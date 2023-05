Comment le Neo QLED 8K de Samsung présente des visuels époustouflants – Samsung Global Newsroom

Un écran de télévision plus grand est généralement une bonne chose. Au fil du temps, les téléviseurs plus grands sont non seulement devenus plus accessibles, mais aussi de plus en plus populaires auprès des consommateurs. Ils permettent aux téléspectateurs de s’immerger complètement dans le contenu qu’ils regardent, car les progrès de la technologie cinématographique permettent désormais à nos histoires préférées de prendre vie à l’écran de manière plus réaliste.

Cependant, le simple fait d’avoir un écran plus grand ne se traduit pas toujours par une expérience de visionnement hyperréaliste. Alors que nous entrons dans l’ère des téléviseurs ultra-larges, Samsung Electronics a mis à niveau sa technologie d’écran pour offrir le meilleur divertissement à domicile. Pour en savoir plus sur ces changements, Samsung Newsroom explore trois fonctionnalités clés qui rendent l’expérience sur grand écran vraiment exceptionnelle.

Résolution 8K : la clé pour libérer tout le potentiel des téléviseurs plus grands

Bien que les tailles d’écran deviennent plus grandes, cela ne signifie pas que la qualité de l’image est meilleure par défaut. Si la taille d’un écran de télévision était augmentée sans tenir compte du nombre de pixels, l’image résultante serait floue, de faible résolution et, dans l’ensemble, bien pire.

Afin d’améliorer la qualité de l’image, l’espace sur un écran plus grand doit être rempli avec plus de pixels. En tant que tel, le Neo QLED 8K de Samsung a quatre fois plus de pixels que les téléviseurs 4K. Cela signifie que même sur les écrans ultra-larges, la résolution Real 8K de Samsung maintient une qualité d’image supérieure avec des mini LED densément emballées et un traitement amélioré.

Alors que Samsung a été à l’avant-garde de l’évolution des tendances des écrans en menant l’ère des téléviseurs ultra-larges, il a également innové dans les technologies qui les alimentent. Les deux forces motrices qui améliorent la qualité d’image pour le dernier Neo QLED 8K de Samsung sont le processeur quantique neuronal 8K, qui analyse et optimise le contenu pour tirer pleinement parti des 33 millions de pixels, et la technologie Quantum Matrix Pro, qui exploite une pléthore de technologies pour offrir contrôle précis pour chacune des Mini LED.

Processeur quantique neuronal 8K : amélioration de la résolution, de la couleur et de la profondeur avec 64 réseaux de neurones

Bien que les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K offrent la meilleure qualité d’image du marché, tout le contenu n’est pas facilement disponible en 8K. Pour garantir que chaque détail prend vie à l’écran, le Neo QLED 8K de Samsung est alimenté par le processeur Neural Quantum 8K de pointe pour mettre à l’échelle le contenu de résolution inférieure en temps réel. Le processeur quantique neuronal 8K de Samsung utilise 64 réseaux de neurones différents pour analyser la vidéo et optimiser la qualité de l’image. Il est formé pour reconnaître les modèles et les relations sous-jacents dans les images, transformant les images basse résolution en haute résolution en comparant l’ensemble d’images d’origine aux résultats traités dans chaque réseau de neurones.

Alors que les sources de résolution plus élevée créent finalement de meilleures sorties d’image, il peut y avoir sources disponibles en définition standard (SD ou 480p), haute définition (HD ou 720p) ou Full High Definition (FHD ou 1080p). Avec le processeur quantique neuronal 8K de Samsung, ces émissions et films seront transformés en une résolution 8K époustouflante pour offrir l’image la plus immersive à ce jour.

Le processeur avancé de Samsung alimente également des innovations telles que la remastérisation HDR automatique, une fonctionnalité qui tire pleinement parti de la large gamme de couleurs de l’écran et de l’incroyable luminosité maximale. La technologie AI analyse chaque scène pour la rendre plus colorée et plus vive, faisant ressortir les détails dans les points lumineux et sombres.

La vidéo à plage dynamique élevée (HDR) formate l’affichage en utilisant une gamme de couleurs plus large avec des reflets plus lumineux par rapport au contenu à plage dynamique standard. Cela signifie qu’avec Auto HDR Remastering — et le contraste extraordinaire propulsé par Quantum Matrix Technology Pro avec la technologie Quantum Dot — tout ce que vous regardez est plus convaincant.

Le Neo QLED 8K de Samsung propose également Real Depth Enhancer Pro. Grâce à l’apprentissage approfondi de l’IA amélioré, Real Depth Enhancer Pro identifie l’endroit où le spectateur se concentre sur l’écran et place cet objet au premier plan. Avec les chiffres sur l’écran séparés de leur arrière-plan, vous voyez une image plus tridimensionnelle. De plus, le processeur quantique neuronal offre une sensation de profondeur associée à des niveaux de détail incroyables et à une reproduction des couleurs vives, vous immergeant dans tout ce que vous choisissez de regarder.

Quantum Matrix Technology Pro : la précision ultime avec les mini LED quantiques et le traitement 14 bits

Un autre élément technologique essentiel qui alimente l’image du Neo QLED 8K est Quantum Matrix Technology Pro, qui utilise des mini LED Quantum pour améliorer considérablement les niveaux de noir et le contraste avec un contrôle précis du rétroéclairage.

La Quantum Mini LED fait 1/40 de la taille d’une LED conventionnelle. Cela donne un écran plus densément rempli de LED, améliorant la qualité de l’image tout en conservant les couleurs vives et les reflets lumineux du téléviseur Neo QLED 8K.

Pour fournir la meilleure qualité d’image, le traitement HDR 14 bits permet un contraste maximal, exprimant des niveaux de détail inimaginables dans les parties les plus claires et les plus sombres de l’image. Cela garantit que même les détails les plus subtils sont visibles pour les utilisateurs dans chaque scène.

De plus, la technologie Quantum Matrix alimente le contrôle de la lumière adaptatif de forme de Samsung. Cette fonction ajuste avec précision le rétroéclairage pour s’adapter à ce qui est à l’écran, améliorant la clarté de tout ce que vous regardez. Parce que le contrôle du rétroéclairage est si précis, cela empêche la floraison — ou lorsque la lumière vive des objets à l’écran saigne dans les zones plus sombres environnantes. En conséquence, les hautes lumières restent lumineuses et les scènes sombres restent sombres avec plus de détails visibles que jamais.

Élargir l’utilisation de la télévision par les consommateurs

En un mot, la résolution 8K remplit de manière dense les écrans ultra-larges tandis que le processeur quantique neuronal 8K et la technologie Quantum Matrix fonctionnent ensemble pour créer une image cinématographique au sens le plus vrai. Des détails nets, des couleurs précises, un contraste précis et une sensation de profondeur réaliste permettent au Neo QLED 8K de présenter une qualité d’image époustouflante et de captiver les téléspectateurs partout.