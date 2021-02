Comment le Montana et les Dakotas se sont remis d’une poussée de Covid

Il n’y a pas trois mois, le coronavirus avait tellement ravagé le Dakota du Sud que ses hôpitaux bondés transportaient des patients vers d’autres États pour y être soignés. Une analyse des données recueillies par l’Université Johns Hopkins a montré que les taux de mortalité de Covid-19 dans le Dakota du Nord et du Sud étaient le plus haut du monde. Dans un comté du Montana, le taux d’hospitalisation pour le virus était 20 fois supérieur à la moyenne nationale. Comme dans certains points chauds antérieurs comme l’Arizona et la Floride, la montée en flèche s’est multipliée car la plupart des dirigeants et des résidents de ces États ont résisté aux verrouillages et aux mandats de masque pendant des mois. Dans le Dakota du Sud, aucun mandat de masque à l’échelle de l’État n’a jamais été émis. Le pic dans ces états a été aussi bref que puissant. Aujourd’hui, leurs taux de nouveaux cas sont revenus à peu près là où ils étaient l’été dernier ou au début de l’automne. Dans le Dakota du Nord, qui a imposé des masques au plus fort de sa montée en flèche à la mi-novembre, le revirement a été particulièrement dramatique: la moyenne quotidienne de décès par personne est désormais la deuxième plus faible du pays, selon une base de données du New York Times.

Selon certaines mesures, la trajectoire du point chaud des trois États a reflété celle du pays. Après que la moyenne quotidienne des États-Unis pour les nouveaux cas a culminé le 9 janvier, il a fallu 37 jours – jusqu’à lundi dernier – pour que le taux baisse des deux tiers. Il a fallu 35 jours au Dakota du Sud et au Montana pour atteindre le même niveau après que les cas ont culminé dans ces deux États en novembre. (Le Dakota du Nord l’a fait en 24.)

Les décès restent élevés à l’échelle nationale, car les patients atteints de Covid-19 peuvent mettre des semaines à mourir. Le pays continue d’enregistrer en moyenne plus de 2 000 décès chaque jour et est en passe d’atteindre 500 000 décès la semaine prochaine. Les experts disent que les pics dans les Grandes Plaines du Nord ont diminué en grande partie pour la même raison que la charge de travail américaine a diminué: les gens ont finalement pris des mesures pour se sauver face à une maladie mortelle incontrôlable. L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 19 février 2021, 19 h 57 HE Les tournois de basket de la NCAA accueilleront les fans après tout.

«Alors que les choses empirent et que des amis et des membres de la famille sont à l'hôpital ou mourants, les gens commencent à ajuster leur comportement et les cas diminuent», a déclaré Meghan O'Connell, épidémiologiste dans le Dakota du Sud et conseillère sur les problèmes de santé dans les grandes plaines Tribal Leaders Health Board, qui représente les populations amérindiennes de la région. Amérindiens, qui représentent environ 5% à près de 10% de la population tout Trois États, ont été infectés par le virus à des taux beaucoup plus élevés que la population générale. Au cours des pires semaines de l'épidémie, du début novembre à la fin décembre, l'utilisation des masques a augmenté de 10 à 20 points de pourcentage dans le Dakota du Sud et de 20 à 30 points de pourcentage dans le Dakota du Nord, selon données d'enquête de l'Université du Maryland. Depuis lors, la campagne de vaccination américaine a pris de l'ampleur. Le Dakota du Nord se classe cinquième parmi les États pour avoir donné à ses résidents au moins un coup de feu; Le Dakota du Sud est septième et le Montana est 11e.