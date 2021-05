Comment le MVP MLS 2018 s’est mis en forme et est revenu sur le terrain

Un jour de retour en 2019, le diffuseur play-by-play de l’Atlanta United FC Kevin Egan a rencontré l’attaquant Josef Martinez dans le parking du centre d’entraînement de l’équipe. Egan a demandé à Martinez comment il allait, et l’international vénézuélien a répondu: « Bien. Tout ce que je veux faire, c’est marquer des buts. »

À l’époque, Martinez était dans une forme riche, marquant 63 buts en championnat et en séries éliminatoires en deux saisons. Mais si mettre le ballon dans le filet est l’élixir de vie de Martinez, il est sûrement desséché maintenant. La dernière fois qu’il a marqué pour les Five Stripes, c’était il y a plus d’un an, en huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF 2020 (CCL), lorsqu’il a marqué au match retour contre le FC Motagua. En MLS, l’attente a été encore plus longue. Vous devez retourner au 24 octobre 2019 – lorsqu’il a marqué le clincher contre l’Union de Philadelphie en demi-finale de la Conférence Est – pour trouver son dernier but en championnat.

Certes, il y a une explication logique à la longue période depuis que Martinez a ressenti pour la dernière fois la joie de marquer un but. L’ACL déchirée qu’il a subie lors du match d’ouverture de la saison régulière de la MLS 2020 contre le Nashville SC a sabordé sa campagne quelques minutes seulement après son début. Des complications, y compris une infection, ont retardé son rétablissement et pendant tout ce temps, il a été obligé de regarder Atlanta (qui affronte l’Inter Miami CF dimanche à 13 h HE; diffusé en direct sur ABC) lutter pour des buts sans lui – du moins jusqu’à ce qu’il ne puisse plus le supporter. Les Five Stripes ont fini par rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis qu’ils ont commencé à jouer en 2017.

En 2021, Martinez est enfin revenu sur le terrain, faisant sept apparitions, dont trois débutent dans la CCL. Il y a eu des éclairs de son ancien moi, comme lorsqu’il a affronté Jurgen Damm au but lors de la défaite en quart de finale aller de la CCL contre l’Union. Et puis il y a des périodes où il a l’air d’une figure périphérique, comme lors du match nul 1-1 de mardi contre l’Union au match retour des quarts de finale de la CCL. Dans une équipe manquant Jurgen Damm et Ezequiel Barco, Martinez a réussi 27 touches, mais seulement cinq dans le troisième attaquant, et il a été remplacé à la 78e minute avec son équipe traînant par deux buts au total.

Martinez est le premier à admettre qu’il n’est pas tout à fait revenu à 100% de remise en forme. La durée de sa guérison a été telle qu’il a parfois l’impression de recommencer à jouer au jeu.

« Je suis très heureux d’être de retour sur le terrain car j’étais absent depuis longtemps », a déclaré Martinez à ESPN par l’intermédiaire d’un traducteur. « Mais c’est aussi encore difficile de vivre la journée et d’essayer de retrouver mon rythme et tout le reste sur le terrain. »

jouer 1:14 La star d’Atlanta United, Josef Martinez, parle des difficultés de l’équipe en 2020 après avoir déchiré une LCA.

La rééducation après une blessure est remplie d’étirements de moments de solitude, l’isolement du gymnase remplaçant le temps sur le terrain d’entraînement, le bourdonnement du jour de match et la camaraderie qui accompagne le partage des hauts et des bas avec ses coéquipiers. Au milieu d’une pandémie, cette solitude a été exacerbée, son temps avec les gens encore plus limité. Pendant un certain temps, cela a dépouillé Martinez de son identité, le buteur et ancien joueur par excellence de la MLS sur lequel on pouvait toujours compter pour assumer la charge offensive.

« Quand vous ne jouez pas, vous n’êtes plus un joueur de football », a-t-il déclaré. « Quand tu es footballeur, tu as tout [in] tes mains. Mais quand vous ne jouez pas, vous ne marquez pas de buts, vous ne jouez pas à des jeux, vous n’êtes pas à la télévision, vous devenez simplement une personne normale. Je pense que parfois les gens oublient ça. «

Le temps passé à l’extérieur a permis à Martinez de prendre du recul. Il a pu passer plus de temps avec sa famille et ses amis et a même fait quelques voyages au lac Lanier en Géorgie. Martinez a longtemps été un type vivant pour aujourd’hui, mais l’ici et maintenant prend encore plus d’importance, mais avec une torsion.

«Vous n’avez qu’une seule vie», dit-il. «Parfois, nous pensons à l’avenir plutôt qu’au présent. Beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point la santé est importante et vous réalisez que vous devez profiter aujourd’hui au lieu de toujours penser à l’avenir ou à demain.

Même alors que le coronavirus faisait rage et que la réadaptation de Martinez se poursuivait, il y a eu des moments de liaison. Lorsque Martinez a obtenu ses résultats IRM suite à sa blessure initiale, lui et l’entraîneur Mario Cruz ont conclu un pacte selon lequel ni l’un ni l’autre ne se couperait les cheveux jusqu’à ce que l’attaquant revienne sur le terrain. Martinez a été installé en mode « man-bun », et y est resté jusqu’à ce qu’il puisse enfin reprendre le terrain en championnat contre Orlando City SC.

« C’est une bonne chose, car je ne supportais plus les cheveux laids que j’avais », a plaisanté Martinez.

Quand est venu le temps pour lui de faire sa première apparition au stade Mercedes-Benz depuis plus d’un an, Martinez a décidé de pousser le motif des cheveux un peu plus loin, en échangeant son travail de teinture blonde pour un nouveau look. C’est son coéquipier George Bello qui a suggéré le rose.

« Beaucoup de joueurs se teignent les cheveux en blanc, en jaune ou en blond, mais je voulais faire quelque chose de différent », a-t-il déclaré.

Josef Martinez a juré de ne pas se couper les cheveux jusqu’à son retour sur le terrain en 2021. Jacob Gonzalez / Atlanta United

Inévitablement, cela revient aux objectifs. Martinez est le premier à admettre que le Venezuela n’est pas le premier port d’escale lorsque les scouts recherchent des attaquants sud-américains, même si La Vinotinto ont commencé à avoir plus d’impact à l’échelle internationale. Ce manque de pedigree, ainsi qu’une période de frustration en Europe, notamment avec Turin, ont conduit à une approche dans laquelle la pression de la réalisation des objectifs est encore plus grande qu’elle ne pourrait l’être autrement. Même une saison record ne peut faire disparaître ce sentiment.

« Si je ne marque pas, alors demain, le club pourra simplement acheter un autre joueur », a-t-il déclaré. « En tant qu’attaquant, j’ai toujours essayé de faire de mon mieux pour essayer de marquer des buts et faire les choses de la bonne manière. Malheureusement, c’est ce que c’est parfois. Les gens peuvent oublier ce que vous avez fait si vous n’avez pas marqué de but. en quelques matchs, j’essaie toujours de faire de mon mieux et de marquer des buts. «

Pour Martinez, cela s’est manifesté sur le terrain avec un style courageux et gagnant à tout prix. C’est un homme qui n’a pas hésité à se mettre en danger pour marquer un but dans le match des étoiles de la MLS 2019, apparemment un match d’exhibition contre les visiteurs de la Serie A, la Juventus. Le perfectionnisme et la volonté de gagner de Martinez sont tels qu’il est connu pour quitter l’entraînement s’il sentait que la séance n’allait pas à sa satisfaction.

« Je ne le pardonne pas ou quoi que ce soit, mais je vois ce que [Martinez’s] Le raisonnement était « , a déclaré l’ancien coéquipier et capitaine d’Atlanta Michael Parkhurst à propos des sorties du terrain d’entraînement de Martinez. » Il voulait le meilleur de tout le monde dans l’équipe. Il voulait qu’ils jouent à un certain niveau. Et quand nous ne performions pas à ce niveau – en tant qu’équipe, en tant que personnel d’entraîneurs, en tant qu’individus, quoi que ce soit – il vous le faisait savoir, et parfois il était tellement accéléré avec ça, que il avait besoin de se retirer de la situation.

« Il y a une ligne fine entre une bonne passion et le dépassement des lignes parfois, et Josef flirte avec cette ligne d’une très bonne manière. Je pense que je l’ai apprécié encore plus depuis que je suis parti et que je le regarde de l’extérieur. »

Extérieurement du moins, le nouveau manager d’Atlanta, Gabriel Heinze, est prêt à être patient. Étant donné à quel point les Five Stripes ont lutté pour les buts au cours de la dernière année, ainsi que le fait qu’Heinze met en œuvre un nouveau système, il comprend que le fait de retirer quelques points de pourcentage de Martinez peut avoir un impact énorme sur la saison d’Atlanta.

« Quand Josef est sur le terrain, il se sent bien », a-t-il déclaré aux journalistes après la défaite de samedi contre la Nouvelle-Angleterre. « Pas à pas, nous voulons qu’il obtienne sa condition physique de la bonne manière. »

Martinez note qu’avoir des changements à Atlanta n’est pas si nouveau que ça. Heinze est le troisième manager de l’équipe en cinq saisons, hors nominations intérimaires. C’est à lui et à ses coéquipiers de s’adapter, et il y a beaucoup de pièces mobiles pour Martinez pour revenir à sa forme de MVP.

« Quand j’ai marqué [31] buts [in 2018] c’est parce que j’ai eu 50 chances de marquer par match « , a-t-il déclaré. » Donc je ne pense pas que cela dépend totalement de moi, mais le plus important pour moi est d’être en bonne santé, et ensuite, nous verrons ce que arrive. »

Pour Martinez, cette vision comprend le fait de marquer des buts. C’est toujours tout ce qu’il veut faire.