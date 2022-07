Comment le monkeypox se transmet d’une personne à l’autre et comment prévenir l’infection

Monkeypox a été confirmé aux États-Unis, avec plus de cas signalés au Royaume-Uni et en Europe.

Le virus se propage rarement entre humains, de sorte que les cas récents ont suscité des inquiétudes parmi les responsables de la santé.

Il est possible que la maladie se comporte différemment si elle est causée par un nouveau virus.

Monkeypoxun proche parent de la variole qui provoque généralement une maladie plus bénigne, se propage rarement entre les personnes.

Dans les régions d’Afrique occidentale et centrale où le virus est endémique, l’homme est le plus souvent exposé par contact avec des animaux sauvages : soit par morsures et griffures, soit lors de la préparation de la viande de brousse.

Les infections humaines au monkeypox sont particulièrement rares sur d’autres continents loin des hôtes animaux du virus. Des cas de monkeypox ont déjà été signalés aux États-Unis et en Europe, historiquement liés à des voyages en Afrique ou à des contacts avec des animaux importés.

Vendredi, les deux premiers cas de monkeypox chez des enfants aux États-Unis ont été confirmés lundi par de hauts responsables de la santé – un chez un tout-petit en Californie et un autre chez un nourrisson qui n’est pas un résident américain mais testé à Washington, DC, selon aux Centers for Disease Control and Prevention.

Des rapports récents de monkeypox au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne et aux États-Unis ont suscité des inquiétudes parmi les responsables internationaux de la santé car le schéma de transmission semble inhabituel, du moins en partie.

“Nous craignons que cela soit très différent de ce à quoi nous pensons généralement de la variole du singe”, a déclaré Jennifer McQuiston, experte en transmission de maladies de l’animal à l’homme aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. STAT Mardi.

Les lésions de monkeypox sont très contagieuses

Une fois que le monkeypox pénètre chez l’homme, le virus provoque des symptômes pseudo-grippaux, notamment de la fièvre, des courbatures et de l’épuisement, ainsi qu’une rougeur. éruption cutanée qui se transforme en furoncles remplis de pus.

Lorsque les furoncles éclatent et forment une croûte, l’infection peut se propager par contact direct avec les lésions. Les croûtes qu’il crée sont très, très contagieuses et peuvent même être transmises sur un couverture ou drap de lit.

« Vous avez du matériel de lésion – du pus, des croûtes – toutes ces légions regorgent d’une tonne de virus, et ce virus est extraordinairement stable », a déclaré l’épidémiologiste du CDC Andrea McCollum à Insider. “Le virus est un virus à ADN double brin, qui, par nature, est vraiment copieux.”

Heureusement, la variole du singe peut être facilement éliminée des surfaces avec de l’eau de Javel. Les cliniciens qui traitent les patients portent souvent des blouses, des gants, des lunettes de protection et des masques faciaux, mais la maladie n’est pas si transmissible que les gens doivent porter des combinaisons de protection contre les matières dangereuses autour des patients infectés.

“Ce n’est pas comme Ebola où vous avez des salles pleines de patients”, a déclaré McCollum. “Vous pouvez en voir quelques-uns.”

Partager de l’air avec une personne infectée peut présenter un risque

Selon le CDC.

Le virus peut se propager via de grosses gouttelettes expirées – comme le spray d’une toux ou d’un éternuement. Les gouttelettes qui peuvent transporter le monkeypox sont beaucoup plus grosses que, par exemple, coronavirus particules, qui sont minuscules, en suspension dans l’air et peuvent flotter dans l’air. Monkeypox ne peut pas voyager aussi loin.

La transmission par gouttelettes est plus susceptible d’affecter les contacts étroits des personnes infectées, comme les membres du ménage et les travailleurs de la santé. Selon l’OMS, la la plus longue chaîne documentée de transmission du monkeypox était de six infections successives de personne à personne.

Bien qu’il soit rare que la variole du singe se propage entre humains, le schéma de transmission à l’étranger a laissé des questions aux responsables de la santé. Au moins quatre personnes infectées par le monkeypox au Royaume-Uni n’ont pas signalé de voyages récents à l’extérieur du pays.

“Vous avez deux grappes qui n’ont aucun lien avec les voyages ou avec d’autres personnes connues pour être associées à une épidémie reconnue. Cela suggère qu’il existe des chaînes de transmission inconnues”, a déclaré McQuiston à STAT.

Avoir des relations intimes compte comme un contact étroit

Les interactions face à face prolongées incluent des contacts intimes, a déclaré l’épidémiologiste du CDC Andrea McCollum à Insider.

La Agence britannique de sécurité sanitaire a mentionné la possibilité d’une transmission sexuelle dans son point de presse, après avoir identifié quatre des cas de monkeypox comme étant des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cependant, le virus monkeypox peut être transmis à toute personne qui touche les plaies ou les fluides corporels d’une personne infectée, dans un contexte sexuel ou non. L’orientation sexuelle n’a rien à voir avec ça.

Selon un communiqué de presse d’après les responsables suédois de la santé publique, la plupart des patients atteints de monkeypox signalés en Europe présentent des lésions autour des organes génitaux. La transmission chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes peut être liée à l’emplacement de ces lésions plutôt qu’à la nature du virus.

Certains experts contestent l’accent mis sur la sexualité comme étant stigmatisant et non fondé. Pourtant, l’UKHSA exhorte les hommes homosexuels, bisexuels ou sexuellement actifs avec des hommes à surveiller les éruptions cutanées ou les légions étranges et à contacter un service de santé sexuelle s’ils remarquent quelque chose d’inhabituel.

Des moyens simples de prévenir l’infection

“C’est une maladie grave, et quelque chose à éviter et à essayer de prévenir”, a déclaré Jimmy Whitworth, un expert en maladies infectieuses à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, à Insider.

L’une des meilleures façons d’y parvenir, comme l’a souligné McCollum, est d’essayer d’éviter les voyages en avion lorsque vous êtes malade et d’être prudent avec les autres si vous pensez que vous l’êtes, de porter un masque, de vous laver les mains et de garder des plaies ouvertes ou lésions (qui peuvent être situées à l’intérieur de la bouche, sur les mains et sur les pieds) à vous-même.

Mais il n’est pas trop difficile d’empêcher la propagation des infections à monkeypox. Prenons le cas d’un patient atteint de monkeypox qui revenait du Nigeria au Texas en 2021. À l’époque, il ne savait pas qu’il était malade, mais il portait un masque dans l’avion (pour Covid), a gardé son éruption couverte et s’est immédiatement rendu à l’hôpital le lendemain pour un confinement lorsque l’éruption s’est propagée à son visage et il s’est rendu compte qu’il était peut-être vraiment malade.

Remarquablement, personne d’autre avec qui il est entré en contact aux États-Unis n’a attrapé le virus de lui – pas ses compagnons de vol, pas son chauffeur de covoiturage de l’aéroport, pas l’ami qui l’a conduit à l’hôpital le lendemain, ni aucun des ses médecins et ses infirmières.

“Nous aurions encore plus aimé qu’une personne malade ne monte pas à bord d’un avion, quelle que soit la maladie”, a déclaré McCollum. “Mais tout ce qui s’est passé lorsque cette personne est revenue aux États-Unis a vraiment fonctionné. Je pense que tout cela a profité à une situation plus large, tant pour le patient que pour la santé publique.”

