Comment le MLRS et d’autres systèmes de fusées avancés font basculer la «bataille des incendies» en faveur de l’Ukraine | Nouvelles du monde

Les frappes d’artillerie jouent un rôle crucial dans la guerre de la Russie en Ukraine dans ce que les hauts commandants américains ont appelé une “bataille des incendies”.

L’armée russe avait initialement un avantage significatif sur les forces armées ukrainiennes en raison d’un arsenal beaucoup plus important de systèmes d’artillerie.

Cela signifiait qu’ils étaient capables de dévaster les positions ukrainiennes à l’est, tout en restant hors de portée des armes ukrainiennes.

Le Royaume-Uni, les États-Unis et, tardivement, l’Allemagne ont travaillé pour faire pencher la balance de la puissance de feu sur le champ de bataille en faveur de l’Ukraine en dotant leurs alliés de systèmes d’artillerie qui non seulement ont une portée plus longue que les Russes, mais tirent avec une plus grande précision.

Cela comprend l’armement des troupes ukrainiennes avec des systèmes de lance-roquettes multiples ou MLRS.

Poutine perd 4 000 km2 en une seule semaine – Dernières mises à jour de la guerre en Ukraine

Qu’est-ce qu’un MLRS et quelle version le Royaume-Uni utilise-t-il ?

MLRS signifie “Multiple-Launch Rocket System”, un système d’artillerie de fusée mobile qui tire plusieurs missiles sol-sol.

L’artillerie royale de l’armée britannique utilise le système de fusée M270.

Opéré par un équipage de trois personnes (conducteur, mitrailleur et chef de section), l’arme est un système automatique très mobile qui peut tirer 12 missiles sol-sol à guidage de précision en moins d’une minute. Ils peuvent être tirés individuellement ou par paires jusqu’à 12.

Les munitions M31 Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), avec une ogive hautement explosive de 200 lb, peuvent atteindre une cible à plus de 50 milles – deux fois la portée des autres systèmes d’artillerie utilisés par l’armée.

Un programme est en cours pour étendre encore plus la portée.

Un ordinateur de contrôle de tir assure le maintien de la précision en réorientant le lanceur entre les rounds.

Le M270 MLRS a été développé dans le cadre d’un programme dirigé par les États-Unis qui a vu les premiers systèmes entrer en service dans les années 1980.

Le Royaume-Uni a utilisé son MLRS pour la première fois pendant la première guerre du Golfe

Image:

Sky News est le premier à obtenir l’autorisation de filmer un système de lance-roquettes multiples accordé à l’Ukraine par le Royaume-Uni



Qu’est-ce que le Royaume-Uni a donné à l’Ukraine pour renforcer sa puissance de feu ?

Le Royaume-Uni a donné un total de six MLRS à l’Ukraine, ainsi que des missiles M31A1 à guidage de précision.

La première tranche de trois a été annoncée en juin 2022, le secrétaire à la Défense Ben Wallace déclarant que le système « aiderait le pays à se défendre contre l’agression russe ».

Un nouvel engagement de doubler la contribution du Royaume-Uni a été pris deux mois plus tard.

Image:

Lancement de roquettes sur les forces russes



Lire la suite:

Les Tchèques font un don de 1,1 million de livres sterling pour acheter un char de l’ère soviétique

L’Ukraine force les troupes russes à quitter une ville clé

Pourquoi l’Ukraine veut-elle le MLRS ?

Le MLRS britannique et un système d’artillerie similaire fourni à l’Ukraine par les États-Unis, appelé High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), ont une portée plus longue, une bien meilleure précision et une cadence de tir plus rapide que les Smerch, Uragan et Tornado de conception soviétique. plusieurs lance-roquettes utilisés à la fois par la Russie et l’Ukraine.

L’Allemagne a donné aux Ukrainiens sa version – des lance-roquettes MARS II ainsi que des centaines de roquettes.

Cela signifie que les troupes ukrainiennes sont capables de frapper les positions russes – y compris les véhicules blindés, les bases militaires, les postes de commandement et les magasins de munitions – avec précision et avec un risque réduit d’être touchées par les tirs de retour russes.

L’armée russe est obligée d’utiliser un grand nombre de cartouches contre une cible pour compenser le manque de précision de ses armes.

Les missiles britanniques M31A1 ont été conçus pour se défendre contre l’artillerie lourde russe et la portée du MLRS de plus de 50 miles permet à l’Ukraine de frapper au-delà des lignes russes, tout en la mettant hors de portée de la plupart des systèmes d’artillerie russes.

Les dirigeants occidentaux se sont jusqu’à présent abstenus de fournir à l’Ukraine des missiles à plus longue portée pour des lanceurs pouvant atteindre des cibles jusqu’à 186 milles, permettant à l’armée de frapper des zones profondément à l’intérieur du territoire russe.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

La Russie a-t-elle le MLRS ?

La Russie possède son propre système de lance-roquettes multiples : le 9K58 Smerch 300 mm MLRS. Il tire la fusée 300 mm 9M55K et a une portée comprise entre 12 et 43 milles.

Smerch a été développé au début des années 1980 et est entré en service dans l’armée russe en 1988.

Il est également utilisé par les armées de l’Inde, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Biélorussie et de l’Ukraine, et a été exporté vers le Koweït et l’Algérie.

Quelle est la différence entre MLRS et HIMARS ?

HIMARS peut tirer la même famille de munitions que les lanceurs MLRS mais avec une différence clé : un châssis à roues au lieu de chenilles.

Les chenilles du MLRS rendent le système très mobile, avec une vitesse maximale de 40 mph.

Cela signifie que les lanceurs sont difficiles à repérer pour l’ennemi et peuvent rapidement changer de position après avoir tiré pour échapper aux frappes aériennes, dans ce qui est devenu une stratégie connue sous le nom de “tirer et filer”.

Quels sont les inconvénients du MLRS ?

L’Ukraine affirme que le nombre de systèmes de lance-roquettes fournis par les dirigeants occidentaux est encore bien trop faible.

En juin, Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien, a déclaré que le pays avait besoin d’au moins 300 MLRS, 1 000 obusiers lourds, 500 chars et 2 000 véhicules blindés – bien plus que ce que l’Occident a fourni.

En plus de fournir des lance-roquettes à l’armée ukrainienne, le Royaume-Uni a également formé un certain nombre de soldats ukrainiens sur la façon de faire fonctionner le système.