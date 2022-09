Comment le mème St. Javelin a levé un million de dollars pour l’Ukraine

Saint Javelin n’orne les vitraux d’aucune église. Son halo est une nuance de jaune plus proche de celle des tournesols et du blé que l’orbe d’or d’un saint traditionnellement canonisé. Au lieu d’un bébé, elle berce tendrement un Javelin – un missile antichar portatif de fabrication américaine. L’imitation de Mary n’est peut-être pas une sainte sanctionnée par l’église, mais en quelques mois seulement, elle a développé une clientèle avec une dévotion qui rivalise avec celle de tout adorateur des fêtes. Plus impressionnant encore, elle a levé plus d’un million de dollars pour la résistance ukrainienne contre l’invasion russe.

L’entreprise est une idée originale de Christian Borys, un ancien journaliste basé au Canada, qui a passé des années à couvrir les conflits en Ukraine et au-delà. Une partie des bénéfices est utilisée pour soutenir l’Ukraine. Borys a aidé à créer l’image telle qu’elle est connue aujourd’hui – une image qui figure maintenant sur d’innombrables ordinateurs portables, t-shirts, drapeaux, peintures murales et même tatouages ​​à travers le monde. Son équipe grandissante a élargi la liste des saints armés, vendant des autocollants, des accessoires et des vêtements de marque principalement en ligne. Sur le site Web de l’entreprise, il a résumé la mission en une seule phrase : “Nous sommes en affaires pour reconstruire l’Ukraine.”

Ce n’est pas un artiste, mais plutôt un type spécifique de conteur désireux d’accrocher les gens à un problème en attirant leur attention avec quelque chose d’absurde, drôle ou choquant. La campagne a été si efficace qu’elle a valu à Borys une place sur La liste noire officielle de la Russie.

“Cela montre simplement l’importance de ce que vous pouvez faire avec quelque chose qui est, en réalité, si stupide”, a déclaré Borys lors d’un entretien téléphonique en juillet. “Et puis les Russes se sont tellement énervés qu’ils nous ont interdits.”

Toujours à la hausse, les fonds recueillis par la campagne Saint Javelin ont servi à tout, des organismes de bienfaisance en santé mentale aux achats d’armures pour les forces ukrainiennes en passant par les programme de drones du pays à travers United24une initiative dirigée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le plan de Saint Javelin provient de la série de madones de l’artiste Chris Shaw en 2012. Shaw a peint des images de Mary tenant des objets comme une bouteille de liqueur de malt de 40 onces, un gilet suicide et un fusil. En ligne, l’image est devenue un mème et le fusil a été remplacé par un javelot. C’est cette version que Borys a rencontrée au début de 2022 et utilisée comme point de départ pour sa campagne. En février, Saint Javelin est devenu viral et en avril, Shaw a publié sa propre version d’elle.

“C’était peut-être une vaine tentative de récupérer mon art sur Internet d’une manière ou d’une autre”, a écrit Shaw sur son site personnel le 3 avril. “Ou peut-être était-ce simplement que la première altération virale était un peu bâclée par endroits.”

Le tableau de Shaw est prêté au Musée national et mémorial de la Première Guerre mondiale à Kansas City, Missouri. Dans sa description de la pièce, le musée note la place de saint Javelot dans une longue histoire d’images de Marie utilisées en temps de guerre. “L’utilisation des images des saints chrétiens et de la Vierge Marie pour inspirer l’action et favoriser l’espoir dans la guerre remonte à des siècles”, écrivent-ils.

Les pseudo-prières et les sincères messages de remerciements à Saint Javelin sont faciles à trouver en ligne, mais malgré le culte, la campagne n’est pas sans critiques. Lorsqu’une peinture murale de Saint Javelin a été achevée dans la capitale ukrainienne en mai par le groupe artistique basé à Kyiv, Kailas-V, le halo du saint a été mystérieusement effacé. Le groupe aurait blâmé le maire de la ville, Vitali Klitschko.

“Saint Javelin le Scandaleux”, a plaisanté Borys Twitter en réponse aux critiques de mai.

La question de savoir si l’image est blasphématoire est vieille de plusieurs siècles, selon Nora M. Heimann, professeur agrégé d’histoire de l’art à l’Université catholique.

“Vous entrez dans un sillage aussi longtemps que l’imagerie mariale existe : est-il même acceptable de représenter Mary ?” demanda Heimann. “Je veux dire, ce sont des sources de discours séculaires”, a-t-elle déclaré.

Parce que le style de Saint Javelin est clairement inspiré des représentations byzantines et orthodoxes de Marie, Heimann a déclaré qu’il était logique que certains puissent le trouver offensant ou blasphématoire. Borys soutient que la décision d’utiliser l’image de Marie n’était pas née d’un blasphème ou d’un manque de respect.

“De toute évidence, c’est une image de blague, non?” dit Borys. “C’est un mème. C’est la façon dont les gens parlent sur Internet.

Ce qui a commencé comme une blague en ligne très spécialisée sur les discussions de groupes d’armes est devenu une marque mondiale. Borys possède un bureau physique et une vitrine à Toronto, loue un espace de coworking à Lviv et possède des fabricants dans toute l’Ukraine. Saint Javelin est maintenant son travail à plein temps. Il espère continuer à faire grandir le mouvement et à obtenir plus de soutien pour la résistance.

“Un million de dollars n’est qu’une goutte d’eau dans le seau quand il s’agit de mener une guerre”, a-t-il déclaré.

Joshua Carroll a contribué à ce rapport.