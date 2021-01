Une infirmière portant un respirateur purificateur d’air personnel dans une unité de soins intensifs Covid-19 de l’hôpital communautaire Martin Luther King Jr. de Los Angeles le 6 janvier | Patrick T. Fallon / AFP / Getty Images

Si les États-Unis avaient le taux de mortalité du Covid-19 au Canada, 225 000 Américains de plus seraient probablement en vie aujourd’hui.

Malgré les poussées de Covid-19 en Europe, le bilan extraordinaire des morts aux États-Unis d’Amérique reste parmi les pires du monde développé.

Au 9 janvier 2021, près de 373000 personnes étaient décédées de Covid-19 aux États-Unis, avec un taux de mortalité de plus de 1,1 pour 1000 personnes, selon Our World in Data.

Bien qu’il existe des pays avec des taux de mortalité plus élevés, cela place les États-Unis dans le top 20 pour cent des décès parmi les pays développés du monde, avec plus de deux fois le taux de mortalité du pays développé médian.

Quelques chiffres pour mettre cela en perspective:

Si les États-Unis avaient le même taux de mortalité que l’Union européenne dans son ensemble, près de 79 000 Américains décédés de Covid-19 seraient probablement encore en vie (à moins qu’ils ne décèdent d’autres causes).

Si les États-Unis avaient le même taux de mortalité que l’Allemagne, plus de 212 000 Américains décédés de Covid-19 seraient probablement encore en vie.

Si les États-Unis avaient le même taux de mortalité que le Canada, près de 225 000 Américains décédés de Covid-19 seraient probablement encore en vie.

Si les États-Unis avaient le même taux de mortalité que l’Australie, près de 361 000 Américains décédés de Covid-19 seraient probablement encore en vie. Moins de 12 000 seraient morts, contre 365 000 morts en réalité.

Si les États-Unis avaient le même taux de mortalité que le Japon, près de 363 000 Américains décédés de Covid-19 seraient probablement encore en vie – et moins de 10 000 Américains seraient morts de la maladie.

À la suite des poussées de Covid-19 en Europe, les États-Unis semblent relativement mieux, par rapport aux autres pays développés, qu’en septembre. À l’époque, les États-Unis avaient sept fois plus de morts que le pays développé médian. Cet écart a considérablement diminué – jusqu’à deux fois.

Ce n’est pas parce que les États-Unis ont fait mieux, mais parce que l’Europe a fait bien pire. Après avoir réussi à supprimer en grande partie le coronavirus au printemps et à l’été 2020, l’Europe s’est calmée à la fin de l’été et à l’automne, et a connu d’énormes pics en conséquence.

La flambée européenne a englouti même des pays largement reconnus comme réussis pour leurs combats contre Covid-19 – comme l’Allemagne, qui a récemment signalé un nombre de morts quotidien plus élevé que les États-Unis.

Mais l’Europe fait encore mieux quand on regarde les décès depuis le début de la pandémie; il a au moins réussi à supprimer des cas pendant un certain temps – ce que les États-Unis n’ont pas été en mesure de faire. L’une des principales raisons pour lesquelles le nombre de morts aux États-Unis reste si élevé par rapport à d’autres pays développés est que l’Amérique a subi une énorme poussée estivale de Covid-19 que d’autres endroits, y compris une grande partie de l’Europe, ont réussi à éviter.

Et certains pays ont bien géré la pandémie. Cela inclut certains pays européens comme le Danemark, l’Estonie, Chypre, la Finlande, la Norvège et l’Islande. Mais les plus grandes réussites sont l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, Singapour et Taïwan – qui ont largement adopté des mesures gouvernementales plus agressives contre le coronavirus que l’Amérique.

En septembre, Saint-Marin, la Belgique, l’Espagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la Suède étaient en tête des États-Unis en ce qui concerne Covid-19 décès par million d’habitants. Mais la Slovénie et la Tchéquie prennent désormais également l’avantage sur l’Amérique, tandis que l’Espagne et la Suède ont pris du retard.



Notre monde en données



Alors pourquoi les États-Unis ont-ils échoué si mal? Une grande partie de cela revient au président Donald Trump. Il a poussé le pays à rouvrir beaucoup trop tôt et rapidement, appelant les États à « LIBÉRER » leurs économies. Il a abdiqué le leadership fédéral et a plutôt forcé les États, les villes et les entités privées à prendre le relais sur une foule de problèmes, en particulier les tests et, récemment, les vaccins. Il a minimisé le besoin de masques, se moquant carrément des gens, tels que le président élu Joe Biden, pour les porter. La liste se rallonge de plus en plus.

En comparaison, d’autres dirigeants du monde entier ont pris Covid-19 plus au sérieux – en adoptant la distanciation sociale, les tests et le traçage, le masquage et, si nécessaire, des mesures plus extrêmes comme les verrouillages. Même avec la récente flambée du coronavirus, de nombreux pays d’Europe ont réagi rapidement et de manière agressive en imposant des verrouillages, ralentissant la propagation du virus. Les États-Unis, en comparaison, sont restés globalement ouverts, certains États n’ayant toujours pas besoin de masques.

Il est clair que tout ne s’est pas parfaitement déroulé en Europe et dans d’autres régions du monde. Beaucoup de gens et d’endroits ont foiré leur réponse au coronavirus, montrant que ce n’est pas un défi facile.

Mais lorsque les chiffres s’additionnent, les États-Unis restent un échec extraordinaire dans la gestion de Covid-19.