Comment le monde réagit à l’assaut du Capitole américain

Les insurgés, certains tenant des drapeaux confédérés, sont confrontés à des agents de la police du Capitole américain devant la salle du Sénat au Capitole américain. | Manuel Balce Ceneta / AP

Les dirigeants mondiaux expriment leur choc, leur condamnation et leur schadenfreude à propos de l’insurrection au Capitole américain.

Des agitateurs pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole américain mercredi et le monde a été témoin d’un symbole de la démocratie américaine assailli.

Les scènes de chaos qui ont suivi – y compris des émeutiers par effraction dans les bureaux du Congrès et une impasse armée sur le sol de la Chambre – étaient étonnantes. D’autant plus qu’elles se déroulaient aux États-Unis, un pays qui a servi d’exemple de démocratie et de transitions pacifiques du pouvoir pendant des décennies.

Les dirigeants mondiaux ont réagi par le choc et la condamnation – et, dans certains cas, une schadenfreude à peine voilée.

Alors que le reste du monde rattrapera les développements aux États-Unis, d’autres réactions suivront probablement. Mais voici quelques-unes des premières réponses à l’insurrection au Capitole américain.

Comment le monde réagit jusqu’à présent

De nombreux alliés traditionnels des États-Unis ont publié des déclarations dénonçant la prise du Capitole – et avec beaucoup plus de force que le président Trump lui-même. De nombreux responsables ont défendu le caractère sacré du transfert pacifique du pouvoir et ont même réitéré leur foi en la démocratie américaine. Certains ont déploré la façon dont la politique américaine, autrefois un phare de la démocratie, est tombée dans un tel chaos.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a qualifié la violence de «honteuse» tout en reconnaissant l’exemple de la démocratie américaine dans le monde et en appelant à «un transfert de pouvoir pacifique et ordonné».

Scènes honteuses au Congrès américain. Les États-Unis sont partisans de la démocratie dans le monde et il est désormais vital qu’il y ait un transfert de pouvoir pacifique et ordonné. – Boris Johnson (@BorisJohnson) 6 janvier 2021

Le politicien britannique Nigel Farage – un allié du président Trump – a également exprimé ses inquiétudes, tweeter que précipiter le bâtiment était «faux» et que les émeutiers devraient partir.

Secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg appelé pour que les résultats de l’élection soient respectés.

Scènes choquantes à Washington, DC Le résultat de cette élection démocratique doit être respecté. – Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 6 janvier 2021

Le premier ministre canadien Justin Trudeau, qui s’est heurté à Trump dans le passé, s’est dit «profondément perturbé et attristé» par les attaques de mercredi, appelant l’allié le plus proche des États-Unis. Trudeau a déclaré que «la violence ne réussira jamais à renverser la volonté du peuple» tout en affirmant sa conviction que la démocratie américaine serait maintenue.

Les Canadiens sont profondément troublés et attristés par l’attaque contre la démocratie aux États-Unis, notre plus proche allié et voisin. La violence ne réussira jamais à renverser la volonté du peuple. La démocratie aux États-Unis doit être maintenue – et elle le sera. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 6 janvier 2021

Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a également vivement réagi, tweetant en allemand: «Les ennemis de la démocratie seront heureux de voir ces images incroyables de DC» et comparant la scène à la prise du Reichstag – l’événement de 1933 qui a ouvert la voie à Hitler hausse en Allemagne.

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #Washington DC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten – auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitole. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) – Heiko Maas (@HeikoMaas) 6 janvier 2021

Armin Laschet, successeur potentiel de la chancelière allemande Angela Merkel, a déclaré que les États-Unis étaient «depuis des siècles» «un symbole mondial de liberté et de démocratie». Laschet a également directement accusé les partisans de Trump de la violence, affirmant qu’ils «blessaient tous les amis aux États-Unis. Ceux qui sèment le populisme et la polarisation avec des mots récolteront la haine et la violence. »

Le gouverneur du plus grand État d’Allemagne @ArminLaschet «Pendant des siècles, le Congrès américain a été un symbole mondial de liberté et de démocratie. Les attaques des partisans fanatiques de Trump ont blessé tous les amis des États-Unis. Ceux qui sèment le populisme et la polarisation avec des mots récolteront la haine et la violence. https://t.co/OpsZkKkZZf – Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) 6 janvier 2021

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez tweeté qu’il regardait les scènes de Washington «avec inquiétude» et affirmait sa «confiance dans la force du peuple américain». Il a ajouté que le nouveau président, Joe Biden, apaiserait les tensions et aiderait à unir les Américains.

Je suis avec inquiétude les nouvelles qui viennent de Capitol Hill à Washington. J’ai confiance en la force de la démocratie américaine.

La nouvelle présidence de @Joe Biden surmontera cette période de tension, unissant le peuple américain. – Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 6 janvier 2021

David Sassoli, président du Parlement européen, tweeté il était «certain que les États-Unis veilleront à ce que les règles de la démocratie soient protégées».

Le Premier ministre australien Scott Morrison, avec qui Trump a tenté de s’attirer les faveurs dans le passé, a tweeté que l’Australie «condamne ces actes de violence».

Scènes très pénibles au Congrès américain. Nous condamnons ces actes de violence et attendons avec intérêt un transfert pacifique du gouvernement à l’administration nouvellement élue dans la grande tradition démocratique américaine. – Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 6 janvier 2021

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian appelé les événements «Une grave attaque contre la démocratie.» Il a ajouté que «le vote et la volonté du peuple américain doivent être respectés».

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a lancé un appel direct à Trump pour qu’il «reconnaisse aujourd’hui Joe Biden comme prochain président».

Images horribles de Washington DC Cher @realDonaldTrump, reconnaître @Joe Biden en tant que prochain président aujourd’hui. – Mark Rutte (@MinPres) 6 janvier 2021

Certains ont utilisé le chaos aux États-Unis pour signaler l’hypocrisie américaine

Le gouvernement turc agence de presse Andalou signalé que le gouvernement turc – qui a connu un coup d’État en 2016 – exhortait «toutes les parties» aux États-Unis à trouver une solution «calme» et «de bon sens» à cette «crise politique intérieure».

#RUPTURE La Turquie invite toutes les parties aux États-Unis à faire preuve de modération et de bon sens pour surmonter cette crise politique intérieure – AGENCE ANADOLU (ENG) (@anadoluagency) 6 janvier 2021

Le gouvernement vénézuélien a profité du chaos pour dénoncer la «polarisation politique», ajoutant qu’il «espère la stabilité du peuple américain». L’administration Trump a mené une intense campagne de pression pour destituer le leader vénézuélien Nicolás Maduro et installer le leader de l’opposition précédemment reconnu Juan Guaidó en tant que président légitime du pays.

Au moment de mettre sous presse, de nombreux hommes forts du monde, notamment le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping – dont certains hésitaient à féliciter Joe Biden pour sa victoire – n’ont pas encore pesé sur la situation.

D’autres alliés proches de Trump, dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président brésilien Jair Bolsonaro, sont également restés silencieux.

Mais ce à quoi les dirigeants mondiaux prêtent probablement le plus attention maintenant, c’est ce que Trump et les dirigeants politiques américains font ensuite. Le refus de Trump d’accepter les résultats des élections et son appel frénétique à ses partisans peuvent avoir des implications profondes sur la façon dont les États-Unis sont perçus à l’étranger.

Trump a déjà testé la position des États-Unis dans le monde, et l’insurrection de mercredi a montré à quel point l’une des démocraties les plus anciennes du monde est fragile.

Le président élu Biden a fait de la reconstruction des relations avec les dirigeants mondiaux la pierre angulaire de sa politique étrangère et a promis de restaurer la réputation de l’Amérique à l’étranger. Le chaos de mercredi à Capitol Hill pourrait rendre ce projet encore plus difficile.