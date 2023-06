Comment le naufrage du Titanic a engendré une obsession de plusieurs milliards de dollars

« Ensuite, en bas, ils allument les lumières, et vous voilà dans ce monde surréaliste. Il y a ce vaisseau mythique dont vous avez tant entendu parler, et il est bien là. Il n’y a pas beaucoup de vie là-bas. C’est un endroit paisible.

On pense que Nargolet est l’un de ceux à bord de Titan, avec le milliardaire britannique Hamish Harding, le père et le fils Shahzada et Suleman Dawood, et le PDG d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush. Maintenant, la pensée de leur minuscule embarcation, assise dans l’obscurité totale, au fond de l’océan, seule, suscite l’horreur et non l’émerveillement.

Plus que tout autre spectateur peut-être, Gareth Russell, historien nord-irlandais et auteur de Le navire des rêves, un livre sur le Titanic, a pesé la valeur d’un tel risque. « On m’a proposé une place sur ce sous-marin il y a quelques années », dit-il.

Vue d’artiste du Titanic au fond de l’océan.

« J’y ai vraiment réfléchi, car je me demandais comment je pouvais justifier d’être l’historien qui a refusé de voir le Titanic. » Plus que cela, il se sentait personnellement lié au navire, car son arrière-grand-père avait vu le navire à Belfast.

Mais à la fin il a dit non.