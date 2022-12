Comment le Maroc a battu le Portugal – The New York Times

Le grand attaquant a chronométré sa course à la perfection, rencontrant le centre plein d’espoir de Yahia Attiyat Allah juste une fraction de seconde avant que le gardien Diogo Costa ne puisse mettre la main dessus.

C’est au lendemain de ce but que le Maroc a baissé sa garde pour la seule fois du match, permettant au ballon de ricocher dangereusement près de son but. Le Portugal a presque égalisé à ce moment-là, le milieu de terrain Bruno Fernandes frappant une frappe sous un angle improbable qui s’est écrasée sur la barre.

C’était aussi proche que le Maroc laisserait le Portugal arriver. Il s’est regroupé et a formé la barrière impénétrable qui l’avait poussé de plus en plus loin dans la compétition.

Il y aurait des quasi-accidents ; c’était le Portugal après tout. Il y avait des derniers défis à haleter, des membres étirés qui ne faisaient que détourner les balles. Et puis, quand cela ne suffisait pas, il y avait Bono, le gardien marocain du nom de la rock star qui refusait d’être battu.

Dans les dernières minutes du match, le Maroc était réduit à 10 hommes, le remplaçant Walid Cheddira récoltant deux cartons jaunes coup sur coup. Mais le Maroc a refusé de se laisser distraire. Les dernières secondes étaient un flou joué contre le son d’un sifflement qui menaçait de faire saigner les oreilles. Et puis, est venu le coup de sifflet qui comptait.

Tandis que ses coéquipiers tombaient à genoux, Ronaldo écartait les vœux de deux joueurs marocains et se dirigeait droit vers le tunnel, essuyant des larmes avec son maillot. Le Maroc, emporté par le chaos, a fait appel à une dernière réserve d’énergie pour se lancer dans des célébrations qui resteront longtemps dans les mémoires. L’équipe a chargé ses fans massés derrière le but qui refusait d’être violé, levant les bras en l’air, profitant d’un moment que seul le membre le plus optimiste de son équipe aurait pu juger possible lorsque le voyage a commencé le mois dernier.

Alors qu’un héros quitte la plus grande scène du football, la Coupe du monde a donné naissance à une équipe de héros pour le monde arabe. Le Maroc n’est pas prêt de dire au revoir.