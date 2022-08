Comment le nouveau système de décollage a privé Murali Sreeshankar d’une médaille d’or

L’Inde aurait remporté une médaille d’or en saut en longueur aux Jeux du Commonwealth de 2022 ici, mais pour une planche d’appel équipée d’un laser qui a signalé deux fois Murali Sreeshankar par des marges extrêmement étroites pour avoir franchi la ligne et commis une faute.

Auparavant, le panneau d’appel était surveillé manuellement avec un officiel assis près du panneau et levant un drapeau rouge ou blanc pour déclarer si un sauteur avait transgressé la ligne et commis une faute ou par voie électronique.

Avec des titres décidés à quelques centimètres près, dépasser la ligne pourrait s’avérer être un avantage, World Athletics a récemment introduit une planche d’appel numérique dans laquelle un faisceau laser agit comme la ligne d’appel. Ainsi, l’interruption ou la rupture de ce faisceau laser pourrait entraîner la déclaration d’une faute dans l’effort du sauteur.

« Le faisceau laser est très sensible et peut être déclenché par un dépassement du pied d’un athlète ne serait-ce que d’un millimètre. Il a été introduit pour la première fois aux Championnats du monde d’athlétisme en salle en mars de cette année et avait provoqué un tollé car les participants n’étaient pas satisfaits de certaines des marges étroites signalées comme faute », a expliqué Adille Sumariwalla, Fédération indienne d’athlétisme ( AFI), président, qui est ici en tant que membre du jury.

Ainsi, jeudi, deux des sauts de Murali Sreeshankar ont été jugés fautes par ce nouveau système, même l’athlète lui-même surpris par la marge par laquelle il a été montré qu’il avait franchi la ligne – en particulier lors de son quatrième saut.

“J’ai été très surpris par la marge étroite par laquelle on m’a montré que j’avais franchi la ligne. C’était un magin trop petit », a déclaré Sreeshankar. Selon le système, l’orteil de Sreeshankar était à un millimètre de la ligne et son saut, qui aurait été de l’ordre de 8,30, a été déclaré illégal.

De même, son effort lors de son sixième et dernier saut a également été signalé comme illégal par une marge étroite, et l’athlète indien de 23 ans s’est vu refuser une médaille d’or car il avait besoin d’un effort de plus de 7,94 pour dépasser son adversaire des Bahamas. au deuxième saut pour remporter la médaille d’or.

Mais ce n’était pas le cas. Laquan Nairn des Bahamas, l’éventuel médaillé d’or, a également été victime d’une faute lors de son dernier saut.

