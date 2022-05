Comment le mythe du “bon gars avec une arme à feu” de la NRA nous a donné le cauchemar d’Uvalde

Il y a quelque chose dans une fusillade de masse dans une école élémentaire, dans le massacre d’enfants comme ceux d’Uvalde, au Texas, qui clarifie la véritable nature de la politique américaine des armes à feu.

Il y a près de 10 ans, quelques jours après le massacre de jeunes enfants à Sandy Hook Elementary à Newtown, Connecticut, le vice-président de la National Rifle Association, Wayne LaPierre, a donné une conférence de presse provocante où il a juré de ne pas céder d’un pouce sur le contrôle des armes à feu. Pour justifier l’absolutisme de la NRA, LaPierre a prononcé une phrase qui allait devenir l’une des phrases déterminantes du débat sur les armes à feu.

“La seule chose qui arrête un méchant avec une arme, c’est un gentil avec une arme”, a-t-il déclaré.

Bien sûr, les enfants gisant morts dans le Connecticut n’auraient pas pu prendre les armes pour leur propre défense. Ni les enfants qui sont morts au Texas. Au lieu de cela, LaPierre plaidait pour mettre plus de gardes dans les écoles – une politique qui a été démontrée à plusieurs reprises pour ne pas dissuader ou empêcher les fusillades de masse.

Pourtant, immédiatement après la fusillade d’Uvalde, les défenseurs des droits des armes à feu comme Procureur général du Texas, Ken Paxton et Jeanine Pirro, animatrice de la Fox a répété la proposition de LaPierre – bien qu’il y ait en fait des policiers armés à l’extérieur de l’école primaire qui a engagé le tireur avant son massacre.

Il y a quelque chose de profondément dangereux à l’œuvre ici. C’est une idéologie ancrée dans l’idée même du droit aux armes à feu telle qu’envisagée par des gens comme LaPierre, Paxton et Pirro : une vision selon laquelle les citoyens armés, et non l’État, représentent les garants ultimes de la liberté et de la paix civile.

Cette idéologie des droits des armes à feu s’est ancrée à la fois dans la politique républicaine et dans la culture de la possession d’armes à feu aux États-Unis : une identité politique dévorante qui a brisé la politique américaine. L’idéologie des droits des armes à feu représente une vision sombre de la société – essentiellement l’abolition de la sécurité collective et un monopole de l’État sur la violence en faveur des individus agissant comme des lois pour eux-mêmes.

Pour certains, cela fonctionne très bien; pour beaucoup d’autres, y compris les personnes vulnérables comme les enfants qui ne peuvent pas se défendre, cela peut équivaloir à une condamnation à mort.

L’idéologie des droits des armes à feu et ses dangers

L’Institut américain pour la paix (USIP) est un groupe de réflexion parrainé par le gouvernement américain qui s’efforce de conseiller et d’aider les pays déchirés par la guerre à faire la transition vers la paix. Dans une publication sur la façon d’arriver à un environnement post-conflit sécurisé, il met en évidence le «monopole légitime de l’État sur les moyens de violence» comme une «condition nécessaire». Si le gouvernement ne peut pas mettre au pas les individus et les groupes armés et exercer un contrôle sur la violence, un retour à la guerre civile et à l’anarchie devient de plus en plus probable.

Ces conseils proviennent non seulement d’une observation approfondie des situations post-conflit, mais aussi de nos théories les plus fondamentales sur le but et la nature du gouvernement. L’existence d’un gouvernement signifie en partie qu’il exerce un monopole sur la violence légitime : c’est-à-dire le pouvoir d’utiliser les forces de l’ordre et l’armée comme arbitres ultimes et largement acceptés de l’ordre social. Un État qui n’a pas cette capacité ne contrôle pas réellement le territoire qu’il gouverne ; quelle que soit l’opinion de chacun sur le rôle et la taille du gouvernement, le monopole de l’État sur la violence est le point de départ.

L’idéologie des droits des armes à feu part du point de vue opposé : la société n’est pas fondée sur l’État contrôlant la violence, mais plutôt sur des individus violents contrôlant l’État. De ce point de vue, le gouvernement, de par sa nature, pose toujours le risque de dégénérer en tyrannie. Les citoyens ont le droit absolu, sinon l’obligation, de s’armer pour se défendre contre les excès de l’État. L’État ne peut jamais avoir le monopole de l’usage légitime de la force ; à la seconde où il le fait, nous courons le risque du totalitarisme.

L’idéologie des droits des armes à feu imprègne la culture américaine des armes à feu et, par extension, le Parti républicain d’aujourd’hui. Le juge Antonin Scalia l’a codifié en droit constitutionnel dans son avis de 2008 en DC contre Heller, écrivant que l’un des objectifs du deuxième amendement est “d’assurer l’existence d’une “milice citoyenne” comme protection contre la tyrannie”. Lors de la campagne présidentielle de 2016, le candidat de l’époque, Donald Trump, y a fait référence lorsqu’il a suggéré qu’une présidente Hillary Clinton pouvait légitimement être assassinée.

“Si elle arrive à choisir ses juges, vous ne pouvez rien faire, les amis … bien que les gens du deuxième amendement – ​​peut-être qu’il y en ait”, a réfléchi le futur président lors d’un rassemblement en Caroline du Nord.

La ligne de démarcation entre l’opinion érudite de Scalia et le commentaire grossier de Trump est l’idée que les gens devraient être perpétuellement prêts à s’engager dans une rébellion armée : se soulever, comme ils l’ont fait le 6 janvier, mais avec des armes à feu. Ce n’est pas la même chose que la croyance fondamentale selon laquelle une citoyenneté active devrait s’engager dans une protestation collective contre les politiques et les gouvernements auxquels elle s’oppose. Au lieu de cela, c’est l’idée que la survie de la liberté dépend du fait que les gens soient équipés pour utiliser la violence contre une tyrannie toujours rampante – une croyance que l’on trouve rarement chez les citoyens d’autres démocraties avancées.

La popularité de cette notion explique en grande partie pourquoi les États-Unis ont des politiques sur les armes à feu si différentes de celles de pratiquement tous les pays développés : les partisans de l’idéologie des droits des armes à feu voient presque toutes les mesures de contrôle des armes à feu, aussi anodines soient-elles, comme une étape potentielle sur la route. au servage.

L’idéologie des droits des armes à feu rend les États-Unis vulnérables exactement comme l’USIP l’a observé dans les sociétés post-conflit. Lorsque les armes à feu sont partout, les personnes qui les possèdent deviennent capables de recourir à la violence de la manière de leur choix.

Il est facile pour les terroristes et les tireurs de masse de massacrer à leur guise ; il en va de même pour les membres de gangs et les conjoints violents. L’État ne peut pas les contrôler plus ou moins à dessein. Si le gouvernement pouvait restreindre de manière adéquate la possession d’armes à feu, selon l’idéologie des droits des armes à feu, alors la liberté serait précaire.

Au lieu de cela, soutient l’idéologue des droits des armes à feu, la responsabilité de la sécurité publique incombe aux individus : le « bon gars avec une arme à feu ». Si des individus armés bien intentionnés sont partout, ils peuvent alors abattre des malfaiteurs sur le coup. Des citoyens armés complètent la police – et, dans certaines situations de vie ou de mort, les remplacent entièrement.

La recherche sur cette théorie n’est pas prometteuse. Les lois sur le port dissimulé ne semblent pas réduire de manière significative les homicides ou autres crimes violents ; placer des gardes armés dans les écoles ne les protège pas des fusillades de masse. En fait, une étude a révélé que les écoles avec des gardes armés étaient plus susceptibles d’avoir un nombre de morts plus élevé lors d’une fusillade de masse.

Au lieu de cela, l’omniprésence des armes à feu crée une société gouvernée par la peur : un pays où la violence pourrait éclater à tout moment, nous obligeant tous à remodeler nos vies en conséquence. Les écoles, qui devraient être des lieux d’apprentissage et de jeu, deviennent des forteresses équipées de détecteurs de métaux. Les étudiants sont obligés de s’engager dans des exercices de tir actifs cicatrisants; poster des gardes armés dans les écoles renforce leur peur et peut inhiber l’apprentissage.

L’idéologie des droits des armes à feu exige que l’Amérique redouble d’efforts dans cette vision effrayante – même après qu’un événement comme la fusillade de masse d’Uvalde ait prouvé ses limites.

Dans une interview avec Tucker Carlson de Fox quelques heures seulement après le tournage, Texas lieutenant-gouverneur Dan Patrick (R) a déclaré que “nous devons durcir ces objectifs [schools] donc personne ne peut entrer – jamais – sauf par une seule entrée. L’idée que les écoles sont des “cibles” qui doivent être “durcies” comme si elles étaient des bases militaires n’a de sens que dans un monde où toute la société a été militarisée – où la possession généralisée d’armes à feu nous a jetés dans un état conflictuel où les pouvoirs publics ont aucune capacité réelle à empêcher les massacres de masse.

Les élèves du primaire ne s’intègrent pas bien dans cette cosmologie. Les élèves de CM1 ne peuvent pas manier les armes en toute sécurité ; il n’y a pas de “bon enfant avec une arme à feu”. Mais c’est le pays que l’idéologie des droits des armes à feu a créé : un pays où le meurtre de petits enfants devient le prix que nous payons pour leur vision de la liberté.