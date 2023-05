Comment le meurtre de Jordan Neely dans le métro a divisé New York

Le meurtre de Jordan Neely dans une rame de métro de New York la semaine dernière a déclenché des protestations contre le traitement de l’affaire par la police, a attiré l’attention sur les conversations sur la criminalité dans les grandes villes et a soulevé des questions sur les politiques de New York régissant les personnes sans logement.

Neely, un sans-abri noir de 30 ans connu des New-Yorkais pour ses imitations de Michael Jackson, a été étranglé par un autre passager, Daniel Penny, 24 ans, un vétéran blanc de la Marine de Long Island.

Les passagers du train Manhattan F ont déclaré que Neely semblait être au milieu d’une crise de santé mentale. Neely aurait crié qu’il avait faim, soif, qu’il était fatigué et qu’il se fichait de mourir ou d’aller en prison.

Une vidéo de trois minutes, enregistrée par le journaliste indépendant Juan Alberto Vasquez, montrait Penny étouffant Neely, avec plusieurs autres passagers aidant à retenir Neely ou regardant.

La mort de Neely a été qualifiée d’homicide, mais Penny n’a pas été accusée d’homicide involontaire ou de meurtre. La police et le bureau du procureur du district de Manhattan enquêtent sur le meurtre et interrogent d’autres témoins oculaires.

Les avocats de Penny ont publié vendredi une déclaration offrant leurs condoléances et affirmant qu’il était un bon samaritain. La famille de Neely a demandé justice pour le meurtre de Jordan.

Le maire de New York, Eric Adams, qui a qualifié la ville de criminelle lors de sa campagne de 2020, a été critiqué publiquement pour ne pas avoir condamné le meurtre. Alors que la mort de Neely est devenue une nouvelle nationale, Adams a déclaré à CNN, « Nous ne pouvons pas simplement dire de manière générale ce qu’un passager doit ou ne doit pas faire dans une situation comme celle-là. Il faut laisser l’enquête suivre son cours.

Samantha Max et Matt Katz, journalistes de la sécurité publique pour WNYC et Gothamist, se sont entretenus avec Aujourd’hui, expliqué l’hôte Noel King sur le meurtre de Jordan Neely et la réponse des forces de l’ordre et des fonctionnaires. Ils ont expliqué comment l’incident est devenu une « sorte de test de Rorschach » pour la façon dont les Américains pensent de la classe et de la valeur de la vie noire en Amérique aujourd’hui.

L’interview ci-dessous a été modifiée pour plus de longueur et de clarté. Il y a beaucoup plus dans le podcast complet, alors écoutez et suivez Aujourd’hui, expliqué sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher ou partout où vous trouvez des podcasts.

Noël Roi

Dites-moi ce que nous savons sur Jordan Neely. Qui était-il?

Matt Katz

C’est quelqu’un qui a longtemps lutté contre la maladie mentale. Sa vie à un jeune âge était assez tragique. Sa mère a été assassinée quand il avait 14 ans. Elle a en fait été étranglée à mort, ce qui a juste une résonance étrange ici. Et il a témoigné au procès pour l’homme qui l’a tuée, qui a été condamné. [The murderer] était son partenaire domestique.

Il a gagné sa vie en tant qu’imitateur de Michael Jackson qui a dansé dans le métro et sur les quais du métro de New York depuis au moins 2009. Il était très connu des navetteurs. Il était aimé de beaucoup de gens parce qu’il était très bon dans ce qu’il faisait. Il faisait partie d’une petite communauté d’imitateurs de Michael Jackson qui travaillaient dans les rues de New York. Notre collègue a parlé à quelqu’un qui le connaissait de la famille d’accueil et a dit qu’il avait l’habitude de partager l’argent qu’il gagnait dans le métro avec d’autres enfants de la famille d’accueil.

Les points de vente qui ont obtenu des fuites d’informations par les forces de l’ordre ont fait état de nombreuses arrestations pour des infractions de faible ampleur que Neely avait commises dans son passé. Une victime de Neely a accordé une interview enregistrée au New York Daily News et a déclaré qu’il avait été frappé au visage par Neely alors qu’il se tenait sur un quai de métro il y a quelques années. Neely a ensuite été arrêté et la victime a pensé que Neely devrait suivre un traitement pour ce qui lui semblait être une toxicomanie et une maladie mentale non traitées. Nous savons donc qu’il a eu de nombreux démêlés avec la loi du fait qu’il vivait dans la rue et dans le métro.

Noël Roi

Est-ce que Jordan Neely faisait quelque chose d’inhabituel à voir dans un métro à New York ces jours-ci ?

Matt Katz

Ce n’est pas rare. D’après mon expérience anecdotique, il y a plus de personnes qui présentent des signes de maladie mentale ou de consommation de drogue dans les trains aujourd’hui qu’il y a quelques années. J’ai eu des rencontres personnelles. J’étais en route pour WNYC il y a quelques mois pour animer une émission de radio, il était huit heures du matin. Le train n’était en aucun cas vide. Et un homme qui semblait au début n’être qu’un mendiant agressif m’a en quelque sorte sorti de la foule, m’a mis au visage, m’a craché au visage – je portais un masque, heureusement – ​​puis est passé à autre chose. Et une partie de ce que j’ai trouvé un peu troublant à ce sujet était que personne d’autre dans le train n’est intervenu. Je comprends cela, mais personne ne m’a même dit quoi que ce soit par la suite, du genre « hé, ça va ? » ou, « hé, désolé pour ça. » Et je pense que ce que cela indique, c’est que c’est tellement normal. Vous savez, je doute que les gens, une fois descendus du train, y aient beaucoup réfléchi ou aient envoyé un texto à un ami à propos de l’incident. Donc, oui, c’est une chose courante.

Samantha Max

Cela étant dit, il est encore très rare qu’il y ait des crimes violents dans le métro, surtout par rapport aux temps historiques. Mais c’est devenu un énorme point de discorde pour les élus de New York et de l’État de New York.

Le maire Eric Adams et la gouverneure Kathy Hochul ont tenu à inonder les métros de policiers. Ils sont en train d’installer des caméras de surveillance sur chaque wagon de métro. Ils envoient des professionnels de la santé mentale dans le métro. Le maire et le gouverneur ont reçu de nombreuses critiques pour les plans qu’ils ont mis en place pour expulser de force les personnes qui semblent être au milieu d’une crise de santé mentale. Beaucoup de New-Yorkais sont vraiment en conflit à ce sujet.

Noël Roi

Que s’est-il passé dans les jours qui ont suivi la mort de Neely ?

Samantha Max

Le médecin légiste a conclu que le décès était un homicide. Ce n’est pas un terme juridique, c’est un terme médical. Mais c’est essentiellement une découverte que quelqu’un est mort aux mains d’une autre personne et que la mort s’est produite par compression du cou. Donc, toute question que nous avions pour savoir si c’était ou non l’étranglement qui avait causé sa mort, le médecin légiste a statué que c’était ce qui s’était passé.

Bien sûr, à partir de là, vous avez des gens qui se demandent, nous avons cette décision du médecin légiste, pourquoi aucune accusation n’a été déposée ? Et le bureau du procureur de Manhattan publie une déclaration disant essentiellement, s’il vous plaît soyez patient, nous enquêtons et nous demandons à tous ceux qui pourraient avoir été témoins de cela de se manifester. Et, c’est toujours là où nous en sommes en ce moment.

Noël Roi

Sam, tu étais à une manifestation et tu as parlé de ce que ressentaient les gens là-bas. Permettez-moi de vous demander à tous les deux : plus généralement, lorsque vous parlez aux New-Yorkais, qu’entendez-vous ?

Samantha Max

Je pense que les gens sont vraiment bouleversés et découragés. Cela étant dit, je pense que c’est une sorte de test de Rorschach, car si vous regardez mes DM Twitter en ce moment, il y a des gens qui ne sont pas contrariés que cela se soit produit. Et je pense que c’est vraiment une sorte de test décisif pour voir comment les gens réagissent à quelque chose comme ça.

Je parlais avec deux hommes qui étaient dans le train, et ils sont montés sur le quai pendant que tout cela se déroulait. Leurs noms étaient James Kings et Johnny Grima. Tout au long de leur vie, ils ont tous deux connu l’itinérance. Je pense que pour eux, c’était juste une scène vraiment effrayante parce que James Kings,[told] moi, il se sentait, en tant qu’homme noir qui a vécu une grande partie de sa vie sans logement, comme cela aurait pu être lui. Et il était juste vraiment effrayé par cela et se sentait très perturbé par cela. Je pense qu’ils se sentaient tous les deux vraiment impuissants, comme s’ils étaient tombés sur la scène alors qu’il était trop tard pour eux de faire quoi que ce soit. Et pourtant, ils avaient toujours l’impression qu’ils auraient dû faire plus.

Matt Katz

C’est totalement, comme l’a dit Sam, un prisme de la façon dont les gens perçoivent tant de questions brûlantes différentes : la sécurité dans les lieux publics, le traitement des jeunes hommes noirs, l’élargissement de la crise de santé mentale à la suite de Covid, l’efficacité [and] l’utilité de la police. Et c’est devenu, à travers les médias et les médias sociaux, un débat majeur maintenant dans la plus grande guerre de la culture nationale. Je veux dire, malgré le manque de détails dont nous disposons sur ce qui se passe, nous avons déjà eu Elon Musk aimant un tweet faisant référence à Jordan Neely comme un « individu sans valeur ». Vous voyez ce genre de rhétorique maintenant.

Et puis la question est pour tant de gens, et le débat est, la personne qui l’a étranglé était-elle un raciste assoiffé de sang, ou était-il un héros qui protégeait des navetteurs innocents ? S’agit-il de l’incapacité du gouvernement à fournir un abri et de la nourriture aux pauvres ? Parce que Neely se serait plaint d’avoir faim et soif avant d’être étouffé. Ou tout cet incident montre-t-il l’échec du gouvernement à assurer la loi et l’ordre, et c’est simplement la preuve du fait que les gens doivent prendre les choses en main ?

Donc, cela va être une conversation continue. Et j’ai l’impression que cela va assombrir notre politique dans la ville et peut-être au-delà de la ville pendant un bon moment.

Noël Roi

Lorsque nous ramenons nos pensées à Jordan Neely, y a-t-il des politiques qui auraient pu empêcher cet incident ? Y a-t-il quelque chose qui aurait dû être en place et qui ne l’est pas actuellement ?

Samantha Max

Les métros ont été inondés de flics et pourtant il est impossible d’avoir un policier dans chaque wagon de métro tout le temps. Alors quand c’est arrivé avec Jordan Neely, il n’y avait pas de policiers là-bas. Et il a fallu plusieurs minutes, même une fois sur le quai, pour que les policiers arrivent. C’est donc certainement la question n ° 1 de savoir combien d’agents est suffisant, et si oui ou non les agents de police font en sorte que les gens se sentent plus en sécurité et qui ils font se sentir plus en sécurité. Parce qu’il est certain que lors des manifestations auxquelles j’ai participé, il y avait des gens qui se sentaient moins en sécurité en présence des policiers.

Le maire et le gouverneur ont envoyé des équipes de proximité dans les métros, en particulier aux arrêts qui se trouvent au bout de la ligne, une fois le train arrêté, avant qu’il ne fasse demi-tour, où ils trouvent souvent des sans-abri. Et l’idée est qu’ils leur offriront des ressources, en essayant de leur procurer les soins dont ils ont besoin. Mais cela ne fait qu’effleurer la surface de la quantité de besoin qui [exists].

Nous avons également une énorme pénurie de logements abordables et d’endroits où aller et un tas de lits d’hôpitaux psychiatriques qui ont été mis hors ligne pendant la pandémie et qui commencent tout juste à être remis en ligne. Il y a juste plus de besoins que de capacité pour servir à ce stade.