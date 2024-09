Comment le modernisme tropical est devenu un outil de construction nationale postcoloniale

LONDRES — Dans les années 1940, l’architecte britannique Maxwell Fry était convaincu que sa femme et collègue Jane Drew et lui-même joueraient un rôle important dans les derniers jours de l’Empire. « Je pense que les Anglais ont un grand travail à accomplir pour le monde », écrivait-il dans une lettre à sa femme. « Même si c’est la dernière et ultime grandeur. »

Cette « grandeur finale » allait prendre une forme bien différente de celle que Fry avait anticipée. Malgré des opinions extrêmement condescendantes sur l’architecture locale – les textes muraux le citent en la qualifiant de « vestiges d’une belle vie sauvage » –, lui et Drew allaient être des acteurs clés de l’essor du modernisme tropical, un style architectural en Inde et dans ce qui est aujourd’hui le Ghana qui mélangeait les principes de conception moderniste avec les pratiques et motifs architecturaux locaux. Modernisme tropical : architecture et indépendance au Victoria and Albert Museum prolonge une exposition L’année dernière, lors de la Biennale de Venise, il a raconté comment ce style est devenu représentatif de l’architecture postcoloniale dans ces régions, en mettant l’accent sur la tension entre les idées coloniales européennes d’architectes comme Drew et Fry et les styles locaux d’architectes indiens et africains tels que Victor Adegbite et Balkrishna Doshi.

Image tirée du film « Tropical Modernism: Architecture and Power in West Africa » de Black Star Square, Accra (© Victoria and Albert Museum, Londres ; avec l’aimable autorisation du Victoria and Albert Museum, Londres)

Lorsque Kwame Nkrumah, premier Premier ministre du Ghana, décide en 1957 de faire du modernisme tropical le modèle urbain du nouveau pays, il invite Drew et Fry à poursuivre leur travail à condition que des architectes ghanéens soient impliqués à chaque étape du processus. Ce sont des architectes de cette génération, dont Adegbite et John Owusu Addo, qui lui donnent sa propre forme, en l’élevant d’un vestige de la culture coloniale. Adegbite, par exemple, conçoit le Black Star Square à Accra pour en faire le centre civique du Ghana de Nkrumah. Remplaçant un terrain de sport colonial, le monument à la nouvelle nation libre et indépendante comprend trois arches paraboliques en béton et une plate-forme d’observation présidentielle naturellement ventilée. Le modernisme tropical est littéralement devenu un outil de construction nationale postcoloniale.

Le style a trouvé un autre défenseur en la personne du premier Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru. Sa décision de construire la nouvelle ville de Chandigarh comme l’un des « temples modernes de l’Inde » est aussi emblématique que l’architecte Drew l’avait recommandé : Le Corbusier. L’exposition fait bien de ne pas se laisser emporter par la célébrité de ce concepteur, en se concentrant sur les architectes indiens qui ont mis en œuvre son projet de ville. Certains des plus grands du pays font partie de ce milieu, notamment Doshi, dont le Centre de planification et de technologie de l’environnement a créé une école de conception architecturale axée sur une pratique et une vision syncrétiques, résolument indiennes, et Nek Chand, un ingénieur routier rebelle qui a rejeté la grille urbaine stérile de Le Corbusier en construisant en secret une série de cours décorées de sculptures faites de matériaux recyclés.

Beaucoup de ces bâtiments ont survécu et font partie de la vie quotidienne, comme les écoles, les universités et les marchés. Ce qui a également survécu, c’est l’optimisme du modernisme tropical : la promesse que les formes peuvent être libérées des structures de pouvoir obsolètes et adaptées pour soutenir un avenir plus prometteur.





Maxwell Fry dans son bureau londonien avec John Noah, un architecte de la Sierra Leone, années 1940, Central Office of Information London, Ghana (photo avec l’aimable autorisation du Royal Institute of British Architects)





Pierre Jeanneret, portrait des maquettistes Rattan Singh et Dhani Ram, au travail sur la maquette du Capitol Complex, Secteur 1, Chandigarh, Inde (vers 1960). (© CCA ; avec l’aimable autorisation du Victoria and Albert Museum, Londres)

Modernisme tropical : architecture et indépendance L’exposition se poursuit au Victoria & Albert Museum (Cromwell Road, Londres) jusqu’au 22 septembre. Elle a été organisée par Justine Sambrook et Christopher Turner.