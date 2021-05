Comment le mythe de la minorité modèle retient les Américains d’origine asiatique au travail

Pendant des décennies, le mythe de la minorité modèle a tenu les Américains d’origine asiatique à l’écart des discussions importantes sur l’équité et a détourné les membres de la communauté de l’égalité des chances dans le milieu universitaire, de la main-d’œuvre et de l’aide sociale nécessaire du gouvernement.

L’expérience de Surasmith n’est que l’un des innombrables exemples de la façon dont les Américains d’origine asiatique ont été soumis au mythe de la minorité modèle – un ensemble d’hypothèses selon lesquelles les Américains d’origine asiatique sont des travailleurs surdoués qui ont atteint les plus hauts niveaux de succès. En positionnant les Asiatiques comme la race minoritaire modèle, cela suppose également que les Asiatiques n’ont pas besoin d’aide et n’ont pas besoin d’un examen plus approfondi de la manière dont leur race est discriminée.

De plus, «On attendait de nous ou on supposait de nous que nous étions des enfants qui avaient des parents qui avaient des revenus stables et qui avaient accès à de l’argent pour des activités parascolaires ou des cours de préparation, ou même simplement comme une voiture pour se rendre à certains endroits», dit Surasmith. « Mais je sais que je n’avais pas nécessairement toutes ces choses. »

Mais alors que Surasmith excellait à ses débuts à l’école, au lycée, ses notes diminuaient. Il était engagé en classe et bien testé, mais il a cessé de terminer ses devoirs et son GPA en a souffert.

Cependant, dit Wu, la représentation des Asiatiques comme la minorité modèle lors d’un mouvement de défense des droits civiques en plein essor dans les années 1950 et 1960 était également « un moyen de discréditer les revendications des Afro-Américains qui recherchaient la justice raciale et économique et exigeaient des révisions structurelles massives. Société américaine. «

Ellen Wu , professeur agrégé d’histoire à l’Université de l’Indiana à Bloomington, associe cette représentation à un effort de changement de marque alors que les États-Unis se sont levés pour devenir une superpuissance mondiale. Si l’Amérique était vraiment la terre de la démocratie et de l’égalité des chances, les dirigeants américains devaient montrer que les immigrants pouvaient tout surmonter, même politiques racistes et d’exclusion , pour réussir ici.

Le terme «minorité modèle» était premier inventé dans les années 1960 par un sociologue William Petersen pour un article du New York Times Magazine. Il a été utilisé pour décrire les soi-disant «réussites» de certaines familles américaines d’origine japonaise qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été contraintes à l’internement ou poussées à s’enrôler dans l’armée pour prouver leur patriotisme, mais ont pu se reconstruire et se réintégrer. dans la société après la guerre.

Le niveau le plus bas de l’échelle de la pauvreté se trouve être asiatique, et c’est un fait qui est largement ignoré.

Le mythe de la minorité modèle dépeint également les Asiatiques comme un monolithe, alors qu’en fait quelque 23 millions Les Américains d’origine asiatique trouvent leurs racines dans plus de 20 pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est et du sous-continent indien. La réduction de nombreuses ethnies, pays d’origine, cultures et liens historiques avec les États-Unis en un seul groupe racial laisse les Américains d’origine asiatique et les îles du Pacifique les plus marginalisés, ou AAPI, hors de l’équation.

Bien que les Américains d’origine asiatique aient certains des plus hauts niveau d’éducation et revenu médian dans le pays, « l’échelon le plus bas de l’échelle de la pauvreté se trouve être asiatique, et c’est un fait qui est largement ignoré », dit Denise Peck, un conseiller exécutif au sein de l’organisation de leadership pan-asiatique Fondation Ascend.

Selon le Bureau du recensement des États-Unis, les membres de 12 des 19 groupes d’origine asiatique ont des taux de pauvreté aussi élevés ou supérieurs à la moyenne américaine; avec une part de 25%, les Mongols ont les taux de pauvreté les plus élevés parmi les Asiatiques aux États-Unis

Bien que certaines sous-populations de l’AAPI soient fortement concentrées dans des emplois professionnels et de gestion à haut salaire, d’autres, en particulier les femmes, sont fortement concentrées dans les professions de services à bas salaire, d’accueil et de soins.