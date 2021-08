Comment le moniteur de jeu le plus puissant disponible peut transformer votre espace de jeu et vos performances – Samsung Global Newsroom

La qualité des graphismes et du son dans les jeux s’améliore constamment. Par conséquent, pour s’assurer qu’ils peuvent profiter pleinement des jeux, les joueurs doivent s’assurer qu’ils jouent sur un équipement de haute spécification capable de fournir une expérience de jeu haut de gamme.

Dans ce climat, Samsung a lancé son moniteur de jeu Odyssey Neo G9, spécialement conçu pour les joueurs qui souhaitent profiter d’une expérience de jeu fluide et haute résolution sans retards. Lancé en 2020, le prédécesseur de l’Odyssey Neo G9, l’Odyssey G9, était le tout premier moniteur de jeu à courbure 1000R et a établi une nouvelle norme avec sa qualité d’image exceptionnelle basée sur la technologie quantique.

Samsung Newsroom a déballé et examiné le Samsung Odyssey Neo G9 pour avoir une meilleure idée de la façon dont le moniteur enrichit les expériences de jeu.

Installation facile avec un support robuste et une connectivité étendue

Après avoir ouvert l’emballage et retiré chacun des composants, il devient clair à quel point il est facile d’installer l’Odyssey Neo G9. En plus du moniteur ultra-large 32:9 de 123,8 cm de large avec son noyau circulaire qui brille pendant le jeu, l’emballage contient un support robuste qui fournit une base solide et des câbles qui facilitent la connexion à une variété d’appareils externes.

Pour une installation simple et rapide, vissez d’abord le support au centre de l’arrière du moniteur alors qu’il est encore dans son emballage. Ensuite, fixez le composant d’éclairage principal qui est divisé en deux moitiés en les joignant au niveau du joint et en les tordant. Le support est facile à assembler et à démonter en raison de sa forme de berceau, tandis que la hauteur, l’inclinaison et la rotation du moniteur peuvent être ajusté pour assurer une position de jeu optimale.

De nos jours, les utilisateurs jouent sur des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des consoles. Pour s’assurer que tous ces types de joueurs sont pris en considération, l’Odyssey Neo G9 dispose d’une gamme de ports différents pour faciliter la connexion à une multitude d’appareils. Avec deux ports HDMI 2.1, ainsi que des ports DisplayPort 1.4 et USB 3.0 à l’arrière du moniteur, les utilisateurs peuvent connecter une gamme d’appareils différents à leur moniteur et jouer sur grand écran. Une autre force de l’Odyssey Neo G9 est sa fonction « Auto Source Switch+ », qui permet au moniteur de changer automatiquement de source d’entrée lorsqu’un autre appareil est connecté.

Quantum Matrix et Quantum HDR 2000 : les secrets d’une résolution détaillée et réaliste

La courbure 1000R de l’Odyssey Neo G9 est proche du champ visuel des humains, permettant à l’écran de remplir complètement la vision périphérique de l’utilisateur. De plus, le double affichage QHD du moniteur et sa résolution de 5 120 × 1 440 permettent à des images détaillées de remplir le champ visuel de l’utilisateur, les attirant plus profondément dans les scènes affichées.

Le secret de la résolution exceptionnelle de l’Odyssey Neo G9 est la technologie Quantum Matrix. Avec l’introduction de sources lumineuses plus fines, le nombre de zones de gradation locales dans l’écran a été augmenté à 2 048. De plus, le contraste du moniteur peut désormais être ajusté à un degré beaucoup plus fin, avec 4 096 niveaux de contraste différents disponibles pour aider à faire ressortir les caractéristiques uniques des tons clairs et sombres.

La technologie HDR, qui étend les points les plus clairs et les plus sombres du spectre de luminosité, a été reconnue comme la norme de nouvelle génération pour l’affichage des images. Avec sa technologie Quantum HDR 2000, l’Odyssey Neo G9 peut reproduire de manière vivante des scènes avec des différences de luminosité marquées, comme celles comportant des explosions. Cette technologie permet une luminosité allant jusqu’à 2 000 nits, soit deux fois plus que celle des moniteurs existants tels que le précédent modèle Odyssey G9.

Le rapport de contraste statique de l’Odyssey Neo G9 est de 1 000 000:1, ce qui signifie que ses hautes performances se démarquent encore plus lorsqu’il affiche des images avec de nettes différences de luminosité. En exprimant les couleurs sombres plus profondément et les couleurs vives plus intensément, le moniteur est capable d’établir un contraste dimensionnel.

Amener chaque expérience à de nouveaux sommets d’immersion avec Core Sync

Un autre avantage de la série Odyssey Neo G9 est la façon dont l’esthétique du moniteur permet aux utilisateurs de créer leur propre atmosphère de jeu spéciale. Tout comme le modèle précédent, l’Odyssey G9, l’Odyssey Neo G9 est doté d’un éclairage central à l’arrière du moniteur, ce qui crée un environnement de jeu captivant.

L’Infinity Lighting du moniteur, qui émet une lumière bleue lorsque le moniteur est allumé, a évolué dans l’Odyssey Neo G9 grâce à la nouvelle fonction « Core Sync ». Core Sync analyse automatiquement la couleur au centre de l’écran et émet un éclairage de la même couleur depuis l’arrière de l’écran. Cette fonction peut être activée en accédant au menu « Infinity Core Lighting » dans les paramètres du moniteur et en activant « Lighting » et « Core Sync ». Ainsi, que le joueur explore des eaux profondes ou une forêt sombre, l’Odyssey Neo G9 approfondit son immersion en fournissant une lumière ambiante de teinte similaire pour brouiller les frontières entre le jeu et la réalité.

L’éclairage Infinity Core du moniteur comprend également un certain nombre d’autres fonctionnalités dynamiques. De « Effet d’éclairage », qui définit l’éclairage sur une seule couleur, à « Arc-en-ciel », qui fait changer les couleurs de base à intervalles réguliers, cette fonctionnalité permet aux joueurs d’améliorer leur expérience comme bon leur semble.

Taux de rafraîchissement élevé pour un gameplay fluide et un décalage d’entrée minimal

Bien qu’avoir des réactions rapides soit d’une importance cruciale pendant le jeu, réagir rapidement s’avère inutile lorsque les commandes entrées ne sont pas reflétées instantanément dans le jeu. L’Odyssey Neo G9 est équipé d’un certain nombre de fonctionnalités utiles pour garantir que la capacité de réagir rapidement mettra les utilisateurs sur la voie de la victoire.

Le temps qu’il faut pour qu’un signal entré à l’aide d’une souris ou d’un clavier se reflète sur l’écran est appelé décalage d’entrée. Avec sa fonction « Low Input Lag », l’Odyssey Neo G9 réduit le temps nécessaire au traitement des commandes et offre un gameplay fluide. L’ajout des fonctionnalités « AMD FreeSync Premium Pro » et « Compatible NVIDIA G-Sync » a également permis de synchroniser le GPU et le panneau dans l’Odyssey Neo G9. En minimisant les interruptions et la distorsion, le moniteur permet aux utilisateurs de profiter de visuels fluides même lorsqu’ils jouent à un jeu avec des mouvements de caméra rapides.

Les capacités d’affichage du moniteur sont également importantes lorsqu’il s’agit de profiter au maximum d’un jeu avec des graphismes de haut niveau. L’un des principaux critères d’évaluation des capacités d’affichage est le taux de rafraîchissement, qui représente le nombre d’images affichées par seconde. Avec un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz, l’Odyssey Neo G9 est capable d’afficher de manière transparente même des jeux bourrés d’action avec des graphismes très détaillés.

Le temps qu’il faut pour qu’un signal vidéo envoyé par la carte graphique atteigne l’écran est appelé temps de réponse. Le temps de réponse de l’Odyssey Neo G9 est de 1ms,1 ce qui signifie qu’il peut afficher les signaux envoyés par la carte graphique en seulement 0,001 seconde. Cela permet aux joueurs de profiter de visuels clairs sans bégaiement ni saccades. Le temps de réponse de 1 ms du moniteur est particulièrement utile lorsque vous jouez à des FPS ou à des jeux de course nécessitant des mouvements rapides de la caméra.

Moniteur hautes performances et profondément immersif, l’Odyssey Neo G9 vous aide à transformer votre espace en un environnement de jeu ultime. Pour les utilisateurs qui s’efforcent d’atteindre le sommet de leurs univers de jeu respectifs, ce moniteur de jeu visuellement époustouflant est un incontournable.

1 Basé sur la mesure standard de l’industrie du gris au gris.