont assujettis aux impôts fédéraux et étatiques puisque les intérêts gagnés sont considérés comme un revenu. Mais les intérêts gagnés sur les obligations I ne sont imposés qu’au niveau fédéral – ils ne sont pas soumis aux impôts étatiques ou locaux. De plus, vous pouvez bénéficier d’une exonération d’impôt fédéral si vous utilisez vos fonds I Bond pour payer pour l’enseignement supérieur. Il existe également quelques autres exonérations fiscales avec les obligations I.

Autres facteurs à considérer

Outre les taux d’intérêt, l’inflation, les allégements fiscaux et vos objectifs financiers, il existe d’autres facteurs que Keller suggère de prendre en compte lors du choix entre les CD et les obligations I.

Terme. La période de détention minimale des obligations I est d’un an, mais si vous accédez à vos fonds avant cinq ans, vous perdez les trois mois d’intérêts précédents. Au bout de cinq ans, il n’y a plus de pénalités — la même chose qu’un CD de cinq ans.

La période de détention minimale des obligations I est d’un an, mais si vous accédez à vos fonds avant cinq ans, vous perdez les trois mois d’intérêts précédents. Au bout de cinq ans, il n’y a plus de pénalités — la même chose qu’un CD de cinq ans. Options d’achat. Vous devez acheter une obligation I via Treasurydirect.com, c’est donc un autre compte que vous devrez gérer avec d’autres comptes bancaires que vous pourriez avoir.

Vous devez acheter une obligation I via Treasurydirect.com, c’est donc un autre compte que vous devrez gérer avec d’autres comptes bancaires que vous pourriez avoir. Limites d’investissement. Le maximum que vous pouvez acheter avec une I Bond est de 10 000 $ par année civile, bien que vous puissiez acheter 5 000 $ supplémentaires avec votre déclaration de revenus. Donc, si vous voulez investir plus, un CD peut avoir plus de sens.

Au lieu de choisir entre les deux, vous pouvez répartir votre argent sur plusieurs comptes d’épargne et de placement. Par exemple, si vous savez que vous n’aurez pas besoin d’argent pendant au moins cinq ans et que le taux de l’obligation I est supérieur à celui d’un CD de cinq ans, vous pouvez obtenir une obligation I, puis construire une échelle CD avec d’autres fonds pour avoir l’argent venant à échéance périodiquement.

Ou vous pouvez choisir une option plus flexible. Par exemple, les comptes d’épargne à haut rendement ont désormais une moyenne de 4,43 % APY, bien que certaines banques offrent plus. Étant donné que les comptes d’épargne ont un taux d’intérêt variable, vous risquez d’estimer votre rendement global au cours des prochaines années. Cependant, vous pouvez effectuer des retraits et des cotisations réguliers. De plus, lorsque les taux augmentent, il y a de fortes chances que votre taux d’épargne augmente également.

FAQ

Le département du Trésor américain soutient les obligations I pour protéger votre argent contre le risque, le piratage ou l’inflation. Mis à part la sûreté et la sécurité, vous ne serez pas assuré jusqu’à 250 000 $ par personne et par compte par la FDIC. Au lieu de cela, vous ne pourrez obtenir que 15 000 $ en obligations I par personne et par an.

Combien de temps faut-il aux obligations I pour mûrir ? Les obligations I arrivent à échéance après 30 ans, mais d’autres, comme les obligations de série EE, ne prennent que 20 ans. Vous ne pourrez pas toucher l’argent pendant la première année, mais si l’argent est dans votre obligation avant cinq ans, vous renoncerez à trois mois d’intérêts.