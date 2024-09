Comment le monde de Manchester United s’est effondré – encore une fois

Le spectacle à Old Trafford avait une atmosphère sombre alors qu’Erik ten Hag et ses joueurs se promenaient sur le terrain sous une pluie battante pour applaudir les supporters restés dans les tribunes jusqu’au coup de sifflet final. Les quelques centaines de personnes de Stretford End continuaient de chanter, même s’il n’y avait pas grand-chose à chanter ; le ton n’est pas tant un défi qu’une obligation.

Alejandro Garnacho, Lisandro Martinez et Andre Onana ont été parmi les derniers à descendre dans le tunnel. Des pensées ont dû tourner dans leur esprit sur la rapidité avec laquelle Manchester United a déjà plongé dans la tourmente cette saison et sur ce qui doit changer pour provoquer un redressement.

Il n’y a ensuite rien eu d’anormal dans le vestiaire. Juste une détermination à « réinitialiser », à partir du match de Ligue Europa à Porto jeudi, avec Ten Hag disant à ses joueurs qu’il y a « toujours un nouveau jour ».

Mais, inévitablement, l’attention se portera sur la capacité de Ten Hag à apporter la lumière du soleil à ce nouveau jour, car il s’agissait d’un événement sombre, une deuxième défaite 3-0 en autant de matches à domicile de Premier League, après avoir disputé l’une des pires mi-temps de la Premier League. football de mémoire récente dans la période d’ouverture.

Par la suite, Ten Hag a déclaré qu’il ne pensait pas à être examiné pour son travail. « Nous avons tous pris ensemble cette décision cet été de rester ensemble », a-t-il déclaré, en référence à l’examen qui a vu United interviewer d’autres candidats à son poste, comme Thomas Tuchel et Roberto De Zerbi, pour ensuite décider de rester avec lui. .

« Nous avons pris la décision, après un examen clair, de ce que nous devons améliorer en tant qu’organisation et comment constituer une équipe. Toutes les décisions ont été prises ensemble, sachant également que cela prendrait du temps compte tenu du déroulement de la fenêtre. Nous sommes tous là sur une seule page, un seul bateau, la propriété, le groupe de direction, le staff, les joueurs aussi.

La première mi-temps chaotique de United a été accueillie par des visages de pierre dans une tribune des réalisateurs qui comprenait le directeur sportif d’INEOS Sir Dave Brailsford et le PDG de United Omar Berrada, le directeur sportif Dan Ashworth et le directeur technique Jason Wilcox.



Hiérarchie de United comprenant (de gauche à droite, deuxième rangée) Sir Dave Brailsford, Omar Berrada, Dan Ashworth et Jason Wilcox (Michael Regan/Getty Images)

En privé, les responsables font écho aux sentiments de Ten Hag : la modification de l’infrastructure et des pratiques de travail du club était la principale priorité lors de l’arrivée d’INEOS et il faut de la patience pour permettre à cela de s’implanter et de voir des résultats. Berrada et Ashworth n’ont rendu public leur soutien sans équivoque à Ten Hag qu’au début de ce mois, donc changer de cap maintenant serait une volte-face et hors de portée pour les dirigeants qui aiment se laisser guider par un processus méthodique.

Une autre considération est que Ten Hag a été autorisé à choisir ses propres entraîneurs, dont Ruud van Nistelrooy, et à avoir une influence sur les signatures.

De même, le paysage managérial n’a pas beaucoup changé depuis cette période de mai et juin, lorsque les responsables de United ont parcouru le marché à la recherche d’éventuels remplacements, pour finalement se décider pour Ten Hag. Gareth Southgate est désormais disponible après avoir quitté son poste en Angleterre et a des liens avec Ashworth et Brailsford, mais cela ne se limite pas à lui.

La pression va certainement s’accentuer sur les décideurs, cependant, si Porto et le déplacement de dimanche à Aston Villa offrent la même chose, d’autant plus qu’une nouvelle trêve internationale se profile. Gary Neville et Ashley Young, deux anciens capitaines de United, ont suggéré sur Sky Sports que les joueurs devraient se réunir sans Ten Hag pour décider de la marche à suivre. C’est le genre de conjectures médiatiques qui rempliront le récit à moins que les résultats ne s’améliorent considérablement.

« Nous avons très mal commencé le match après avoir encaissé un but comme nous l’avons fait lorsqu’un demi-centre (Micky van de Ven) traverse tout le terrain, puis nous avons été très stressés dans le match, nous n’avons pas trouvé d’homme de réserve dans le match. switch, je n’ai pas pu garder le ballon, pas assez agressif dans les actions du troisième homme, nous n’avons pas eu la bonne presse », a accepté Ten Hag.

Une telle fragilité mentale est alarmante et soulève la question de savoir s’il s’agit d’un problème individuel ou d’un manque de confiance dans la stratégie d’équipe.

Le carton rouge de Bruno Fernandes a eu une incidence sur la compétition, mais Tottenham était déjà en train de trancher United à volonté alors que c’était 11 contre 11. Les Spurs étaient bons, mais United était très mauvais. Leur presse était décousue, les tentatives d’évanouissement par l’arrière étaient nombreuses alors que des espaces se creusaient à nouveau au milieu de terrain, et le simple fait de trouver un coéquipier avec le ballon semblait un concept étranger pour plusieurs joueurs.

Plus d’une fois, le ballon est sorti en touche depuis la botte d’un joueur de United essayant de lancer un mouvement. Ceux qui ont trouvé une chemise rouge étaient souvent hors cible. Lors d’une contre-attaque avant la pause, Joshua Zirkzee a relâché Marcus Rashford mais a mis le ballon derrière sa course. Tout ce que Rashford pouvait faire était de pivoter et de lancer une passe en retour vers un défenseur des Spurs. Il a montré sa frustration en battant des bras.

La précision de passe de United en première mi-temps était de 76 pour cent, la plus faible en première mi-temps de Premier League cette saison.

United a également traîné en défense, à un moment donné Matthijs de Ligt retournant le ballon pour trouver Dominic Solanke. À une autre occasion, Diogo Dalot a tenté une touche supplémentaire mais a trouvé Brennan Johnson sur lui pour lancer une attaque qui a conduit à un tir de James Maddison.

Ensuite, il y a eu le but des Spurs, à la troisième minute. Van de Ven a repris le modèle du FC Twente en saisissant le ballon et en courant droit sur United. Avoir encaissé un tel but une fois est embarrassant ; le faire deux fois en deux matchs est un abandon.

C’est dans ce contexte que Fernandes a commis sa faute. Il a glissé mais a quand même lancé ses crampons sur le tibia de Maddison avant de les retirer. C’était un carton rouge sévère, mais il semblait y avoir un élément d’irritation chez Maddison dictant l’action au milieu de terrain. (Fernandes a ensuite demandé à faire les médias d’après-match à la place d’Onana pour faire valoir son point de vue et accepter la responsabilité.)



Fernandes fait tomber Maddison pour gagner un carton rouge (Michael Regan/Getty Images)

United implosait à ce stade, Kobbie Mainoo sortant également au même moment, semblant suggérer à Casemiro et Antony en marge qu’il s’était blessé aux ischio-jambiers. La discipline de United s’est érodée, avec des cartons jaunes pour Mason Mount frappant Rodrigo Bentancur, Martinez fauchant Maddison et Manuel Ugarte faisant irruption sur Dejan Kulusevski.

Ten Hag n’a remporté que six victoires en 19 matchs de Premier League depuis la saison dernière, tandis que le total de sept points de United est le plus faible après six matchs d’une campagne (le même record en 2013-14 et 2020-21).

Ce n’est qu’en 2007-08 (quatre) que United a marqué moins de buts lors de ses six premiers matches de Premier League que lors des cinq de cette saison, bien qu’ils aient terminé cette saison avec un doublé de titres de Premier League et de Ligue des champions.

Un présage plus inquiétant vient du fait que United perd des matches consécutifs de Premier League sans marquer à Old Trafford pour la première fois depuis novembre 2021 (0-5 contre Liverpool et 0-2 contre Manchester City). Ce furent les deux derniers matchs à domicile d’Ole Gunnar Solskjaer à la tête du club.

Ten Hag espère que ce n’est pas de mauvais augure pour son propre mandat.

(Photo du haut : Carl Recine/Getty Images)