Comment le Myanmar a changé après 2 ans sous contrôle militaire – et ce qui nous attend – National

Deux ans après que les généraux du Myanmar ont renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, des milliers de personnes sont mortes dans le conflit civil et beaucoup d’autres ont été forcées de quitter leur foyer dans une grave crise humanitaire.

L’économie du Myanmar, autrefois l’une des plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, est désormais à la traîne par rapport à ce qu’elle était avant le 1er février 2021, la prise de contrôle militaire a aggravé les luttes du pays contre la pandémie.

Dix ans plus tôt, le Myanmar était sorti de décennies de régime militaire, passant progressivement à un gouvernement civil, ouvrant son économie à davantage d’investissements et d’entrepreneuriat étrangers et assouplissant la censure des médias. Une culture de consommation moderne s’est installée, avec des centres commerciaux fastueux dans la plus grande ville, Yangon, et l’utilisation de Facebook et des téléphones portables est devenue la nouvelle norme.

La prise de contrôle de l’armée a amené des milliers de personnes dans les rues lors de manifestations pacifiques qui ont été réprimées avec une force meurtrière.

Que s’est-il passé le 1er février 2021 ?

L’armée a arrêté Suu Kyi et les principaux membres de son parti au pouvoir, la Ligue nationale pour la démocratie, qui avait remporté une victoire écrasante pour un second mandat lors des élections générales de novembre 2020. L’armée a déclaré qu’elle avait agi parce qu’il y avait eu une fraude électorale massive, mais les observateurs électoraux indépendants n’ont trouvé aucune irrégularité majeure. Le général principal Min Aung Hlaing, mieux connu pour son rôle dans la répression des manifestations pro-démocratie en 2007, dirige désormais le gouvernement.

L’éviction du gouvernement civil a provoqué des manifestations généralisées et la désobéissance civile. Au fil des semaines, les forces de sécurité ont écrasé les manifestations d’opposition par la violence. Jusqu’à présent, près de 3 000 civils ont été tués et des dizaines de milliers chassés de chez eux par des combats entre les forces de sécurité et des civils qui ont pris les armes, s’alliant parfois à des groupes ethniques armés qui se battent pour l’autonomie depuis des décennies.

La prise du pouvoir par l’armée a suscité une condamnation internationale. De nombreux gouvernements ont évité les dirigeants dirigés par l’armée et imposé des sanctions, coupant certains flux financiers. Mais les pays voisins d’Asie du Sud-Est et l’allié le plus puissant du Myanmar, la Chine, ont hésité à prendre de telles mesures.

Où est Aung San Suu Kyi ?

La lauréate du prix Nobel de la paix Suu Kyi, 77 ans, était de facto chef du gouvernement, détenant le titre de conseillère d’État, lorsque l’armée l’a arrêtée et a pris le pouvoir. En décembre, un tribunal l’a condamnée à sept ans de prison pour corruption dans la dernière d’une série d’affaires pénales teintées de politique contre elle, la laissant avec un total de 33 ans à purger.





Les partisans de Suu Kyi et des analystes indépendants affirment que les nombreuses accusations portées contre elle et ses alliés étaient une tentative de légitimer la prise du pouvoir par l’armée tout en l’éliminant de la politique avant une élection promise pour plus tard cette année.

Suu Kyi, la fille du héros martyr de l’indépendance du Myanmar, le général Aung San, a passé près de 15 ans en tant que prisonnière politique assignée à résidence entre 1989 et 2010. Elle est détenue dans un bâtiment séparé nouvellement construit dans la prison de la capitale, Naypyitaw, près du palais de justice où s’est déroulé son procès.

À quoi ressemble la vie sous le régime militaire ?

Deux ans après la prise du pouvoir par l’armée, la vie à Yangon et dans d’autres grandes villes est revenue à la normale, mais les combats dans une grande partie de la campagne ont plongé le pays dans un conflit civil.

Les défenseurs des droits affirment que l’armée et les forces de sécurité ont procédé à des arrestations arbitraires, à la torture et à d’autres abus pour étouffer la dissidence. Des groupes de surveillance des droits de l’homme ont déclaré mardi que l’armée birmane se tournait de plus en plus vers des frappes aériennes aux résultats meurtriers pour tenter d’écraser une résistance armée acharnée,

Alors que l’armée est responsable de l’usage massif de la violence dans tout le pays, des militants de l’opposition ont perpétré des attentats à la bombe et des assassinats de responsables militaires et de leurs partisans. Min Aung Hlaing a accusé mardi les opposants au régime de l’armée d’essayer de prendre le pouvoir avec des “moyens forcés illicites”.

La Banque mondiale prévoit que l’économie connaîtra une croissance d’à peine 3 % cette année, avec une certaine vigueur dans l’agriculture et des industries telles que la confection de vêtements. Mais il reste plus petit qu’il ne l’était en 2019, avant la pandémie puis le coup d’État militaire.

Le retour au pouvoir de l’armée a contrecarré une décennie de réformes et laissé 40 % de la population vivre dans la pauvreté.

Malgré des contrôles de change stricts et l’incertitude entourant les règles et réglementations sous le régime de l’armée, certaines entreprises trouvent des moyens de fonctionner en utilisant des paiements et des canaux commerciaux informels. La réouverture des routes commerciales du Myanmar avec la Chine a également aidé.

Mais les risques ont été accrus par les problèmes de sécurité dus au conflit civil.

La sortie de crise reste floue. Le gouvernement contrôlé par l’armée a promulgué une loi sur l’enregistrement des partis politiques qui rendra difficile pour les groupes d’opposition de défier sérieusement les candidats soutenus par l’armée lors des élections générales qui doivent avoir lieu plus tard cette année.

Les critiques ont déjà déclaré que les élections prévues par l’armée ne seraient ni libres ni équitables car il n’y a pas de médias libres et la plupart des dirigeants du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi ont été arrêtés.

Le parti a déclaré qu’il n’accepterait ni ne reconnaîtrait l’élection, qu’il a qualifiée de “faux” et de stratagème de l’armée pour obtenir une légitimité politique et une reconnaissance internationale. Le vote est également opposé par le gouvernement d’unité nationale, qui a été établi par des législateurs élus qui ont été empêchés de siéger lorsque l’armée a pris le pouvoir et sert d’administration nationale parallèle clandestine.

Des unités des Forces de défense du peuple, la branche armée du mouvement pro-démocratie interdit, ont tenté de perturber les préparatifs des élections en attaquant le personnel du gouvernement militaire qui mène une enquête démographique qui pourrait être utilisée pour assembler les listes électorales.

Comment les autres pays ont-ils réagi ?

Le Canada, les États-Unis et d’autres alliés occidentaux ont marqué l’anniversaire de la prise de contrôle par des sanctions coordonnées contre d’autres personnes liées à la junte, ainsi qu’à l’industrie énergétique du Myanmar.

Le ministère canadien des Affaires étrangères a annoncé mardi qu’il sanctionnait six personnes et interdisait l’exportation, la vente, la fourniture ou l’expédition de carburant d’aviation.

« Les mesures du Canada sont une réponse directe à l’aggravation des conflits armés, en particulier le recours accru aux attaques aériennes contre des civils, en violation du droit international humanitaire », a déclaré le ministère dans un communiqué.





Washington a imposé des sanctions à la Commission électorale de l’Union, aux entreprises minières et aux responsables de l’énergie, entre autres, selon un communiqué du département du Trésor.

Les sanctions visent le directeur général et le directeur général adjoint du MOGE, qui est la plus grande entreprise publique génératrice de revenus de la junte, selon le Trésor.

Washington a également désigné le ministre de l’Énergie de l’Union, qui, selon le Trésor, représente le gouvernement du Myanmar dans les engagements internationaux et nationaux du secteur de l’énergie et gère les entités publiques impliquées dans la production et l’exportation de pétrole et de gaz.

L’Australie et le Royaume-Uni ont également annoncé des sanctions. L’Australie a ciblé des membres de la junte et une société dirigée par l’armée, tandis que le Royaume-Uni a désigné deux sociétés et deux personnes pour avoir aidé à approvisionner l’armée de l’air du Myanmar en carburant d’aviation utilisé pour mener des campagnes de bombardement contre ses propres citoyens.

