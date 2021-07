Comment le Mois de la fierté des personnes handicapées a commencé et ce que cela signifie

Pour Tiffany Yu, le Mois de la fierté du handicap consiste à reconnaître son handicap comme faisant partie intégrante de qui elle est. Pour Anthony Rios, il s’agit d’accepter que son handicap le rend différent, pas pire.

L’Americans with Disabilities Act a été signé par le président de l’époque, George HW Bush, le 26 juillet 1990, une loi historique interdisant la discrimination à l’encontre des personnes handicapées. La même année, Boston a organisé le premier Disability Pride Day.

Bien que la Journée de la fierté des personnes handicapées ne soit pas reconnue à l’échelle nationale, des défilés ont lieu dans un certain nombre d’endroits à l’échelle nationale, tels que Los Angeles, New York, San Francisco, San Antonio et plus encore. En 2015, l’ancien maire de New York, de Blasio, a déclaré le mois de juillet de la fierté des personnes handicapées à New York pour célébrer le 25e anniversaire de l’ADA.

Le mois est l’occasion d’honorer le caractère unique de chaque personne en tant que « partie naturelle et magnifique de la diversité humaine », selon la communauté américaine des personnes handicapées.

Rios, qui est aveugle, a déclaré qu’il avait grandi en entendant sa famille et les adultes parler de son handicap comme s’il s’agissait d’une maladie ou d’un fardeau. Quand il avait 10 ans, il se souvient que sa mère priait et demandait à Dieu pourquoi son fils était « maudit » de cécité. En vieillissant et en trouvant des amis au sein de la communauté des personnes handicapées, Rios a déclaré qu’il avait appris à accepter et à s’épanouir avec sa cécité.

Chaque mois de juillet, Rios a déclaré qu’on lui rappelait qu’il n’avait pas besoin de la sympathie des autres – juste de l’acceptation de son handicap.

« Nous ne voulons pas de votre pitié. Nous voulons votre fierté », a déclaré Rios à USA TODAY.

Quand elle avait neuf ans, Yu a eu un accident de voiture qui a paralysé un de ses bras et a coûté la vie à son père. Pendant des années, Yu a essayé de cacher son handicap en portant des chemises à manches longues et en refusant de parler de l’accident. Plus tard, elle a développé un TSPT et a relevé le défi permanent de se guérir et de s’accepter.

« Donc, non seulement je suis devenu handicapé, mais j’ai également perdu un parent et j’ai subi un traumatisme pendant mon enfance. Je pense qu’une grande partie de mon processus de guérison a vraiment été l’incarnation de qui je peux être et de qui je suis », a déclaré Yu à USA TODAY. . « Donc, ce mois-ci, les personnes handicapées comme moi tombent amoureuses d’elles-mêmes. »

En ce mois de la fierté des personnes handicapées, elle espère célébrer les petites victoires et les joies de la vie, comme apprendre à boucler ses cheveux à l’aide de son pied. Elle espère faire la fierté du terme « handicapé » et la sensibilisation au capacitisme, la discrimination des personnes handicapées.

« Je veux que les gens confrontent ce qui crée le capacitisme et pourquoi ils n’aiment pas le mot handicapé, car en réalité, il n’y a rien de mal ou de mal à être handicapé », a déclaré Yu, fondateur de Diversability and Awesome Foundation Disability Chapter.

Rebecca Cokley a déclaré qu’elle avait eu la chance de grandir dans une maison qui ne la faisait pas se sentir différente ou comme un paria de la société. Cokley et ses parents souffrent d’achondroplasie, un type de trouble de la croissance osseuse qui entraîne le nanisme. Bien que la plupart de ses amis handicapés n’aient pas été accueillis dans leur communauté, ils ont été accueillis dans la maison de Cokley. Ainsi, dans sa vie d’adulte et son travail professionnel, Cokley s’efforce de fournir ces espaces sûrs pour tout le monde.

Pour elle, le Mois de la fierté des personnes handicapées ne consiste pas seulement à accepter les handicaps, mais aussi à apprendre à s’aimer dans les jours difficiles.

« Pour moi, ce mois-ci ne consiste pas seulement à célébrer les handicaps, mais aussi à se rappeler qu’il y aura des jours où vous n’aimerez pas toujours votre handicap, et c’est bien aussi. » Cokley mentionné.

Lors de la célébration du Mois de la fierté des personnes handicapées, Jessica Ping-Wild exhorte les gens à écouter et à amplifier les voix des personnes handicapées. Elle a déclaré que la communauté souffre d’un manque de représentation et de soins de la part des personnes valides.

Ping-Wild souffre du syndrome CHILD, une maladie héréditaire rare qui provoque le sous-développement ou l’absence des membres et l’inflammation de grandes plaques de peau. Elle a dit que célébrer ce mois-ci est important parce que tout le monde mérite de se sentir bien dans sa peau et que tout le monde vit le handicap différemment. La communauté est diversifiée et tout le monde mérite une voix, a déclaré Ping-Wild.

« Pour moi, la fierté du handicap, c’est beaucoup de choses. C’est une chance pour les personnes handicapées de déclarer leur estime de soi inhérente, quelque chose qui n’est pas souvent fait par des individus en dehors de la communauté. C’est une chance pour la communauté handicapée de se rassembler, de s’élever , et s’amplifient mutuellement », Ping-Wild, fondateur de The Rolling Explorerblog, a déclaré USA TODAY. « Peut-être le plus important, c’est le moment pour nous tous de faire beaucoup de bruit dans la lutte pour la justice pour les personnes handicapées. »

Suivez Gabriela Miranda sur Twitter : @itsgabbymiranda