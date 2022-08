Comment le Mars Rover de la NASA et un Mohawk ont ​​changé ma vie

Il y a dix ans, c’était une grue céleste, un ingénieur mohawk de la NASA nommé Bobak et un rover de 2,5 milliards de dollars appelé Curiosité qui a pris ma carrière dans une nouvelle direction.

Ce sont principalement les photos haute résolution que le robot roulant ultramoderne de la NASA a renvoyées de sa nouvelle résidence permanente sur Mars qui m’ont attiré. À l’époque, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la Terre était un monde soudainement rempli de photographies de presque tout et de tous, grâce aux smartphones. Mais ce sont les photos nettes d’un monde complètement vide qui m’ont semblé les plus significatives, pour des raisons que j’ai encore du mal à mettre en mots 10 ans plus tard.

Tard un dimanche soir le 5 août 2012 – la veille de mon 33e anniversaire – je me suis préparé avec le reste de l’humanité alors que la NASA réussissait une manœuvre jamais tentée auparavant, en utilisant un système appelé grue céleste pour abaisser son plus laboratoire martien mobile avancé à la surface de la planète rouge. Fondamentalement, un système de descente spécial est venu en vol stationnaire juste au-dessus du sol, a abaissé Curiosity sur des câbles, s’est détaché et s’est envolé pour s’écraser à une distance de sécurité.

La NASA a appelé l’atterrissage à gros enjeux “sept minutes de terreur.” Si cela ne fonctionnait pas parfaitement, des années de travail d’ingénierie et des milliards de dollars seraient gaspillés.

Les “sept minutes de terreur” autonomes de Curiosity (photos)

Voir toutes les photos

Bien sûr, cela a fonctionné, et dans le processus, les caméras de contrôle de mission ont surpris le directeur de vol Bobak Ferdowsi au travail dans son mohawk de marque, et l’ont catapulté à la renommée virale d’Internet.

D’une manière étrange, Ferdowsi – alias “NASA Mohawk Guy” – est devenu l’image la plus associée à l’atterrissage de Curiosity.

Mohawk + science = génial. @tweetsoutloud

Mais j’étais émerveillé par les images qui revenaient de Mars, avant même l’atterrissage de Curiosity. L’orbiteur de reconnaissance de Mars a renvoyé une photo du rover effectuant sa descente assistée par parachute à travers la fine atmosphère martienne, avec le paysage clair et aride d’une autre planète en dessous comme toile de fond.

Rappelez-vous, c’était en 2012. L’iPhone n’existait que depuis cinq ans. En tant que journaliste technologique, mes journées ont été consommées par la bataille pour la suprématie des smartphones entre Apple et Android, la montée en puissance d’Instagram et une excitation désormais choquante pour quelque chose appelé lunettes Google.

Les révolutions mobiles et sociales dévoraient littéralement le monde, aidant même à renverser des régimes oppressifs lors du printemps arabe l’année précédente.

Et pourtant, ces histoires inspirantes ont commencé à me sembler davantage l’exception qui a confirmé la règle : les plates-formes sociales associées à des appareils omniprésents dotés non pas d’une mais de deux caméras ont encouragé une culture émergente de partage excessif et d’obsession de soi. Je me souviens qu’à l’époque où j’ai commencé à ressentir cela, je ne m’attendais pas à devenir un vieil homme aussi grincheux au début de la trentaine.

Heureusement, l’image de Curiosity dérivant vers un monde complètement étranger et vide, aux côtés d’images de Ferdowsi et de ses collègues célébrant un accomplissement de plus d’une décennie, était l’antidote parfait pour ma misanthropie rampante.

La perspective d’utiliser la technologie émergente pour pousser notre champ de vision toujours plus loin dans l’univers, ou dans les coins et recoins de mondes inexplorés, semblait infiniment plus inspirante que la dernière nouvelle fonctionnalité de l’iPhone.

Les images qui sont arrivées de Curiosity au cours des mois et des années qui ont suivi ont révélé un monde qui était étranger mais aussi familier de manière discordante. Mars est un monde de désolation sec, mort et poussiéreux, mais cela ressemble énormément à certaines parties du sud-ouest des États-Unis, que j’ai appelé chez moi pendant une grande partie de ma vie d’adulte. Les paysages colorés renvoyés par le rover pourraient facilement tenir dans un album photo de n’importe quel nombre de randonnées que j’ai faites dans certaines parties de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique.

Alors que Curiosity parcourait ces lieux inexplorés mais étrangement reconnaissables, le télescope spatial Kepler de la NASA élargissait encore plus mon esprit et notre compréhension de l’univers. avec ses découvertes régulières de planètes au-delà de notre système solaire.

Requiem pour Kepler ? Le chercheur de planètes pionnier de la NASA (photos)

Voir toutes les photos

Pendant des siècles, les humains ne pouvaient parler que de moins d’une douzaine de planètes que nous connaissions. Ce n’est que dans les années 1990 que les astronomes ont repéré la première exoplanète. Kepler ajouté des milliers de nouveaux mondes à notre catalogue en cours d’exécutiondont il manque sûrement des milliards encore à découvrir – des milliards de milliards, même.

Il est difficile de déterminer quelle application pour smartphone offre le filtre parfait pour un selfie au coucher du soleil une fois que vous avez commencé à réfléchir à quoi ressemblent les couchers de soleil d’autres soleils.

Sans jamais déclarer de changement, j’ai commencé à écrire moins sur la technologie et plus sur la science, en particulier la science planétaire et l’astronomie. Et, bien sûr, tout ce qu’Elon Musk et SpaceX et les autres frères milliardaires de l’espace ont fait. Dites ce que vous voulez à leur sujet, mais il est clair que Musk et Jeff Bezos ont tous deux eu des épiphanies similaires qui ont déplacé une partie de leur attention de la technologie vers l’espace. Je comprends, et je veux voir où cela les mène, eux et nous.

Huit ans après que Curiosity ait survécu à ses sept minutes de terreur, il a été suivi par le Rover de persévérance, qui transportait un petit hélicoptère appelé Ingenuity. L’atterrissage en février 2021 et les vols d’Ingenuity dans les mois qui ont suivi ont été une distraction bienvenue de la deuxième année d’une pandémie écrasante.

Pour être honnête, COVID-19 m’a fait me demander si je me concentre trop sur l’espace. Peut-être ai-je été un peu négligent, voire décadent, en détournant mon regard de tant de problèmes sur Terre pour littéralement faire carrière en réfléchissant au cosmos.

Le jury n’est toujours pas là pour moi, mais cela fait maintenant 10 ans que je suis devenu captivé par un robot nommé Curiosity et que le monde est brièvement tombé amoureux d’un ingénieur nommé Bobak arborant une coupe de cheveux punk. Je pense à la décennie qu’il a passée avec d’innombrables autres ingénieurs et scientifiques à travailler pour ces sept minutes de terreur. Cette équipe a résolu le problème de savoir comment placer en douceur un laboratoire scientifique à roues sur une autre planète qu’aucun d’entre nous n’a jamais visitée et ne le fera jamais. C’est un sens aigu de la résolution de problèmes à un niveau insensé.

La curiosité m’a inspiré à réfléchir au cosmos, mais elle a inspiré certains spécimens plus capables de notre espèce à poursuivre le cosmos. Je soupçonne que relever des défis qui sont littéralement d’une portée d’un autre monde rendra en fait ces défis plus pressants ici chez nous un peu moins insurmontables.

Donc avec un sérieux que je ressens envers très peu de robots : Joyeux anniversaire, Curiosité, et merci.