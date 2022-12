Comment le nouveau calendrier primaire des démocrates change l’échiquier

Steve Phillips, démocrate et auteur de plusieurs livres sur la politique raciale, a déclaré que les changements récompenseraient les candidats qui développent des liens profonds avec les communautés noires, plutôt que de les former à faire appel aux Iowans ruraux qui pourraient ne pas les soutenir en novembre.

“Vous voulez que quelqu’un qui va inspirer et comprendre les électeurs noirs soit votre candidat”, a-t-il déclaré.

Si M. Biden ne se présente pas, la nouvelle composition risque de brouiller des générations de calculs électoraux.

Pendant des décennies, les caucus de l’Iowa ont été un terrain d’essai précoce pour les candidats parvenus, y compris le démarrage de Jimmy Carter et de M. Obama sur leurs routes vers la Maison Blanche. L’État portait une mystique continue en tant que faiseur de rois, même s’il évoluait de plus en plus pour devenir plus âgé, plus blanc et plus républicain que le Parti démocrate. Le décompte chaotique des électeurs du caucus de l’État en 2020, lorsque les résultats finaux ont pris une semaine, a marqué sa disparition pour de nombreux membres du parti.

Un certain nombre de stratèges du parti ont fait valoir que les faibles coûts de la campagne en Caroline du Sud permettraient aux outsiders de continuer à surprendre le pays avec une performance plus forte que prévu.

“L’État n’est pas si cher que vous ne pouvez pas y vivre et le faire”, a déclaré Jeremy Bird, un stratège démocrate.

M. Bird, qui a aidé à guider M. Obama vers une victoire primaire de près de 30 points en Caroline du Sud en 2008, a déclaré que la diversité de la Caroline du Sud obligerait les candidats à passer plus de temps dans les communautés rurales noires, historiquement les collèges et universités noirs et les villes du Sud. , et moins de temps dans les salles de grange et les salons des microinfluenceurs du caucus.