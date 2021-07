Comment le monde fait face à une nouvelle vague de terreur alors que l’Afghanistan descend dans l’enfer djihadiste et que l’Etat islamique s’engage à créer un nouveau califat africain

LE monde est confronté à une nouvelle vague de terreur alors que l’Afghanistan s’enfonce dans un enfer djihadiste et que l’Etat islamique s’engage à créer un nouveau califat en Afrique.

Avec l’invasion des talibans en Afghanistan et l’attaque de Kandahar, sa deuxième plus grande ville, des craintes ont été exprimées que le pays redeviendra un refuge pour les terroristes.

Cela survient alors que les Nations Unies avertissent que l’Etat islamique est en marche en Afrique alors qu’il cherche à construire un califat sur le continent.

Les troupes américaines et britanniques ont finalement finalement quitté l’Afghanistan, 20 ans après leur arrivée pour chasser al-Qaïda et chasser Oussama Ben-Laden à la suite des attentats terroristes du 11 septembre.

Les talibans se préparent maintenant à un assaut général pour capturer Kandahar alors que les militants resserrent leur emprise terrifiante sur le pays.

L’ancien officier de l’armée, le colonel Richard Kemp, a déclaré au Sun Online que les talibans tenteraient de capturer les grandes villes.

« Il y a une forte probabilité qu’ils mènent une offensive majeure pour essayer de briser les portes – et il y a de bonnes chances qu’ils réussissent », a-t-il déclaré.

« Les perspectives pour l’Afghanistan sont sombres et il y a aussi de graves implications pour l’Occident.

« Cela sera décrit comme une défaite des États-Unis et enhardira les djihadistes, menant le plus d’attaques contre l’Occident. Il deviendra un refuge pour les terroristes.

« Les djihadistes iront là-bas pour s’entraîner et se préparer à être des terroristes. C’est ce qui s’est passé avant le 11 septembre et il est fort probable qu’il y aura plus d’attaques contre l’Occident.

Pendant ce temps, un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU avertit que l’Etat islamique et al-Qaïda gagnent en force.

« Cela est particulièrement vrai dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, où les affiliés des deux groupes peuvent se vanter de gains de partisans et de territoires menacés, ainsi que de capacités croissantes en matière de collecte de fonds et d’armes, par exemple, dans l’utilisation de drones », a déclaré le rapport.

En avril, des dizaines d’innocents, dont des travailleurs étrangers du pétrole, ont été impitoyablement tués lorsque des terroristes de l’Etat islamique se sont déchaînés dans la ville industrielle clé de Palma, au Mozambique.





L’ONU affirme que dans le pays « l’absence de mesures antiterroristes significatives » a transformé l’affilié de l’Etat islamique en Afrique centrale en une « menace majeure ».

L’Afrique est désormais « la région la plus touchée par le terrorisme » et compte le « plus grand nombre de victimes ».

Raffaello Pantucci, grand spécialiste du terrorisme, a récemment déclaré : « Nous en avons peut-être fini avec les djihadistes, mais ils n’en ont pas fini avec nous. »