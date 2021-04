En février 2020, Mike a décidé de se faire baptiser seul. «Après quatre ans de lutte contre ma honte, mes démons, mes secrets et mes mensonges, j’étais tout à fait prêt à réengager ma vie à Chris», a écrit Mike dans Le bon combat. « Pour admettre que j’ai besoin de lui dans ma vie, que je l’aime, et que finalement pour la première fois depuis plus de dix ans, JE SAIS qu’il m’aime sans aucune exception, et que je mérite son amour. » Aujourd’hui, le couple continue également d’utiliser la foi comme un outil pour rester connecté et garder son mariage fort.

Mike: Après avoir traversé tout ce que Jana et moi avons traversé et me réengager vraiment envers Dieu et une puissance supérieure, le baptême était purement pour moi. Je ne voulais pas de nouvelles à ce sujet. Je ne voulais aucune attention autour de ça. J’ai besoin de ça pour moi. Je dois entreprendre cette action pour être tenu responsable et responsable envers mon église et ma communauté et envers moi-même et ma famille. Hé, c’est moi qui suis juste en train d’intensifier et d’entrer en Dieu d’une manière que je ne l’ai pas fait depuis plus d’une décennie.

Jana: Nous aimons aller à notre église ensemble. Aller à l’église nous fait fondre et nous centre. Un des jours, nous étions en quelque sorte ennuyés l’un contre l’autre et la seconde où nous nous sommes assis à l’église et nous nous sommes tenus la main, nous avons réalisé que c’était tellement plus grand que nous et nous avons pu nous reconnecter. Nous sommes toujours à l’aise pour prier à haute voix. Lorsque vous l’amenez dans la chambre et que vous priez pour que quelqu’un nous soutienne et marche sur ces pas, il y a un lien puissant entre nous deux.

Mike: Ces deux dernières années, j’ai vraiment retrouvé la foi et maintenant je l’ai comme une partie importante de ma vie. Me faire baptiser il y a un an était vraiment mon symbole pour accepter à nouveau une puissance supérieure et que je ne suis pas seul.