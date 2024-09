Comment le « Massacre au pays des merveilles » de Michael Connelly l’a conduit à Scott Thorson

Dans les annales des crimes horribles liés à Hollywood qui ont laissé une empreinte durable à Los Angeles, les meurtres de Tate-LaBianca en 1969 ont toujours été classés au premier rang. Le meurtre sanglant de l’actrice enceinte Sharon Tate et d’autres personnes pendant deux jours par des membres d’une secte dirigée par Charles Manson a déclenché sa propre industrie artisanale de livres et de films, notamment « Once Upon A Time… In Hollywood » de Quentin Taratino.

Mais le célèbre romancier et ancien journaliste du Times, Michael Connelly, a toujours été fasciné par un autre incident sombre et sauvage, alimenté par le sexe et la drogue, qui, selon lui, a laissé une cicatrice plus profonde sur la culture d’Hollywood et de Los Angeles : le massacre du pays des merveilles de 1981, au cours duquel quatre personnes ont été brutalement tuées. tué dans une maison chic de Laurel Canyon.

La star du cinéma pour adultes John C. Holmes, le baron de la drogue Eddie Nash, le célèbre artiste Liberace et son « jouet pour garçon » Scott Thorson faisaient partie des personnalités colorées impliquées dans cette affaire. Un juré a été soudoyé. Même après trois procès, aucune condamnation n’a été prononcée et les tueurs n’ont jamais été traduits en justice, faisant des meurtres du Pays des Merveilles l’une des affaires froides les plus tristement célèbres du LAPD.

Les détails, affirme Connelly, étaient scandaleux, même selon les normes hollywoodiennes : « Il y a des aspects de cette histoire qui, je ne pense pas, fonctionneraient dans la fiction parce qu’il faut en fait être plus crédible dans la fiction. »

Après des décennies d’écriture de best-sellers, dont beaucoup mettent en vedette le détective fictif et pragmatique du département de police de Los Angeles. Hieronymus « Harry » Bosch — et en adaptant ses romans en séries populaires (« Bosch de Prime Video », « The Lincoln Lawyer » de Netflix »), Connelly se penche enfin en profondeur sur son obsession pour le massacre sanglant dans « The Wonderland Massacre » de MGM+. & L’histoire secrète d’Hollywood.

Avec la série documentaire en quatre parties, qui se terminera dimanche à 22 heures et sera disponible en streaming dans son intégralité, Connelly, en partenariat avec la documentariste Alison Ellwood (« Laurel Canyon », « The Go-Gos »), étend son exploration de l’affaire. , qui a commencé avec son podcast Audible 2021. Le projet sonde également la culture décadente des boîtes de nuit et des soirées underground d’Hollywood dans les années 1970 et 1980.

La pièce maîtresse du projet est une longue interview de Thorson, interprété par Matt Damon dans le film de HBO « Behind the Candelabra » – ses mémoires du même nom ont servi de base. Toxicomane qui opérait dans les cernes d’Hollywood, Thorson a été un témoin clé dans l’affaire Wonderland. Thorson est mort en août d’un cancer et d’une maladie cardiaque.

Scott Thorson, décédé en août, était un témoin clé dans l’affaire Wonderland. (MGM+)

Le premier chapitre de la série, « The Heat of a Cold Case », décrit la découverte macabre, le 1er juillet 1981, de quatre personnes – Ron Launius, William « Billy » Deverell, Joy Miller et Barbara Richardson – qui avaient été matraquées. la mort. Les victimes étaient des membres du Wonderland Gang, un groupe de petits trafiquants de drogue. L’épouse de Launius, Susan, a survécu à l’attaque mais a subi des lésions cérébrales et une paralysie partielle.

Les meurtres auraient été ordonnés par Nash en représailles à un vol à son domicile, mais Nash et son garde du corps, Gregory DeWitt Diles, ont été acquittés du crime.

Dans une interview vidéo, éditée ici pour plus de longueur et de clarté, Connelly et Ellwood ont discuté de l’effet de l’affaire Wonderland sur Hollywood, de son lien avec l’épidémie de crack, des interactions du chat et de la souris avec Thorson et de la possibilité de rouvrir l’affaire. .

Pourquoi les meurtres du Pays des Merveilles vous ont-ils plus intrigué que ceux de la famille Manson ?

Connelly : Ce sont tous deux des crimes brutaux et très choquants. Ils ont tous deux quelque chose à dire sur la culture de leur époque. Mais le Pays des Merveilles était au bord d’un énorme changement en termes de drogues, source d’inspiration et de changement culturel. C’était le passage à des drogues conçues pour créer une dépendance. Cela s’est dirigé vers le crack, qui a détruit les communautés. L’impact a donc été bien plus important que l’affaire Manson. Ses tentacules vont partout. Ce n’est pas seulement Los Angeles, mais c’est représentatif de ce qui s’est passé dans notre société dans les années 80.

Elwood : Lorsque Michael m’a approché pour la première fois, je venais de terminer « Laurel Canyon », sur la scène musicale là-bas. Les meurtres de Manson marquent le point médian de cette vague sombre que personne ne soupçonnait dans ce lieu bucolique. Avant, il s’agissait de drogues qui élargissaient l’esprit, puis ces drogues se sont transformées en cocaïne. Les artistes partent, et ces maisons deviennent alors des repaires de drogue occupés par des voleurs. L’image de ce qu’avait été Laurel Canyon a été reprise.

Michael, quand as-tu commencé à être obsédé par ce meurtre ?

Connelly : Je suis venu de Floride pour la première fois à Los Angeles au milieu des années 80 pour couvrir la criminalité pour le Los Angeles Times. Toute sorte d’histoire dans laquelle des gens échappent à un meurtre m’intriguait en tant que journaliste. Ensuite, je suis passé aux romans, et que se passe-t-il dans les romans ? Tout est résolu, il n’y a pas de détails. L’opportunité d’explorer cette affaire où justice n’a jamais été rendue est quelque chose qui m’intrigue et m’obsède. Au fil du temps, j’ai connu presque tous les détectives qui ont travaillé sur cette affaire. Cela leur est vraiment resté dans les pattes et cela m’a en quelque sorte été transféré.

L’une des images les plus choquantes sont les images sanglantes de la scène du crime.

Elwood : C’est vraiment brutal. Je regarde beaucoup de films, donc j’ai l’habitude d’être gore. Mais quand c’est réel, c’est très différent. Il existe des images bien pires, que nous n’avons pas utilisées.

En quoi les docu-séries sont-elles différentes du podcast ?

Connelly : C’est une histoire visuelle. Les éléments d’archives qu’Allison et son équipe ont pu rassembler ont dépassé de loin un podcast. Les images de la scène du crime à elles seules sont très différentes lorsque vous les voyez. Nous avons eu des interviews plus récentes.

Michael Connelly et Alison Ellwood ont adopté une approche noire pour tourner les docu-séries. (MGM+)

Quel a été l’élément principal pour le réaliser dans un film?

Elwood : L’histoire m’a semblé une image très négative de ce qu’était devenue Los Angeles à cette époque, donc nous voulions vraiment adopter une approche noire. Nous passons beaucoup de temps à conduire de nuit avec Michael et des décors très maussades pour les interviews.

Les interviews Zoom que Mike faisait avec Scott Thorson étaient immédiatement intrigantes. On pouvait voir ce jeu de va-et-vient, du chat et de la souris, auquel Michael devait jouer avec Scott. Je me suis dit : « Wow, nous devons les réunir dans une pièce ensemble. » Nous sommes donc allés chez Musso et Frank’s à Hollywood, un environnement luxueux et d’antan. Scott y avait beaucoup traîné.

Connelly : C’est un personnage tellement étrange et intéressant. Tous ces flics m’ont conseillé : « Tu dois le surveiller, ne fais confiance à rien de ce qu’il dit. » Je suis passé d’une attitude très distante à son égard et d’un manque de confiance en lui à un plaisir réel de nos conversations. C’était une relation intéressante. C’était un repoussoir tellement intéressant que j’essayais de surprendre en train de mentir. Croyez-moi, j’ai essayé. J’ai pensé qu’il serait utile de lui montrer qu’il n’est pas un narrateur fiable. Je ne lui ai jamais dit où j’habitais, je ne lui ai jamais donné mon numéro de téléphone portable. Mais j’ai fini par l’aimer, malgré toutes les mauvaises choses qu’il a faites. Et c’est une chose très étrange pour moi. Nous savions qu’il était malade lorsqu’il a fait les entretiens, mais c’était quand même choquant quand il est décédé.

Y a-t-il une possibilité du cas jamais rouvert ?

Connelly : Oui et non. Notre travail sur ce projet a amené le chef de l’unité des affaires non résolues du LAPD à venir avec le dossier et à nous parler. Mais elle a essentiellement déclaré que l’affaire ne contenait pas les éléments qui donneraient habituellement lieu à une enquête à froid des décennies plus tard, comme l’ADN et les empreintes digitales. Il faudrait que quelqu’un se manifeste pour recommencer.

Elwood : Tous les détectives seraient certainement heureux de clore cette affaire. C’est vraiment une justice sans contrepartie. Les gens s’en sont tirés avec un meurtre.