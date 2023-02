Comment le milliardaire indien Gautam Adani a perdu la moitié de sa fortune en un éclair, déclenchant des retombées politiques

En l’espace de seulement 10 jours dramatiques, Gautam Adani – un milliardaire indien autodidacte avec un empire tentaculaire qui a fait de lui la troisième personne la plus riche du monde – a vu plus de la moitié de sa fortune disparaître.

Son groupe Adani a perdu plus de 110 milliards de dollars américains en valeur marchande lorsque les investisseurs ont quitté le navire, et la fortune personnelle du magnat de 60 ans a également chuté d’environ la moitié, le faisant tomber de son perchoir dans le Top 3 de la liste des milliardaires de Forbes.

La raison? Une petite société américaine de vente à découvert appelée Hindenburg Research a accusé le groupe Adani de fraude et de manipulation d’actions, déclenchant la déroute du marché et forçant la société à abandonner une offre d’actions de 2,5 milliards de dollars.

Le groupe Adani a nié avec véhémence ces allégations, mais la crise qui submerge le deuxième plus grand conglomérat indien ne cesse de s’aggraver, tant sur le plan économique que politique.

Voici quelques points clés à retenir des retombées :

Quelles sont les allégations contre le groupe Adani ?

Fin janvier, la société new-yorkaise Hindenburg Research a pris les investisseurs par surprise et a déposé un rapport cinglant accusant le groupe Adani de fraude comptable «effrontée» et de manipulation d’actions, le considérant comme «la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise».

Le rapport a adressé 88 questions au conglomérat indien, posant des questions sur les niveaux d’endettement du groupe, l’accusant d’utiliser des paradis fiscaux connus et affirmant que le but ultime était de gonfler la valeur marchande des sociétés cotées d’Adani.

La société de vente à découvert a tout à gagner des retombées ultérieures, ayant pris des positions courtes – ou parié que les actions chuteront – sur certaines obligations et dérivés Adani négociés au niveau international.

Adani Group a son siège social à Ahmedabad, en Inde. Lorsque la société américaine de vente à découvert Hindenburg Research a publié un rapport la semaine dernière alléguant que les entreprises s’étaient livrées à des fraudes et à des manipulations du cours des actions, les allégations ont effrayé les investisseurs, qui ont vendu des dizaines de milliards de dollars d’actions. (Ajit Solanki/Associated Press)

Les dirigeants du groupe Adani ont riposté, niant les allégations et publiant une réfutation détaillée de 413 pages. Ils ont qualifié le rapport de “rien d’autre qu’un mensonge” et d’une “attaque calculée contre l’Inde” elle-même.

“Le groupe a toujours respecté toutes les lois, quelle que soit la juridiction, et maintient les normes les plus élevées de gouvernance d’entreprise”, a déclaré le directeur financier Jugeshinder Singh dans une vidéo publiée le 25 janvier sur YouTube.

“Je ne pense pas que quiconque s’attendait à un effondrement aussi spectaculaire dans le [Adani] prix de l’action », a déclaré Hemindra Hazari, un analyste de marché indépendant basé à Mumbai.

“Mais tout le monde sur le marché savait que l’énorme croissance de la valorisation était quelque chose qui n’était pas naturel.”

Les actions du groupe Adani ont bondi de 2 500 % au cours des cinq dernières années, un gain qu’Adani a souvent assimilé à la croissance économique rapide de l’Inde, mêlant sa réussite à celle de son pays.

Qui est Gautam Adani ?

Avant ces derniers troubles, Adani était répertorié comme la troisième personne la plus riche du monde par Forbes, avec une valeur nette personnelle de 120 milliards de dollars américains. Après en avoir perdu environ la moitié, il fait à peine partie du Top 20.

Décrocheur universitaire et entrepreneur de première génération, Adani a fondé son entreprise il y a environ 35 ans et a d’abord bâti sa fortune dans le commerce et l’extraction du charbon, avant de se lancer dans la construction, la production d’électricité, l’exploitation de ports et d’aéroports, la fabrication d’équipements de défense et la gestion d’un média. entreprise.

Gautam Adani, 60 ans, est le fondateur et président du groupe Adani. Jusqu’à cette déroute du marché, il était la troisième personne la plus riche du monde. (Indranil Mukherjee/AFP via Getty Images)

Le groupe Adani – un conglomérat de sept sociétés cotées en bourse – comprend parmi ses avoirs le plus grand portefeuille national d’actifs d’énergie renouvelable de l’Inde et sept des aéroports du pays, dont Mumbai International.

Les critiques disent que le magnat milliardaire a également bénéficié d’une relation étroite avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, qui, comme Adani, est originaire de l’État indien occidental du Gujarat.

Comment les marchés ont-ils réagi ?

Les investisseurs ont été alarmés lorsque le rapport américain est sorti et ont immédiatement commencé à vendre des actions, alors que la fortune de l’entreprise s’effondrait.

“Les marchés ont suivi le rapport Hindenburg et les clarifications du groupe Adani n’ont pas apaisé les craintes des investisseurs”, a déclaré Hazari, soulignant le fait que les obligations de la société se négociaient à 70 cents pour un dollar – “la faillite et les valorisations des obligations de pacotille », selon l’analyste.

“Les investisseurs étrangers intéressés par la dette ont montré ce qu’ils pensent de l’entreprise.”

Alors que les actions d’Adani se sont effondrées, le Nifty 50, l’indice de référence de la Bourse nationale indienne, n’a baissé que d’un pour cent – un signe pour Hazari que “les marchés ne voient pas cela comme un problème indien”, mais plutôt “un problème d’Adani”. ”

Les manifestants crient des slogans lors d’un rassemblement contre Gautam Adani à New Delhi, en Inde, lundi, exigeant une enquête sur son groupe Adani en difficulté. (Manish Swarup/Associated Press)

Le régulateur des marchés indiens, SEBI, n’a pas fait grand-chose pour calmer les nerfs, déclarant simplement, sans faire spécifiquement référence au groupe Adani, que le régulateur s’est engagé à faire en sorte que le marché boursier fonctionne de manière “transparente et efficace”.

Cette déclaration tiède est un problème pour Amarjit Chopra, ancien président de l’Institut des comptables agréés de l’Inde.

« Je suis un peu déçu », a-t-il déclaré à CBC News. “Le régulateur du marché devrait examiner d’où viennent les fonds.”

REGARDER | Des manifestants et des partis d’opposition appelant à une enquête sur le groupe indien Adani : Le groupe indien Adani perd la moitié de sa valeur boursière après des accusations de fraude Le milliardaire indien Gautam Adani a vu sa valeur nette chuter rapidement après que des accusations de fraude aient déclenché une forte baisse des cours des actions de son groupe de sociétés, Adani Group. Maintenant, les manifestants et les partis d’opposition demandent une enquête.

Hazari a fait écho à ce sentiment, affirmant que lorsque l’entreprise concernée est considérée comme trop proche du parti au pouvoir, il est du devoir du régulateur de s’exprimer.

“Si le régulateur n’est pas perçu comme devenant public ou comme faisant quoi que ce soit, cela suscite une préoccupation majeure pour l’ensemble du marché”, a-t-il déclaré.

Les allégations circulant autour de l’entreprise et les liens de son fondateur avec le gouvernement pourraient cependant avoir un effet plus large, a suggéré Hazari.

“Les créanciers seront également … désormais particulièrement prudents lorsque certains groupes d’entreprises sont perçus comme proches de l’establishment au pouvoir.”

Quelles sont les retombées politiques ?

Des centaines de membres de partis d’opposition sont également concernés, descendant dans la rue lors de manifestations bruyantes pour exiger une enquête complète sur les allégations contre le groupe Adani.

Certains manifestants ont escaladé les barricades de la police et ont été arrêtés, tandis que d’autres ont brûlé des valises recouvertes d’images d’Adani et de Modi.

Narendra Modi et Gautam Adani sont présentés au Vibrant Gujarat Global Summit à Gandhinagar, en Inde, sur cette photo d’archive du 13 janvier 2011. (Vijay Soneji/Monnaie via Getty Images)

Plus tôt ce mois-ci, des députés indiens ont interrompu la session parlementaire dans les deux chambres du Parlement pendant plusieurs jours pour attirer l’attention sur les allégations contre le groupe Adani.

“Il n’a pas été question d’enquête”, a déclaré à la presse le chef du parti d’opposition du Congrès, Rahul Gandhi. « Il est clair que le Premier ministre protège [Adani].”

Le parti Bharatiya Janata au pouvoir de Modi a rejeté les déclarations, les qualifiant d'”allégations sauvages”.

Que se passe-t-il ensuite ?

La chute brutale et spectaculaire des cours des actions soulève la question de savoir si les sociétés du groupe Adani peuvent couvrir leurs coûts à l’avenir, avec leur endettement important.

Après que le conglomérat a annoncé qu’il rembourserait 1,1 milliard de dollars américains de prêts plus tôt que prévu, dans le but de calmer les investisseurs, l’action d’Adani a quelque peu rebondi cette semaine. Les prêts n’étaient pas dus avant septembre 2024 et comprenaient des actions dans les activités portuaires d’Adani.

Des pousse-pousse attendent dans une station de gaz naturel comprimé Adani à Ahmedabad, en Inde. Les avoirs du groupe Adani comprennent le plus grand portefeuille national d’actifs d’énergie renouvelable de l’Inde et sept des aéroports du pays. (Ajit Solanki/Associated Press)

“La confiance sera définitivement ébranlée, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Chopra. Mais il ne croit pas que l’économie indienne sera affectée à long terme.

“Ce n’est pas [the case] que l’Inde est Adani et Adani est l’Inde », a-t-il déclaré. “L’Inde est beaucoup plus grande.”

Chopra pense en outre que l’incertitude économique sera de courte durée en raison des types d’investissements et de projets d’infrastructure contrôlés par le groupe Adani – des actifs précieux et stables, notamment divers ports et cimenteries.

« Est-ce que les gens éviteront les Adanis ? Non, cela n’arrivera pas. »