Comment le monde a inauguré 2023 après des années difficiles de COVID

Avec des feux d’artifice à Paris, l’espoir d’une fin de guerre à Kyiv et un retour à la normalité post-COVID en Australie et en Chine, l’Europe et l’Asie font leurs adieux à 2022.

Ce fut une année marquée pour beaucoup par le conflit en Ukraine, les tensions économiques et les effets du réchauffement climatique. Mais ce fut aussi une année qui a vu une Coupe du monde de football spectaculaire, des changements technologiques rapides et des efforts pour relever les défis climatiques.

Pour l’Ukraine, il ne semblait pas y avoir de fin en vue aux combats qui ont commencé lorsque la Russie a envahi en février. Rien que samedi, la Russie a tiré plus de 20 missiles de croisière, ont déclaré des responsables ukrainiens, avec des explosions signalées dans tout le pays.

Icône de caméra Une photo prise avec un appareil photo à 360 degrés montre des personnes en train de célébrer lors d’une cérémonie au son de la cloche Bosingak pour inaugurer la nouvelle année dans un pavillon du centre-ville de Séoul, en Corée du Sud. Le crédit: YONHAP / APE

Les couvre-feux du soir sont restés en place dans tout le pays, rendant la célébration du début de 2023 impossible dans de nombreux espaces publics. Plusieurs gouverneurs régionaux ont publié des messages sur les réseaux sociaux avertissant les résidents de ne pas enfreindre les restrictions le soir du Nouvel An.

À Kyiv, cependant, les gens se sont rassemblés près de l’arbre de Noël central de la ville à l’approche de minuit.

« Nous n’abandonnons pas. Ils ne pouvaient pas gâcher nos célébrations », a déclaré Yaryna, 36 ans, célébrant avec son mari, des guirlandes et des guirlandes enroulées autour d’elle.

Icône de caméra Un homme déguisé en Père Frost marche dans la rue pour célébrer le Nouvel An à Moscou, en Russie. Le crédit: SERGEI ILNITSKY / APE

Oksana Mozorenko, 35 ans, a déclaré que sa famille avait essayé de célébrer Noël pour en faire « une vraie fête », mais a ajouté : « J’aimerais vraiment que cette année soit terminée.

Dans un message vidéo pour marquer le Nouvel An, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, personnalité de l’année 2022 du Time Magazine, a déclaré : “Je veux nous souhaiter à tous une chose : la victoire”.

Le président russe Vladimir Poutine a consacré son discours du Nouvel An à rallier le peuple russe derrière ses troupes combattant en Ukraine.

Icône de caméra Les gens font des excursions en bateau sur le Nil devant la décoration lumineuse du Nouvel An alors que les célébrations commencent au Caire, en Égypte. Le crédit: Amr Nabil / PA

Les festivités à Moscou étaient en sourdine, sans les feux d’artifice habituels sur la Place Rouge.

“Il ne faut pas prétendre qu’il ne se passe rien – notre peuple est en train de mourir (en Ukraine)”, a déclaré Yelena Popova, 68 ans. “Une fête est célébrée, mais il doit y avoir des limites.” De nombreux Moscovites ont déclaré espérer la paix en 2023.

Paris était sur le point d’organiser son premier feu d’artifice du Nouvel An depuis 2019, avec 500 000 personnes qui devraient se rassembler sur l’avenue des Champs-Élysées pour regarder.

Comme beaucoup d’endroits, la capitale tchèque Prague ressentait le pincement économique et n’a donc pas organisé de feu d’artifice.

Icône de caméra À Auckland, en Nouvelle-Zélande, de grandes foules étaient à la Sky Tower où les feux d’artifice ont accueilli 2023. (fichier) (AP PHOTO) Le crédit: PA

“La tenue de célébrations ne semblait pas appropriée”, a déclaré le porte-parole de la mairie, Vit Hofman, citant “la situation économique défavorable de nombreux ménages de Prague” et la nécessité pour la ville de faire des économies.

De fortes pluies et des vents violents ont entraîné l’annulation des feux d’artifice dans les principales villes des Pays-Bas.

Mais plusieurs villes européennes connaissaient une chaleur record pour la période de l’année.

L’Institut hydrométéorologique tchèque a déclaré qu’il assistait au réveillon du Nouvel An le plus chaud jamais enregistré, avec la température dans le centre de Prague, où les records remontent à 247 ans, atteignant 17,7 degrés Celsius.

Icône de caméra Les gens se rassemblent sur une place avant les traditionnels carillons du Nouvel An le dernier jour de 2022, à Madrid, en Espagne. Le crédit: Daniel González / APE

C’était aussi le réveillon du Nouvel An le plus chaud jamais enregistré en France, a déclaré le météorologue officiel Météo France.

En Croatie, des dizaines de villes, dont la capitale Zagreb, ont annulé les feux d’artifice après que les amoureux des animaux domestiques ont mis en garde contre leurs effets néfastes, appelant à des célébrations plus respectueuses de l’environnement.

La ville adriatique de Rovinj prévoyait de remplacer les feux d’artifice par des spectacles laser et Zagreb mettait des confettis, des effets visuels et de la musique.

Plus tôt, l’Australie a lancé les célébrations avec son premier réveillon du Nouvel An sans restriction après deux ans de perturbations liées au COVID.

Sydney a accueilli le Nouvel An avec un feu d’artifice typiquement éblouissant, qui présentait pour la première fois une cascade arc-en-ciel au large du Harbour Bridge.

Icône de caméra La réputation de Sydney d’accueillir l’une des meilleures fêtes du Nouvel An au monde a été à la hauteur du battage médiatique. (Bianca De Marchi/AAP PHOTOS) Le crédit: PAA

“Ce réveillon du Nouvel An, nous disons que Sydney est de retour alors que nous lançons des festivités dans le monde entier et que le Nouvel An arrive en fanfare”, a déclaré Clover Moore, lord-maire de la ville.

Les restrictions sur les célébrations de l’ère pandémique ont été levées cette année après que l’Australie, comme de nombreux pays du monde, a rouvert ses frontières et supprimé les restrictions de distanciation sociale.

En Chine, les restrictions rigoureuses liées au COVID n’ont été levées qu’en décembre lorsque le gouvernement a annulé sa politique «zéro-COVID», un changement qui a entraîné une flambée des infections et signifié que certaines personnes n’étaient pas d’humeur à célébrer.

“Ce virus devrait juste disparaître et mourir, je ne peux pas croire que cette année, je ne puisse même pas trouver un ami en bonne santé qui puisse sortir avec moi et célébrer le passage au Nouvel An”, a écrit un utilisateur des médias sociaux basé dans la province orientale du Shandong.

Icône de caméra Les participants se rassemblent pour le début du défilé des enfants du Nouvel An, à Riobamba, en Équateur. Le crédit: Juan Diego Monténégro / PA

Mais dans la ville de Wuhan, où la pandémie a commencé il y a trois ans, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour s’amuser malgré une forte présence sécuritaire.

Des barricades ont été érigées et des centaines de policiers montaient la garde. Les agents ont éloigné les gens d’au moins un point de rassemblement populaire du Nouvel An et ont utilisé des haut-parleurs pour diffuser un message en boucle conseillant aux gens de ne pas se rassembler. Mais les grandes foules de fêtards n’y ont pas prêté attention.

À Hong Kong, quelques jours après la levée des limites sur les rassemblements de groupe, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies près du port Victoria de la ville pour un compte à rebours jusqu’à minuit. Les lumières rayonnaient de certains des plus grands bâtiments du front de mer.

C’était la plus grande célébration du Nouvel An de la ville depuis plusieurs années. L’événement a été annulé en 2019 en raison de troubles sociaux souvent violents, puis réduit en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.