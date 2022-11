Comment le nouveau régiment d’élite des Rangers de l’armée britannique se prépare à l’invasion russe avec des exercices dans le désert dans une guerre de haute technologie

L’armée britannique participe à des exercices de guerre simulant une invasion russe de l’Europe aux côtés de ses homologues américains, a révélé le ministère de la Défense.

Quelque 450 soldats britanniques, dont un nouveau régiment d’élite de Rangers et un peloton d’opérateurs de drones, ont été transportés en Californie pour deux semaines d’exercices.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont participé à des exercices militaires pour simuler une guerre avec la Russie [FILE] Crédit : Getty

Des avions de chasse américains F-35 ont été utilisés pour repérer des cibles Crédit : PA

Il fait partie du projet Convergence, une série d’exercices se déroulant à Fort Irwin, une énorme base au milieu du désert de Mojave.

Le paysage rude et ouvert de la base – qui s’étend sur environ 1 000 miles carrés – a été utilisé pour reproduire le terrain plat de la steppe ukrainienne.

Environ 4 500 soldats – dont des soldats australiens et américains – ont pris part aux exercices.

Les exercices sont aussi l’occasion de présenter de nouveaux engins militaires.

Ils comprennent les drones de reconnaissance Watchkeeper et Puma, ainsi que le Mission Master, un véhicule sans pilote capable de transporter des roquettes à guidage laser.

Des essaims de drones ont identifié des cibles tandis que des buggies des dunes balayaient le désert, alors que les lance-roquettes britanniques GMLRS tiraient sur des positions ennemies localisées par des avions de chasse américains F-35.

Des exercices ont été effectués autour d’un faux village sur la base appelé Ujen.

Les soldats britanniques impliqués provenaient de la 20th Armored Infantry Brigade, du 2nd Battalion Yorks et des Rangers.

Vêtus de bérets gris, les Rangers ont été formés pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes aux côtés de leurs homologues américains, notamment la neige, les tempêtes de poussière et les températures dépassant 40 ° C.

“Cela a prouvé que nous pouvions travailler aux côtés des forces spéciales américaines”, a déclaré au Times le capitaine Ollie Dean, qui dirigeait le détachement de huit hommes.

“Nous sommes convaincus que nous sommes à la hauteur.”

Les forces du capitaine Dean ont travaillé avec leurs homologues du 7e groupe de forces spéciales des États-Unis.

Les Rangers ont été mis en place pour identifier les cibles avant les principales unités de combat.

Jusqu’à présent, le régiment compte quelque 800 soldats, mais ils espèrent en avoir à terme 1 000.

Ils font partie de la brigade des opérations spéciales de l’armée et les recrues pleines d’espoir doivent subir 10 semaines supplémentaires d’entraînement intensif.

“Nous devons pouvoir être à l’aise dans des environnements austères, travailler en petites équipes et même potentiellement par vous-même”, a ajouté Dean.

Les Rangers testaient également de nouvelles technologies aux côtés des 2 Yorks, qui ont été surnommés le peloton RAS (Robotic and Autonomous Systems), en raison de leur concentration sur la guerre des drones.

Les drones Watchkeeper sont utilisés pour recueillir des renseignements sur les positions ennemies.

Ensuite, Zodiac, un système d’intelligence artificielle, donne aux commandants un “menu” d’options suggérant la meilleure façon de détruire la cible.

Les soldats britanniques ont également piloté des drones portables Puma, qui sont lancés dans les airs comme un javelot.

Le major Andy Sawyer, qui sert dans les York 2, a averti que l’armée britannique jouait du “rattrapage” sur la guerre des drones après avoir vu l’impact dévastateur des UAV (véhicules aériens sans pilote) dans la guerre en Ukraine.

Les Russes ont lancé des drones “kamikazes” de fabrication iranienne sur les principales villes ukrainiennes avec un effet meurtrier.

De leur côté, les Ukrainiens ont utilisé des drones bon marché pour diriger les tirs d’artillerie sur le champ de bataille.

Système guidé de lance-roquettes multiples (GMLRS) en action Crédit : ministère britannique de la Défense

Des buggys de dunes sans pilote tout-terrain Polaris MRZR ont également été déployés Crédit : Polaris

Le drone Mission Master est également déployé pour lancer des roquettes Crédit : Le Soleil

Les drones Puma sont des drones de reconnaissance lancés dans le ciel comme un javelot Crédit : Alamy

Les conditions difficiles à la base sont conçues pour reproduire la steppe ukrainienne Crédit : Getty

Les exercices simulent des conflits dans les zones urbaines Crédit : AFP

Des soldats britanniques aux États-Unis ont également expérimenté un buggy autonome M-Raza et le véhicule allemand sans pilote Mission Master.

Le ministre britannique de l’approvisionnement en matière de défense, Alex Chalk, a déclaré: “Réalisant nos ambitions décrites dans Future Soldier et l’examen intégré, le projet Convergence met en évidence les progrès réalisés par l’armée britannique pour devenir une force plus létale, agile et expéditionnaire, grâce à une collaboration clé avec notre organisation internationale de longue date. alliés et partenaires. »

Il a ajouté que les exercices dans le désert exposaient clairement le besoin urgent d’investir dans la guerre des drones.

“La façon dont vous multipliez la force est d’allier la technologie UAV avec des individus sur le terrain”, a-t-il déclaré.

“Nous avons vu une personne ici contrôler plus de 30 drones. Ce ne sont pas seulement des drones de reconnaissance.

“Ils peuvent également donner ce coup de poing sur le champ de bataille.

En plus de préparer nos forces à un conflit hypothétique avec les forces de Vladimir Poutine, les soldats ont également été formés à la manière de réagir à la soi-disant « guerre non linéaire ».

Cette pierre angulaire de la stratégie militaire russe consiste à incorporer des forces conventionnelles et irrégulières à l’information et à la cyberguerre, par exemple en utilisant de fausses nouvelles, les médias sociaux et les psyops.

Lors de ces derniers exercices, de faux civils ont reçu leurs propres réseaux de médias sociaux – nommés “Fakebook” et “Twatter” – sur lesquels ils pouvaient attiser une foule en rapportant des histoires d’abus commis par les troupes américaines.

Les soldats ont ensuite été formés pour “pacifier” les foules.