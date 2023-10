Comment le nouveau président américain, plus discret, s’attaquera aux crises en Israël et en Ukraine

Cette approche subit son premier test.

Brown occupait son nouveau poste depuis moins d’une semaine le 7 octobre lorsqu’il s’est réveillé tôt le matin avec un appel téléphonique l’informant que le Hamas avait lancé une attaque meurtrière contre Israël. Il a passé la journée à téléphoner à d’autres officiers supérieurs de l’armée et à surveiller les rapports sur le déroulement – ​​et l’escalade – de la violence.

L’attaque du Hamas et les combats qui ont suivi placent Brown dans une position difficile : celle de superviser le soutien américain à deux guerres étrangères à la fois : Israël et l’Ukraine. Et il fera probablement plus de mouvements en coulisses que Milley.

Brown n’est pas du genre à faire l’actualité. Lors de ses apparitions publiques, il s’en tient généralement aux faits et affiche rarement ses émotions. Brown n’a parlé publiquement de l’attaque du Hamas que quelques jours après qu’elle ait eu lieu, laissant ses homologues civils prendre la direction de la messagerie.

Milley était indéniablement l’un des présidents des Joint Chiefs les plus importants de l’histoire moderne, crédité d’avoir dirigé l’armée à travers les crises les plus importantes de l’Amérique de ces dernières années – la pandémie de Covid-19, une insurrection et l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Mais ses commentaires spontanés ont parfois fait de lui un paratonnerre et, disent certains, ont politisé l’armée.

Milley a profité de son dernier discours en tant que président à la fin du mois dernier pour prononcer un discours passionné soulignant que les troupes prêtent serment à la Constitution et non à un « dictateur en herbe ». Cela a été considéré comme une gifle envers son ancien patron, le président Donald Trump, qui avait suggéré que Milley soit exécuté.

Brown, quant à lui, n’a fait aucun commentaire public, même lorsque sa confirmation à la présidence a été retardée de quatre mois en raison de l’attente pendant plusieurs mois d’un sénateur républicain sur les promotions militaires de haut rang.

Certains analystes affirment que l’approche discrète de Brown permettra aux chefs militaires de garder la tête baissée et de se concentrer sur le travail à accomplir.

« Je pense que ce sera très bon pour les relations entre le public américain et son armée, et entre les dirigeants politiques et l’armée, d’avoir quelqu’un qui écoute aussi attentivement et parle aussi peu que le général Brown », a déclaré Kori Schake, la directeur de la politique étrangère et de défense du conservateur American Enterprise Institute

Mais il sera également confronté à de nouveaux défis.

Brown devra désormais équilibrer l’assistance militaire américaine dans les guerres chaudes en Europe et au Moyen-Orient, à un moment où les sous-traitants américains de la défense avaient déjà du mal à répondre à la demande liée au conflit ukrainien. Et il aura un nombre limité de lieutenants pour l’aider, grâce au sénateur de l’Alabama. Tommy TubervilleL’emprise continue des promotions de haut niveau en raison des politiques militaires en matière de voyages en cas d’avortement.

Il travaille déjà à jongler avec la partie « deux guerres ». Après avoir conseillé dimanche sur la décision d’envoyer un groupe d’attaque de porte-avions en Méditerranée orientale, Brown est rapidement retourné en Ukraine.

Ce lundi-là, il est parti pour Bruxelles pour rencontrer les dirigeants européens et les exhorter à maintenir le rythme du soutien militaire à Kiev.

Dans remarques aux journalistes Lors de son voyage, Brown a fait preuve de confiance, affirmant que l’armée américaine peut répondre aux besoins d’Israël et de l’Ukraine.

« Personne ne dit que nous allons relever un défi à la fois. Et donc, en tant que ministère, nous devons être capables de relever tous ces défis », a déclaré Brown.

Brown a l’expérience de passer de crise en crise. Il a dirigé le commandement central de l’armée de l’air américaine lorsque le président de l’époque, Barack Obama, a lancé les premières frappes aériennes américaines contre l’État islamique en 2015. Et il a commandé les forces aériennes du Pacifique lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté en Chine début 2020.

Mais l’approche très médiatisée de Milley a contribué à rassurer le peuple américain sur le fait que l’armée ne suivrait pas aveuglément les ordres illégaux pendant le mandat tumultueux de Trump. Si Trump est réélu en 2024, Brown devra trouver sa propre façon de gérer un commandant en chef imprévisible.

Et Milley, avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, a créé le Groupe de contact pour la défense en Ukraine et a forgé des relations avec ses homologues à travers l’Europe qui ont été cruciales pour rallier un soutien à Kiev.

Pourtant, Brown n’est pas un automate. Après la mort de George Floyd en garde à vue à l’été 2020, Brown – qui attendait la confirmation du Sénat pour devenir le premier chef d’état-major noir de l’armée de l’air – a publié un rapport. vidéo émotionnelle parlant de son expérience en tant qu’aviateur noir.

Il y a également des signes que Brown pourrait se pencher davantage lors de ses apparitions publiques. S’adressant à la presse itinérante, Brown a parlé de ses réactions dans les premières heures de l’attaque du Hamas.

« C’était une chose, quand j’ai reçu les premiers rapports, juste verbalement », a déclaré Brown à propos du conflit en Israël. « Mais ensuite, je vois les images à la télévision. Et j’ai été quasiment coincé… à côté de mon téléphone devant la télévision, presque tout le week-end. Et c’est horrible. Brown a déclaré que cela lui rappelait les premières étapes de la campagne aérienne contre l’Etat islamique.

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, à gauche, et le président des chefs d’état-major interarmées, le général de l’US Air Force CQ Brown, s’adressent à une conférence de presse à Bruxelles, le 11 octobre 2023. | Virginie Mayo/AP

Ses collègues actuels et anciens décrivent Brown comme un bon auditeur qui préfère absorber toutes les informations avant de prendre une décision, mais qui prend ensuite des mesures lorsque cela est nécessaire. Et ils disent qu’il sait faire en sorte que personne ne se sente exclu du processus.

Ces compétences se sont déjà révélées utiles pour renforcer le soutien à la guerre en Ukraine dans son ancien rôle de chef d’état-major de l’armée de l’air, disent ses collègues.

« Le plus souvent, il s’agissait d’essayer de parvenir à un certain consensus, c’est-à-dire d’amener les gens à participer au jeu », a déclaré le lieutenant-général à la retraite Jeffrey Harrigian, ancien commandant des forces aériennes américaines en Europe et en Afrique jusqu’à sa mort. mi-2022, qui a travaillé en étroite collaboration avec Brown, alors chef d’état-major de l’Air Force, lorsque la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine.

Et certains partenaires étrangers pourraient apprécier un changement par rapport à la tendance de Milley à exprimer ce qu’il pense. L’ancien président a ébranlé certaines plumes l’automne dernier lorsqu’il a déclaré lors d’une apparition au Economic Club de New York qu’une victoire de l’Ukraine ne pourrait pas être obtenue militairement, et a suggéré que l’hiver pourrait être l’occasion d’entamer des négociations avec la Russie.

Ces commentaires ont poussé les hauts responsables de l’administration à se démener pour assurer à l’Ukraine qu’elle ne compromettait pas son objectif d’expulser les envahisseurs russes.

L’approche plus discrète de Brown pourrait également changer la dynamique entre les dirigeants civils et militaires du Pentagone. Austin a également été considéré comme le plus réticent par rapport à Milley ; désormais, le secrétaire à la Défense pourrait faire davantage la une des journaux.

Cela se produit déjà. Austin a effectué une visite surprise à Tel Aviv la semaine dernière, tandis que Brown rentrait chez lui à Washington. Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue israélien à Tel Aviv la semaine dernière, Austin a semblé mettre en garde le gouvernement israélien contre la « vengeance ».

« Les terroristes comme le Hamas ciblent délibérément les civils, mais pas les démocraties », a déclaré Austin. « L’heure est à la résolution et non à la vengeance, à la détermination et non à la panique, à la sécurité et non à la capitulation. »