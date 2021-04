Alors que le travail à domicile devient de plus en plus courant dans le monde, les gens cherchent de plus en plus à aménager leur espace de travail afin de pouvoir travailler de manière productive, confortable et efficace. Mais malgré tous nos efforts, nos appareils personnels n’offrent parfois pas la possibilité de consulter plusieurs fichiers à la fois ou de basculer facilement entre plusieurs fenêtres, selon nos besoins.

C’est là que le moniteur haute résolution de Samsung, le S65UA, entre en jeu. L’écran large de 34 pouces au format 21: 9 peut vous aider à profiter d’une expérience de « travail à domicile » qui reflète celle que vous avez dans votre bureau, car vous pouvez facilement travailler sur des navigateurs Web, des fichiers de documents et des programmes de messagerie à la fois – le tout sur un seul écran.

L’écran de bureau spacieux du S65UA vous permet d’effectuer plusieurs tâches efficacement et intelligemment sans aucun accessoire supplémentaire ni encombrement sur votre bureau, et sa conception ergonomique du support vous permet de personnaliser votre installation en fonction de votre environnement de travail à domicile. Afin d’examiner de plus près les avantages du S65UA pour ceux qui travaillent à la maison, Samsung Global Newsroom a testé certaines de ses principales fonctionnalités.

Installation facile et emballage compatible avec l’upcycling

Après avoir acheté de nouveaux appareils électroniques tels que des moniteurs, nous nous retrouvons souvent avec une pléthore de boîtes d’emballage et de matériaux à traiter une fois l’installation terminée. Cependant, le S65UA est livré avec un emballage écologique compatible avec le recyclage, ce qui signifie que vous pouvez transformer l’emballage du moniteur en divers outils pratiques, y compris des objets pour vos animaux de compagnie et de petits meubles.

Le manuel d’utilisation de l’emballage écologique du S65UA est également simple d’accès et facile à utiliser. Ouvrez simplement la boîte d’emballage, retirez les composants, puis aplatissez la boîte. Avec votre smartphone, scannez le code QR qui est imprimé sur le côté de la boîte et vous verrez un guide détaillé d’installation. La boîte d’emballage en carton est dotée d’un motif de points spécial qui indique les dimensions de la boîte en points plutôt qu’en centimètres. Cela signifie que n’importe qui peut créer des meubles sans avoir besoin d’outils supplémentaires pour mesurer avec précision les longueurs de l’emballage.

L’étape suivante consiste à installer le moniteur lui-même. Le moniteur S65UA est livré avec une base de support, un col de support, un câble d’alimentation, un câble HDMI et un câble USD Type-C, donc tout d’abord, vérifiez que vous disposez de tous les composants dont vous avez besoin pour continuer.

L’installation qui s’ensuit peut être grossièrement divisée en deux étapes. Tout d’abord, placez la base du support en forme de rectangle sur le long col du support et serrez fermement la vis de connexion au bas de la base du support. Lors de l’assemblage du moniteur, tout ce que vous avez à faire est de serrer fermement la grosse vis au milieu. Deuxièmement, poussez simplement la base et le cou du support assemblés dans la partie arrière du corps principal, et vous avez terminé. Poussez-le doucement vers le haut et vous entendrez un «clic», ce qui signifie que vous avez terminé l’assemblage.1

Le S65UA est livré avec une variété de types de ports pour permettre une connectivité multiforme. Quels que soient vos besoins en matière de connectivité, vous pouvez facilement connecter votre moniteur à vos autres appareils. En particulier, le port USB Type-C peut être utilisé pour connecter des appareils portables tels que des smartphones et des ordinateurs portables. Avec un seul câble, vous pouvez aller au-delà de la simple connexion de l’appareil au moniteur d’affichage et profiter d’une charge jusqu’à 90 W et d’une transmission de données rapide de 10 Gbps pour plus de commodité et de polyvalence.

Hauteur personnalisable avec un support ergonomique

La productivité peut être directement liée à l’environnement dans lequel on travaille. Même si un appareil possède les meilleures spécifications de performances, s’il ne correspond pas à la posture ou au champ de vision de l’utilisateur, il deviendra inconfortable à utiliser après un certain temps. C’est pourquoi le S65UA est livré avec un support réglable en hauteur (HAS), qui vous permet d’ajuster rapidement et facilement la hauteur du moniteur jusqu’à 120,00 mm (± 5,0 mm). Tenez simplement la partie de connexion du support à l’arrière du moniteur et déplacez le moniteur de haut en bas pour régler facilement et en douceur la hauteur de votre écran.

Lorsque vous utilisez le moniteur à sa hauteur la plus élevée possible, vous remarquerez que vous disposez d’un espace de bureau supplémentaire en dessous pour utiliser ou décorer selon vos préférences, que vous recherchiez un espace pour stocker ces fichiers supplémentaires ou pour placer de petites plantes. et d’autres flores.

Le S65UA est également doté d’une fonction de pivotement qui vous permet de faire pivoter le moniteur de chaque côté jusqu’à 30,0˚ (± 2,0˚) pour améliorer encore votre productivité au travail. Quel que soit le côté du moniteur où se trouve l’utilisateur, l’utilisateur peut faire pivoter son moniteur afin de regarder l’écran entier. Cette fonctionnalité vous aide également à utiliser plus efficacement l’espace dont vous disposez. Lors du réglage de l’angle du moniteur, il est judicieux de tenir doucement le cadre plutôt que l’écran pour ajuster doucement le moniteur.

Le moniteur S65UA ouvre plus d’espace de bureau une fois que vous l’avez orienté vers l’endroit souhaité, ce qui rend la productivité du travail et même le travail coopératif beaucoup plus pratiques. Quel que soit le nombre de personnes entourant le moniteur, vous pouvez rapidement et de manière transparente parcourir le moniteur si nécessaire pour l’examiner. Non seulement cela exploite l’angle de vision large de 178 degrés du S65UA à son plein potentiel, mais il vous permet également de vérifier le contenu à l’écran instantanément.

Rester longtemps assis devant un moniteur peut exercer une pression indésirable sur votre corps – et cela est en grande partie lié à notre posture devant les écrans. Si vous vous habituez à vous avachir avec votre cou penché en avant, les muscles environnants peuvent devenir raides et douloureux. Mais grâce à la fonctionnalité d’inclinaison du S65UA, vous pouvez trouver l’angle parfait pour vous garder assis droit et réduire la pression sur vos muscles.

Contrairement aux moniteurs traditionnels qui étaient peut-être trop hauts ou trop courts pour une expérience visuelle optimale, les capacités de réglage du moniteur du S65UA créent un environnement de travail plus confortable. De plus, lorsque vous faites une pause et que vous vous installez pour regarder un film à l’écran pendant une période prolongée, vous pouvez ensuite ajuster davantage votre moniteur pour une expérience de visionnement plus confortable.

Un écran large pour toutes les activités

Le S65UA offre une expérience d’écran large qui n’affecte pas votre champ de vision grâce à sa courbure d’affichage 1000R pour le confort des yeux et à sa résolution Ultra-Wide Quad High-Definition (QHD) (3440 x 1440). De plus, le moniteur offre plus d’un milliard de couleurs améliorées par la technologie HDR10, ce qui se traduit par des images réalistes et une immersion de niveau supérieur. Qu’il s’agisse des gouttes de rosée sur les feuilles des plantes ou des petites rides sur les pétales de fleurs, l’écran affiche des images dans une qualité d’image vive et vibrante, toutes les couleurs du clair au foncé étant présentées sans aucun flou de lumière ni obscurcissement de la clarté. Cela crée les meilleures conditions de visualisation possibles lorsque vous devez vous concentrer sur les détails à l’écran, comme lorsque vous jouez à un jeu ou que vous regardez du contenu multimédia.

Ceux qui ont l’habitude d’utiliser deux moniteurs au bureau trouveront la Easy Setting Box particulièrement utile. En appuyant sur le bouton du panneau de commande, situé à l’arrière du logo sous la partie centrale du moniteur, vous pouvez choisir le meilleur rapport hauteur / largeur parmi diverses options quand vous le souhaitez. En outre, Picture By Picture (PBP) affiche deux sources d’entrée sur le même écran côte à côte avec la fonction Picture In Picture (PIP) qui vous permet d’ouvrir une petite fenêtre contextuelle dans votre écran.

Contrairement à lorsque vous devez utiliser plusieurs moniteurs pour effectuer une tâche, vous n’avez pas besoin de gérer les différences de hauteur ou de couleur entre les écrans, et vous pouvez profiter de la continuité presque sans espace de la conception pratiquement sans bordure du moniteur pour des expériences de travail ininterrompues et transparentes.

Afin de protéger les yeux des utilisateurs contre le dessèchement après avoir travaillé pendant de longues périodes, tous les moniteurs de la gamme haute résolution Samsung 2021 sont dotés de fonctionnalités qui aident à protéger les yeux, ce qui conduit ces moniteurs à être certifiés Intelligent Eye Care par TÜV Rheinland, une institution de certification des normes et spécifications mondiales basée en Allemagne.

Nouveauté de la gamme de moniteurs 2021, la technologie de soins oculaires Adaptive Picture ajuste automatiquement la luminosité et la température de couleur de votre écran à l’un des 42 niveaux lorsque l’environnement dans lequel vous vous trouvez change – par exemple, lorsque votre environnement devient plus sombre après avoir travaillé dans un environnement lumineux, le moniteur ajuste ses paramètres en fonction des conditions de la pièce. Si vous souhaitez réduire les émissions de lumière bleue qui provoquent une fatigue oculaire, vous pouvez activer le mode spécial Eye Saver en appuyant sur le bouton du panneau de commande. De plus, la technologie Flicker Free, qui réduit le scintillement de l’écran pour protéger votre vision, est également utile pour maintenir la santé de vos yeux.

Dans des moments comme celui-ci, lorsque la maison est devenue floue avec le lieu de travail, le « meilleur moniteur » a évolué pour devenir celui qui est capable d’être flexible en réponse à l’environnement de l’utilisateur et offre les meilleures performances où qu’il se trouve. En plus de vous encourager à trouver le meilleur équilibre entre le travail et les loisirs tout en travaillant à domicile, le S65UA contribue à augmenter votre efficacité de travail avec facilité et confort.

1 Lors de l’assemblage du moniteur, veuillez vous référer au manuel d’utilisation fourni avec le produit.