Comment le Miami de Messi et le reste de la MLS peuvent participer aux séries éliminatoires

L’Inter Miami est invaincu en MLS depuis la signature de Lionel Messi, mais en a-t-il assez pour faire une apparition improbable en séries éliminatoires ? Megan Briggs/Getty Images

La campagne des séries éliminatoires en MLS est lancée ! Eh bien, en quelque sorte.

Certaines équipes n’ont plus que six matches à jouer en saison régulière, tandis que d’autres en ont jusqu’à huit.

La MLS a annoncé un nouveau format de séries éliminatoires cette saison : les neuf meilleures équipes de chaque conférence se qualifient, même s’il existe de grandes incitations à terminer parmi les sept premières et à rater la ronde des wild-cards ou, mieux encore, dans les quatre premières pour organiser deux matchs en le premier tour nouvellement conçu, qui se jouera comme une série au meilleur des trois. Les demi-finales de conférence, les finales de conférence et la Coupe MLS sont tous des matchs uniques organisés par la tête de série la plus élevée.

Bien que le format ait changé, il est relativement facile de revenir sur les saisons passées et de se fixer un objectif de 43 points pour avoir une attente raisonnable d’accéder à la neuvième et dernière place. Le chiffre final pourrait être supérieur ou inférieur d’environ un point, mais pour l’instant, la plupart des gens de la ligue conviennent qu’il s’agit d’un objectif raisonnable.

Alors, où en est tout le monde alors que la saison touche à sa fin ? Voici un aperçu des équipes qui espèrent participer aux séries éliminatoires, divisées en niveaux, en commençant par l’une des distinctions les plus importantes :

Équipes avec Messi

L’arrivée de Lionel Messi à Inter Miami (28 points), et l’ajout de Sergio Busquets, Jordi Alba et de noms encore moins connus comme Tomás Avilés, Facundo Farías et Diego Gómez ont changé ce qui semblait possible pour une équipe de MLS.

Après avoir remporté la Coupe des Ligues, l’Inter Miami se retrouvait toujours assis dans le sous-sol de la Conférence Est de la MLS, ayant besoin d’un miracle pour avoir un espoir de participer aux séries éliminatoires.

Les miracles arrivent avec Messi.

Alors que l’Inter occupe actuellement la 14e place avec 28 points, six derrière DC United (34 points) en neuvième et dernière position en séries éliminatoires, une série d’invincibilité lors des quatre matches depuis la reprise du jeu en MLS rend insensé de parier contre Messi & Co.

L’un des problèmes pour Miami est qu’ils devront également le faire sans Messi. Ils ont cependant réussi leur premier test sans leur talisman, revenant par derrière pour battre le Sporting Kansas City 3-2 samedi.





Cinq victoires et un nul lors de leurs huit derniers matchs pourraient suffire, et avec des matchs contre ses rivaux directs du New York City FC (30 points), du Chicago Fire (32 points) et deux matchs contre le Charlotte FC (31 points). ), il existe un chemin possible vers les séries éliminatoires – même si l’Inter aura besoin de l’aide d’autres rivaux de la Conférence Est en cours de route.

Pourtant, un road trip à Atlanta United (42 points) le 16 septembre et un match à Orlando City SC (47 points) le 24 septembre nous rappellent que ce ne sera pas toujours facile. De plus, même si un match nul sans but à domicile contre le Nashville SC (40 points) le 30 août a à peine mis le clou dans le cercueil des espoirs de Miami en séries éliminatoires, cela a rappelé à quel point la marge d’erreur est petite pour cette équipe, avec tout abandon points à domicile, ce qui rend encore plus difficile de se faufiler en séries éliminatoires et de se regrouper une fois sur place.

Ils devraient être grillés, statut des éliminatoires.com dit qu’ils ont 87% de chances de rater les séries éliminatoires, mais les chiffres ne tiennent pas compte du coup de pouce supplémentaire que Messi et ses copains de course ont donné aux Herons.

Si ce n’est pas Miami, qui ?

Atlanta United n’est en aucun cas libre à domicile avec une place parmi les neuf premiers, mais il lui reste 42 points et six matchs à jouer, le premier à domicile contre l’Inter Miami après la trêve internationale. Juste en dessous d’eux, à l’Est, se trouve Nashville.

Ensuite, les choses deviennent intéressantes.

Le CF Montréal compte 35 points, sept de plus que Miami et seulement trois de plus que le Chicago Fire, qui occupe le 10e rang, à une place des séries éliminatoires. DC United s’accroche à la neuvième et dernière place avec 34 points. Montréal, l’une des pires équipes sur route de la ligue avec 10 défaites à l’extérieur, dispute quatre de ses sept derniers matchs à domicile et devra accumuler le plus de points possible au Québec pour décrocher une place.

Alors que Chicago se trouve juste en dessous de la ligne d’arrivée, le Fire est sur une séquence de quatre défaites qu’il espère terminer par un déplacement à Montréal le 16 septembre. C’est un match qui semble crucial pour les espoirs des deux équipes.

Charlotte est derrière Chicago au classement mais a joué un match de moins. Clôturer la saison avec un road trip à Miami, puis accueillir les Herons, signifie qu’ils doivent contrôler leur propre destin, mais doivent d’abord prouver qu’ils sont dignes d’une place en séries éliminatoires avec une séquence de septembre qui les verra affronter trois des quatre meilleures équipes de l’Est. .

Les équipes new-yorkaises n’ont pas réussi à détourner l’attention de Messi, enregistrant toutes deux 1,07 points par match cette saison. Les chiffres indiquent qu’il est beaucoup plus probable que le NYCFC et les Red Bulls ratent les séries éliminatoires plutôt que d’y parvenir, et le premier match de retour de la trêve internationale, un Hudson River Derby au Yankee Stadium a le sentiment d’une victoire incontournable.

Des équipes sur place ou presque

Le FC Cincinnati (57 points) porte déjà le magnifique « X » à son nom au classement, ce qui signifie qu’il a décroché une place en séries éliminatoires et sait qu’il continuera à jouer. Le New England Revolution et St. Louis City, leader de la Conférence Ouest avec 48 points, Orlando City avec 47 et l’Union de Philadelphie avec 46 ressentent également très peu de chaleur. Le Columbus Crew a également pratiquement décroché sa qualification, dépassant déjà notre objectif de 43 points (45 points) avec sept matchs à jouer.





Ça devrait être bien, mais…

Juste derrière St. Louis City à l’Ouest, les Sounders de Seattle (41 points) et le LAFC (40 points) sont à une victoire de notre standard de 43 points. LAFC a encore sept matchs à jouer et sentira qu’il peut monter une charge pour une tête de série.

Il reste moins de matchs à Seattle, mais ils sont également bien placés pour remporter non seulement des matchs éliminatoires, mais aussi pour prendre l’avantage sur le terrain. Les saisons passées indiquent qu’une moyenne de 53 points a suffi pour se classer au 4e rang, les Sounders chercheront donc à battre légèrement leur PPG actuel pour terminer dans le top quatre.

Le Real Salt Lake (40 points) et le Houston Dynamo (39 points) ont des chiffres de points par match légèrement moins bons, mais sont également beaucoup plus susceptibles de jouer après le jour de décision que de voir la saison se terminer après le match 34.

Les calculs indiquent que même les Whitecaps de Vancouver, avec 38 points et cinq points au-dessus de l’Austin FC, 10e (33 points), devraient se sentir à l’aise avec leur position actuelle. D’une part, Vancouver a encore huit matchs à jouer, ce qui signifie qu’ils pourraient faire match nul pour le reste de leurs matchs et atteindre l’objectif de 43 points. Le calendrier restant semble un peu intimidant, l’équipe effectuant actuellement un long voyage sur la route pendant que Beyonce appelle BC Place chez elle, mais obtenir environ 10 points supplémentaires devrait être gérable étant donné que certains de ces voyages sont destinés à des équipes qui ne se disputent plus et se terminent par trois. sur quatre à la maison.

Le désordre en Occident

Les choses deviennent intéressantes autour de la septième place dans l’Ouest, où Minnesota United est septième avec 37 points. Les Earthquakes de San Jose ont le même total de points en huitièmes et le FC Dallas occupe la dernière place en séries éliminatoires avec 34 points.

Les divisions domicile-route pourraient décider des trois dernières places en séries éliminatoires dans l’Ouest. Curieusement, le Minnesota n’a remporté que trois victoires à domicile, mais est de loin le meilleur du peloton à l’extérieur. Les Loons ont un match de plus à jouer que San Jose, tandis que Dallas a deux matchs en main.

En dessous des équipes occupant actuellement les places en séries éliminatoires, Austin mène la charge, à un point du FCD avec un match de plus joué.

Et même s’il peut être tentant d’oublier les Portland Timbers, 11èmes avec 33 points, le Sporting KC 12ème avec 32 et le LA Galaxy 13ème avec 30, ils sont toujours sur le radar des séries éliminatoires. Les Timbers ont récemment changé d’entraîneur et ont connu un mini-rebond, avec deux victoires et un nul avant les six derniers matchs, et le Galaxy est le plus grand nombre de matches à jouer avec huit.

Pas de Messi ? Pas de miracle

Le Toronto FC (22 points) compte des joueurs de renom ayant une expérience européenne, mais cela n’a pas fonctionné comme Messi, Busquets et Alba se sont présentés à Miami. Ils ne seront pas en mesure de mettre en place une poussée, assis à 12 secondes de la ligne à l’Est et n’ayant pas encore remporté un seul match à l’extérieur cette saison.

Les Colorado Rapids non plus, qui viennent de licencier l’entraîneur Robin Fraser et qui, avec 19 points (seulement 0,73 par match), devraient rattraper un écart de 11 points pour même rattraper l’équipe actuellement une place au-dessus d’eux à la 13e place.