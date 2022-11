Comment le monde de Ralph Ellison est devenu visible

Initialement, l’équipe d’Ellison en tant qu’écrivain et de Parks en tant que photographe a enquêté sur la première clinique de santé mentale non séparée à New York ; parce que le magazine qui l’a commandé a fait faillite, l’article n’a jamais été publié. Le deuxième essai photographique, le plus pertinent, était « Un homme devient invisible », une histoire de la vie célébrant la publication de « L’homme invisible » en 1952. Les images dans lesquelles Parks (avec les conseils d’Ellison sur la mise en scène et les légendes) tentent de recréer des scènes du livre. loin de son meilleur travail. Les photos d’un homme noir avec la tête au-dessus d’un trou d’homme sont hokey. Parks était un photographe de rue, pas un créateur d’effets de mise en scène. Ses clichés qui tentent de reproduire le prologue du roman, dans lequel le narrateur décrit comment il a illégalement capté du courant électrique pour allumer 1 369 ampoules dans son repaire souterrain, ressemblent au mur de circuit d’un magasin d’éclairage et échouent complètement à capturer le raisonnement logiquement troublant de le monologue dostoïevskien du narrateur.

“After ‘Invisible Man’ by Ralph Ellison, the Prologue” de Jeff Wall, 1999-2000, une recréation monumentale et magistrale d’un domicile souterrain époustouflant (et peut-être explosif) est bien plus réussi à traduire les mots d’Ellison en image. illuminé par des centaines de lumières étroitement groupées. Ce terrier encombré est habité par un homme noir solitaire vêtu d’un maillot de corps blanc avec un pantalon retenu par des bretelles. Il est entouré de livres, de disques, de vêtements sur cintres, de casseroles et plats sales, de prises électriques, de cartons et de vieux meubles. Dans son évocation de l’immobilité et de la folie, il capture parfaitement la saveur du prologue d’Ellison.