Comment le mini robot Cheetah du MIT a obtenu un boost de vitesse

Le robot à quatre pattes Mini Cheetah du MIT vient de gagner son nom épique, grâce à un style d’apprentissage automatique qui rappelle Neo dans The Matrix.

Avec une démarche d’apparence non naturelle que seule une machine pourrait concevoir, le robot est désormais capable de courir de 8 à 9 miles par heure, une augmentation significative par rapport à sa vitesse maximale d’environ 5,5 mph en 2019. Alors qu’est-ce qui a changé ?

MIT



Comme Neo et Morpheus pratiquant le kung-fu dans un environnement d’entraînement simulé, le Mini Cheetah a pu tirer parti de ce qu’il a appris des essais et erreurs simulés et appliquer ces connaissances au monde réel, le rendant plus rapide et plus capable de traverser différents terrains.

“Nous pouvons entraîner le robot à apprendre très rapidement de son expérience en simulation, puis le déployer dans le monde réel”, a déclaré le professeur adjoint du MIT, Pulkit Agrawal.

MIT



Ensuite, les chercheurs prévoient d’utiliser des techniques d’apprentissage automatique similaires pour apprendre au Mini Cheetah à manipuler des objets dans son environnement.

Pour voir le Mini Cheetah en action, regardez la vidéo dans cet article.